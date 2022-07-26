От 100 рублей: какой гонорар получили за известные роли советские актеры

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На счету советского кинематографа много известных и сильных работ. Они известны и ценятся в том числе и за рубежом. Но сколько же получали за роли актеры? Сегодня мы раскроем гонорары советских артистов.
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А какой ваш любимый советский фильм?
Источник:
АНТИФИШКИ
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А брать современных актеров, которые получают десятки миллионов, а фильмы с их участием откровенное ГОВНО.
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