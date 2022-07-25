Острорылый крокодил: Охотится на акул и устраивает разборки с аллигаторами. Опасная рептилия из Америки

Я бы не хотел жить во Флориде. Жара, сырость, кругом мангровые болота, озёра, реки и густые леса. Это разнообразие щедро присыпано ядовитыми насекомыми и всяческими гадами. А ещё там бегают 4 метровые крокодилы. Острорылые.
Умом я понимаю, что крокодилы человечиной не интересуются. Но рептилия пугает одним своим размером: чешуйчатое бревно достигает 4 метров в длину, а его вес приближается к 500 кило. Рассказывают байки о 5 и 6 метровых особях, но они не подтверждены.
Самое неприятное — от них не спрятаться. Острорылый крокодил освоил все пространства: и сухопутные, и водные. Благодаря мощному хвосту хищник плавает со скоростью в 32 км/ч. На суше его скорость вдвое ниже, но это мало что меняет. Для справки, средний человек бежит со скоростью в 12 км/ч. Этот чёрт даже в мореходство могёт! Рептилия без проблем добирается до Карибских островов вплавь.
Но несмотря на всю эпичность нашего героя, его основная добыча — рыба. Зато какая! Животины закошмарили лимонных и бычьих акул, крупных хищников из местных вод. Эти жабродышащие настолько зашуганы, что сваливают тут же, стоит им почуять запах рептилии. А ведь бычья акула одна из самых агрессивных рыб на планете!
И да, крокодил В ОСНОВНОМ питается рыбой. Их пасть уже, чем у родственников, но достаточно широка, чтобы хомячить морских птиц, крупный рогатый скот и других крокодилов, включая представителей своего вида. Ну и людям иногда достаётся, чего скрывать.
У острорылых есть лишь два конкурента, способных дать хоть какой-то отпор. Крупные белые акулы нападают на юных особей посреди моря, а миссисипские аллигаторы сдерживают их с севера. И если с первыми крокодилы мало что могут поделать, то со вторыми происходят кровавые стычки.
Случаются они нечасто, хищники грамотно поделили территорию. Аллигаторы обитают севернее благодаря своей способности входить в анабиоз и переносить низкие температуры. В свою очередь крокодилы расселились у морских побережий, где аллигаторы не живут — солёную водичку они не любят. Увидеть противостояние века вы сможете только во Флориде. Это единственное место на земле, где популяции двух видов рептилий пересекаются.
Такие схватки не оказывают серьёзного влияния на численность, тем более, что плодятся крокодилы активно. Если у всех пора любви наступает весной, то у крокодилов она начинается поздней осенью. Дам хищники привлекают низкочастотными басами в течение нескольких месяцев. Весной будущая мама приступает к постройке гнезда. Она будет жить рядом с кладкой и охранять её от охотников за свежей яишенкой на протяжении 2.5 месяцев.
А таких охотников много: еноты, носухи, другие рептилии — все не прочь полакомиться ещё нерождёнными крокодильчиками. Только когда твоя мама — главный альфа-хищник на районе, любой, кто тебя обидит, незамедлительно отправится в путешествие по её ЖКТ.
Источник:
АНТИФИШКИ
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А так хорошо начал... Еноты и носухи - НЕ рептилии... Понимаю, что аффтар имел в виду, но писать все ж надо грамотно...