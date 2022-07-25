Острорылый крокодил: Охотится на акул и устраивает разборки с аллигаторами. Опасная рептилия из Америки

Самое неприятное — от них не спрятаться. Острорылый крокодил освоил все пространства: и сухопутные, и водные. Благодаря мощному хвосту хищник плавает со скоростью в 32 км/ч. На суше его скорость вдвое ниже, но это мало что меняет. Для справки, средний человек бежит со скоростью в 12 км/ч. Этот чёрт даже в мореходство могёт! Рептилия без проблем добирается до Карибских островов вплавь.