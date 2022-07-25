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Каким в жизни был Юрий Гагарин

Каким в жизни был Юрий Гагарин

Автор:
25 июля 2022 16:49
Метки: СССР   биография   валентин петров   воспоминания   история   космонавтика   литература   юрий гагарин   
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Многие слышали о космонавте Юрии Гагарине, как о Герое Советского Союза, первом человеке в мире покорившим космос и кавалере высших знаков отличия ряда государств, но мало, кто знает каким в действительности был Гагарин.

В реальной жизни случается так, что человек избалованный мировой известностью, славой, почётом, всеобщим вниманием, властью и деньгами меняется на глазах не в самую лучшую сторону.


В данной заметке поделюсь о неизвестной или малоизвестной информации о лётчике - космонавте Юрии Алексеевиче Гагарине, которую нигде в широких массах ранее не афишировали:

"Когда мой отец еще служил в Монголии, закончился срок командировки нашего советника. И он с семьей отправился к новому месту назначения. Вещи контейнером отослали, а сами заехали в Москву, на родину жены советника. И вот такая беда, муж умер прямо в гостях у тещи. Что делать? Женщина давно потеряла московскую прописку, жилья своего не было, дочка училась в Иркутском университете, поближе к прежнему месту службы отца. Стоял вопрос даже элементарно о деньгах, чтобы достойно похоронить офицера.


И вот кто-то посоветовал вдове пойти к Юрию Алексеевичу, он тогда был депутатом Верховного Совета и имел свою приемную. Женщина и пришла под двери этой приемной. Гагарина не было, куда идти, где его искать? Сидит и плачет. Вдруг слышит:

– Женщина, что случилось? Почему вы плачете? Пойдемте ко мне.

Поднимает глаза – и такое до боли знакомое каждому из нас лицо.
Когда та рассказала о своих проблемах, Гагарин задал ей вопрос:

– Что вы хотите, чтобы я для вас сделал?

И та попросила, восстановить ей прописку в Москве и перевести дочь из Иркутска в Московский университет.

Гагарин открыл сейф, достал пачку денег и отдал вдове:

– Это вам на похороны и на первое время в Москве.

Он записал все ее данные, и действительно девочку вскоре перевели в Московский университет, а вдове не только восстановили прописку, но и, как семье военнослужащего, им с дочерью выделили отдельную квартиру.

Когда слышу о Гагарине, сразу вспоминается эта история, и вы знаете, затрудняюсь сказать, за что я его больше уважаю. За тот полет или за то, что, став на то время самым знаменитым жителем Земли, безусловно, Героем, сумел остаться еще и Человеком, способным вот так близко к сердцу принять чужую беду и помочь незнакомым ему людям? И еще неизвестно, в каком подвиге больше героизма, в первом или втором."

Источник: Александр Дьяченко "Преодоление. Рассказы и очерки".

К дополнению прилагаю видеоролик с увлекательной беседой Валентина Васильевича Петрова (сослуживца Ю.А.Гагарина, члена отряда космонавтов, доктора философии и преподавателя военно-воздушной академии имени Ю.А.Гагарина и Центра подготовки космонавтов) о малоизвестной жизни Юрия Гагарина и советских космонавтах:

Видеоролик записан в Культурно-просветительском Центре прихода св. Евфросинии Полоцкой г.Новосибирск и размещен на канале Дмитрий Полушин.


Спасибо за чтение. Всем мира и добра.



Источник:

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Метки: СССР   биография   валентин петров   воспоминания   история   космонавтика   литература   юрий гагарин   
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10k
Rus77 2 часа назад
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1k
Sergius SPb 39 минут назад
Космос и Православие? Браво.))
Даже страшно представить кем бы стал Гагарин доживи он до сегодняшних дней.
Ну,глядя на его сослуживца Петрова.
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47k
dima423 2 часа назад
А когда Гагарин депутатом то был? че то я даже о таком не слышал... Вроде до конца жизни он был связан с авиацией...
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65
tutu dima423 2 часа назад
только летчик из него был не ахти, и налетов у него мало было
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