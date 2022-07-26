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В Питере цыгане разводят водителей на деньги

В Питере цыгане разводят водителей на деньги

Автор:
26 июля 2022 10:19
Сообщество : Автомир
Метки: Автомобиль   Цигане   воровство   деньги   развод   трасса   
2778
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Цыган пытался развести автомобилиста на трассе.

Представители кочующих народов снова начали орудовать на улицах. Заметили их чёрную «Камри» уже в двух местах Северной столицы.

Работают они так: встают на обочине на аварийку, машут руками, а когда сердобольный водитель останавливается, начинают рассказывать свою слезливую историю.

Судя по записанному одной из попавшихся девушек разговору, цыган пытался развести её на жалость: больная бабушка, надо кормить детей и так далее.


При этом место действия — ЗСД, петербургская высокоскоростная платная дорога. Девушка спросила у водителя, как он вообще попал на эту дорогу, если у него нет денег, но в ответ получила лишь невнятное мямленье.

В итоге за свою печальную историю цыган попросил 10 тысяч рублей. Девушка заявила, что такими деньгами не располагает, и в итоге, судя по всему, уехала со всеми своими сбережениями.

Источник:

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Метки: Автомобиль   Цигане   воровство   деньги   развод   трасса   
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23  комментария
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39k
Aleksandr Час назад
Ну как же тут без Томми...
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4k
SR 20 минут назад
Ну, вы поняли...

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446
Павел 22 минуты назад
Если я не спешу и ко мне обращаются цыгане, я могу с ними поболтать, они расскажут свои слезливые истории, и, когда они переходят к финансовым вопросам, начинаю с ними разбирать, как они попали в трудную ситуацию, какую ошибку совершили и как выйти из ситуации. (Обращаться за помощью к соплеменникам, родственникам или в администрацию населенного пункта) Желаю им здоровья, ума. Денег, разумеется, не даю.
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446
Павел 12 минут назад
P.s. это их раздражает сильнее, чем если просто сразу послать нах..
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69k
Доктор Джонс Полчаса назад
Останавливаться на дороге когда тебе машет цыган? Ну нах...
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10k
Hunson Abadeer Полчаса назад
Томмиииииииииии где же ты)
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6k
Echo 40 минут назад
Цыганам совет один , несите зубы в ломбард
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6k
Серега 59 минут назад
Ладно помочь ближнему бензином, прикурить, колесо поменять, но банальное кляньчанье денег даже на меня не подействует, при том, что я всегда рад помочь.
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28k
Григорий Час назад
За остановку на ЗСД надо выписать штраф. Совсем страх потеряли.
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11k
harlamov Час назад
Сейчас такие многоступенчатые схемы мошенники придумывают, а цыгане верны традициям. Просто подойти и начать клянчить деньги... Зачем ЗСД, Камри? Мне кажется если бы он был на лошади, с гитарой, да еще спел пару романсов, то хоть какие-то шансы были бы подзаработать.
Либо современная киберпреступность, либо уж какое-то театральное шоу в традиционном стиле. А эти приколы в стиле 90-х устарели уже в 90-е.
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8k
Б.Касторский Час назад
Был случай в Москве, когда я шел ночью в хорошем настроении и пара (мужик лет 50 крепкий - роль отца, девочка лет 12-13 потасканного вида - роль дочери), рассказывали слезливую историю, что мать положили в больницу (рядом с домом действительно больница, но она ведомственная) и они из другого города и даже не знают где им остановиться, но рядом есть отель (кстати неплохой, бывал там, но помню цены от 10 к) и они хотели бы остановиться там, что бы дочь могла навещать мать.
Закончилось на том, что уточнил, почему ведомство не предоставило им общежитие и зачем им нужно селиться в таком дорогом отеле. обматерил и попросили - дай хоть 500 рублей, мы столько времени потеряли!
Милые люди эти цыгане!
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34
ChePaev Час назад
вообще не понимаю как на этот бородатый развод люди ведутся, этот развод еще в начале нулевых был известен.
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16k
Вася Час назад
Ссылка coub.com
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12k
сеньор Леонсио Час назад
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636
HalloFreeSpace 2 часа назад
А как это должно было сработать ? "Просто дай мильён, дай мильён ?"
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466
Джонни HalloFreeSpace 45 минут назад
ваще обленились, раньше хоть перстень предлагали купить задёшево
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9k
Игорь 2 часа назад
а попросил бы тысчонку - может бы и дали - жадность
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10k
Rus77 2 часа назад
В самом центре Москвы на углу Остоженки и Соймоновского проезда, видел воочию: на дороге припаркована затонированная Приора, из окна задних сидений на половину высунувшись, торчит копчёный малолетка с грустным лицом, а его батя вылез на пол полосы, и всем проезжающим машинам, показывает знаки умаления, мол остановитесь помогите! Выглядит всё это со стороны как театр для дураков, но раз стоят, значит на это кто-то ведётся!
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59
tutu 2 часа назад
потому и разводят, что менты охотятся на "злостных" комментаторов и занимаются закашмариванием населения, словом занимаются ху.йней а не прямыми обязанностями
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