В Питере цыгане разводят водителей на деньги

Цыган пытался развести автомобилиста на трассе.
Представители кочующих народов снова начали орудовать на улицах. Заметили их чёрную «Камри» уже в двух местах Северной столицы.
Работают они так: встают на обочине на аварийку, машут руками, а когда сердобольный водитель останавливается, начинают рассказывать свою слезливую историю.
Судя по записанному одной из попавшихся девушек разговору, цыган пытался развести её на жалость: больная бабушка, надо кормить детей и так далее.
При этом место действия — ЗСД, петербургская высокоскоростная платная дорога. Девушка спросила у водителя, как он вообще попал на эту дорогу, если у него нет денег, но в ответ получила лишь невнятное мямленье.
В итоге за свою печальную историю цыган попросил 10 тысяч рублей. Девушка заявила, что такими деньгами не располагает, и в итоге, судя по всему, уехала со всеми своими сбережениями.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Либо современная киберпреступность, либо уж какое-то театральное шоу в традиционном стиле. А эти приколы в стиле 90-х устарели уже в 90-е.
Закончилось на том, что уточнил, почему ведомство не предоставило им общежитие и зачем им нужно селиться в таком дорогом отеле. обматерил и попросили - дай хоть 500 рублей, мы столько времени потеряли!
Милые люди эти цыгане!