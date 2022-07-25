Каким в жизни был Юрий Гагарин

Многие слышали о космонавте Юрии Гагарине, как о Герое Советского Союза, первом человеке в мире покорившим космос и кавалере высших знаков отличия ряда государств, но мало, кто знает каким в действительности был Гагарин.
В реальной жизни случается так, что человек избалованный мировой известностью, славой, почётом, всеобщим вниманием, властью и деньгами меняется на глазах не в самую лучшую сторону.
В данной заметке поделюсь о неизвестной или малоизвестной информации о лётчике - космонавте Юрии Алексеевиче Гагарине, которую нигде в широких массах ранее не афишировали:
"Когда мой отец еще служил в Монголии, закончился срок командировки нашего советника. И он с семьей отправился к новому месту назначения. Вещи контейнером отослали, а сами заехали в Москву, на родину жены советника. И вот такая беда, муж умер прямо в гостях у тещи. Что делать? Женщина давно потеряла московскую прописку, жилья своего не было, дочка училась в Иркутском университете, поближе к прежнему месту службы отца. Стоял вопрос даже элементарно о деньгах, чтобы достойно похоронить офицера.
И вот кто-то посоветовал вдове пойти к Юрию Алексеевичу, он тогда был депутатом Верховного Совета и имел свою приемную. Женщина и пришла под двери этой приемной. Гагарина не было, куда идти, где его искать? Сидит и плачет. Вдруг слышит:
– Женщина, что случилось? Почему вы плачете? Пойдемте ко мне.
Поднимает глаза – и такое до боли знакомое каждому из нас лицо.
Когда та рассказала о своих проблемах, Гагарин задал ей вопрос:
– Что вы хотите, чтобы я для вас сделал?
И та попросила, восстановить ей прописку в Москве и перевести дочь из Иркутска в Московский университет.
Гагарин открыл сейф, достал пачку денег и отдал вдове:
– Это вам на похороны и на первое время в Москве.
Он записал все ее данные, и действительно девочку вскоре перевели в Московский университет, а вдове не только восстановили прописку, но и, как семье военнослужащего, им с дочерью выделили отдельную квартиру.
Когда слышу о Гагарине, сразу вспоминается эта история, и вы знаете, затрудняюсь сказать, за что я его больше уважаю. За тот полет или за то, что, став на то время самым знаменитым жителем Земли, безусловно, Героем, сумел остаться еще и Человеком, способным вот так близко к сердцу принять чужую беду и помочь незнакомым ему людям? И еще неизвестно, в каком подвиге больше героизма, в первом или втором."
Источник: Александр Дьяченко "Преодоление. Рассказы и очерки".
К дополнению прилагаю видеоролик с увлекательной беседой Валентина Васильевича Петрова (сослуживца Ю.А.Гагарина, члена отряда космонавтов, доктора философии и преподавателя военно-воздушной академии имени Ю.А.Гагарина и Центра подготовки космонавтов) о малоизвестной жизни Юрия Гагарина и советских космонавтах:
Источник:
Видеоролик записан в Культурно-просветительском Центре прихода св. Евфросинии Полоцкой г.Новосибирск и размещен на канале Дмитрий Полушин.
Спасибо за чтение. Всем мира и добра.
Источник:
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Даже страшно представить кем бы стал Гагарин доживи он до сегодняшних дней.
Ну,глядя на его сослуживца Петрова.
– Тут от тебя недалеко Троице-Сергиева лавра, давай съездим?
– Валентин, я про эту Лавру… – поворачивается ко мне Гагарин, но Копыльцов на него шикает, мол, «молчи».
– А что перед командиром скрывать? – говорит ему Юрий, и я тоже киваю: не бойтесь, ребята, я с вами.
Юрий Алексеевич спрашивает: если поедем туда, попадем ли на церковную службу? Заверяю его: да там служба все время!
– Тогда переодеваемся в гражданку – и вперед! – предлагает Гагарин.
Приехали мы в Лавру к вечеру, и, к счастью, там действительно была служба. После нее я впервые увидел, что значит народная любовь к первому космонавту. Люди выходят из храма, видят Гагарина… А его хоть в гражданку, хоть во что одень – все равно узнают. Все сразу к нему. Образовалась огромная очередь за автографами. Гагарин, в отличие от многих космонавтов, не имел даже тени мании величия – как был из народа, таким и остался. Стоит, всем подписывает. Чувствую, чья-то рука моего плеча касается. Монах стоит. Спрашивает:
– Помощь нужна?
