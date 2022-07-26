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От 100 рублей: какой гонорар получили за известные роли советские актеры

От 100 рублей: какой гонорар получили за известные роли советские актеры

Автор:
26 июля 2022 20:18
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актеры   гонорары   зарплата   зарплата звезд   знаменитости   советские актеры   советские фильмы   советское кино   фото   шоу бизнес   
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На счету советского кинематографа много известных и сильных работ. Они известны и ценятся в том числе и за рубежом. Но сколько же получали за роли актеры? Сегодня мы раскроем гонорары советских артистов.

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А какой ваш любимый советский фильм?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: актеры   гонорары   зарплата   зарплата звезд   знаменитости   советские актеры   советские фильмы   советское кино   фото   шоу бизнес   
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9  комментариев
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7k
Trenzel2003 46 минут назад
Да хоть и бы и по 10К получали бы. Они действительно стоили тех денег
А брать современных актеров, которые получают десятки миллионов, а фильмы с их участием откровенное ГОВНО.
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262
Aleks 20 минут назад
Написали бы еще сколько времени потрачено каждого актера на съемку.
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3k
perekrestok 21 минуту назад
Что сейчас писать о заработках тех времен! Надо хотя бы как то приводить что можно было купить за те деньги. Ну и в скольких фильмах снялся тот или иной актер за год. Одна за 3000 или пять по 900
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2k
friday2009 48 минут назад
Этуш в фильме "Иван Васильевич Саахов меняет профессию"
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118
Максим Макашев 55 минут назад
Автор! Вы забыли упомянуть, что данная сумма, скорее всего, ДОРЕФОРМЕННАЯ, т.к. в 1961 году произошла денежная реформа 10 к 1, а посему сумма - 325 рублей на новые деньги
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63
Ines Gedusch Анатолий Соколов Минуту назад
добавьте к этому, что у Гурченко это первый фильм, который принес ей славу. До этого она еще никому не была известна. Не могли столько платить начинающим актерам.
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