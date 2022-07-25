Каким в жизни был Юрий Гагарин

В реальной жизни случается так, что человек избалованный мировой известностью, славой, почётом, всеобщим вниманием, властью и деньгами меняется на глазах не в самую лучшую сторону.



В данной заметке поделюсь о неизвестной или малоизвестной информации о лётчике - космонавте Юрии Алексеевиче Гагарине, которую нигде в широких массах ранее не афишировали: