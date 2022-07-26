В Питере цыгане разводят водителей на деньги

Представители кочующих народов снова начали орудовать на улицах. Заметили их чёрную «Камри» уже в двух местах Северной столицы.



Работают они так: встают на обочине на аварийку, машут руками, а когда сердобольный водитель останавливается, начинают рассказывать свою слезливую историю.



Судя по записанному одной из попавшихся девушек разговору, цыган пытался развести её на жалость: больная бабушка, надо кормить детей и так далее.