– Батюшка, еще какая! Мы ж приехали в Лавру…
Идем к нему в келью. И тут оказывается, что он наместник Лавры. Угостил нас наливочкой. Выясняется, что в прошлом отец наместник прошел войну, имеет пять боевых наград.
– Ну, за это не грех и выпить, по русскому обычаю! – восклицает Гагарин, а наместник вздыхает: – Да-а… Ведь никто не поверит, что вот с первым космонавтом сижу!
А Юрий Алексеевич – человек простой, он сразу это дело начал исправлять. Похлопал себя по карманам, нашел открытку:
– Батюшка, ничего, что здесь не по-нашему написано? За рубежом печатали.
К тому времени Юрий Алексеевич уже 33 страны объездил, и ему там надарили разных открыток с его фото. Написал на обороте очень теплые слова, обращенные к наместнику. Тот:
– Ну, чем я могу отблагодарить? Юрий Алексеевич, давайте я вам всем ЦАК покажу.
– Цаг? – удивленно переспрашивает Гагарин и кивает на меня. – Вон Валентин из цага просто не вылезает.
«Цагом» мы в обиходе называли ЦАГИ – Центральный аэрогидродинамический институт. Батюшка, видимо, знал об этом, улыбается: «А у нас ЦАК – это церковно-археологический кабинет». И вот представляете… Во-первых, такой был восторг от увиденного там, а во-вторых – замечательный рассказ самого наместника. Гагарина больше всего потряс макет Храма Христа Спасителя. Стоял-стоял перед ним, потом спрашивает:
– А где этот храм?
– Там, где сейчас лужа – бассейн «Москва», – ответил наместник.
Юра заглянул внутрь макета, зовет меня:
– Валентин, посмотри, какую красоту разрушили!
Позже я забыл об этом диалоге, а Юрий Алексеевич – нет.
Никогда не думал, что у Гагарина такая смелость. Через две недели был пленум ЦК по воспитанию молодежи, куда пригласили и первого космонавта. Он выходит на трибуну, читает заготовленный текст и вдруг поворачивается к президиуму, и на весь зал звучат его слова: «О каком патриотическом воспитании молодежи мы можем говорить, когда взорвали Триумфальную арку – памятник воинской славы? Точно так же взорвали храм, построенный в честь победы в Отечественной войне 1812 года, от него остался один макет – и душа замирает, когда на него смотришь. Поэтому у меня есть предложение от ЦК – восстановить Храм Христа Спасителя».
И тут… Вы представить себе не можете. Сначала – гробовая тишина, а потом зал взорвался аплодисментами. Сидят члены ЦК, комсомольцы – а внутри-то у них православие не умерло. И это 1964 год, когда Хрущев обещал «показать последнего попа»!
Когда предложение Юрия Алексеевича ставилось на голосование, из президиума было сказано: «Ну, Гагарин есть Гагарин. Первое, что мы сделаем, – обязательно восстановим Триумфальную арку». Ее действительно восстановили, правда не на том месте.
Если б не трагическая гибель, Гагарин смог бы увидеть и осуществление второго своего предложения. В 1994 году, когда началось восстановление Храма Христа Спасителя, Юрию Алексеевичу было бы всего 60 лет.
Та поездка в Троице-Сергиеву лавру имела еще одно последствие. Посещать ее стало традицией для космонавтов. Не раз бывал там «космонавт № 2» Герман Титов, впоследствии ставший депутатом в Подмосковье и много сделавший для возрождения православия в своем районе. Алексей Леонов, первый совершивший выход в открытый космос, перед полетом корабля «Союз – Апполон» добился, чтобы все космонавты – и наши, и американские – побывали в Лавре. За благословением к преподобному Сергию наши космонавты ездят до сих пор.
Верховный совет СССР VI созыва был избран 18 марта 1962, заседал с 1962 по 1966.
Верховный совет СССР VII созыва был избран 12 июня 1966, заседал с 1966 по 1970.
В Восьмом числился, но... не участвовал...