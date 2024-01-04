16 ситуаций, которые в одном шаге от неминуемой катастрофы

Мир может быть очень опасным местом, особенно если вас окружает кто-то из людей, которых вы увидите в этом посте. Большинство из них не имеют представления об осторожности и вообще некоторым даже надоело жить на этом свете. Глядя на героев этого поста, работники охраны труда легко могут заработать нервный тик. Взгляните!