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16 ситуаций, которые в одном шаге от неминуемой катастрофы

16 ситуаций, которые в одном шаге от неминуемой катастрофы

Автор:
04 января 2024 22:05
Сообщество : Жизнь
Метки: Неминуема   безопасность   катастрофа   опасность   работа   ситуации   
1367
17

Мир может быть очень опасным местом, особенно если вас окружает кто-то из людей, которых вы увидите в этом посте. Большинство из них не имеют представления об осторожности и вообще некоторым даже надоело жить на этом свете. Глядя на героев этого поста, работники охраны труда легко могут заработать нервный тик. Взгляните!

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Метки: Неминуема   безопасность   катастрофа   опасность   работа   ситуации   
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1  комментарий
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Павел 47 секунд назад
Это работа. На ней ещё и ни так корячишься.
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