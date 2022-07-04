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"Мой начальник - самодур": 13 сотрудников, которые больше не могли молчать

"Мой начальник - самодур": 13 сотрудников, которые больше не могли молчать

Автор:
04 июля 2022 14:59
Метки: босс   идиоты   истории   начальник   начальство   про работу   работа   шеф   
4895
14

Начальство не всегда отзывчивое и понимающее. Порой люди на руководящих должностях совершенно не понимают сотрудников и чудят, действуя со своей колокольни.

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А какие у вас отношения с начальством?


Источник:

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Метки: босс   идиоты   истории   начальник   начальство   про работу   работа   шеф   
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30  комментариев
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1k
Никита Сергеевич 58 минут назад
Про отравление, какие претензии к начальнику? Если серьезно отравилась, открой больничный официально и будет тебе доверие. Не вижу никакого самодурства. Насмотрелся на таких отравленных. А на самом деле просто с бодунищща отойти не может.
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13k
Элитный тигр 7 секунд назад
Знали бы вы еще, сколько дебилов - подчиненных...
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1k
КАКАнгел Минуту назад
работаю в гос.структуре. Земетил что в начальство выбиваются именно те кто не чего не понимает в работе на земле или максимально забывает свой опыт или хотя-бы то что краем уха услышал о работе. У этого есть смысл. чем меньше ты понимаешь как технически исполнить твои поручения и в сроки , тем более уверенно ты их отдаешь и тем проще делать подчиненных крайними за не исполнение . Это как в армии красить снег в зеленый цвет чтоб проверяющий думал что это трава . Результат конечно хреновый и все приписки , фальсификация и лажа но начальство верит в липовые отчеты а когда кто-то требует результат или спрашивает что случилось делают большие глаза удивления . Кто работает тот и крайний кто умеет работать тот неудобен и того увольняют и вот на земле те кто хорошо пишут красивые отчеты даже не выходя "в поле" .
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3k
americos 5 минут назад
Ссылка youtu.be
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2k
stb22 7 минут назад
Всё это старо, как мир. Чаще всего о самодурстве начальников стонет тот, кто начальником никогда не был. Одно дело, когда ты отвечаешь за самого себя и свою работу. И совсем другое дело, когда у тебя в подчинении много работников, ты ведешь целое направление на предприятии и отвечаешь за всё и за всех.
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6k
Pravednik84 12 минут назад
Комментарий к фото
Ну тут нормально. Я тоже частенько использую эту формулировку, её абсурдность намекает на то что всё же нужно сделать и эта задача входит в список первоочередных.
В этой переписке самодура не увидел.
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1k
LK 17 минут назад
Два раза мне начальники говорили: не нравится - пиши заявление. Два раза написал. Ни о чем не жалею. Не исключаю, что бывают случаи, что терпеть уродов все равно приходится. Но при любой малейшей возможности нужно искать где лучше. Ну и конечно адекватно оценивать текущую ситуацию. А то из-за всякой ерунды будешь бегать из конторы в контору. Идеальных условий не бывает. Компромисс он везде.
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21k
Serg2001 Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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4k
Виталий Полчаса назад
«Подчиненный перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство».
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13k
Типа граф 40 минут назад
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27k
Ashabad 42 минуты назад
Профсоюзы! Нужны нормальные профсоюзы. Только коллективная отпор может решить эту проблему.
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57k
leo3621 50 минут назад
Моё первое рабочее место после института - конструктор в проектном отделе.
Начальник отдела - милый добрый симпатичный мужик. А вот его заместительница - стерва с громадными амбициями, тупостью и уверенностью, что весь отдел - её личные слуги и приближённые.

Меня сразу невзлюбила оттого, что я отказался идти к ней домой праздновать седьмое ноября - это был 1987 год, тогда была такая традиция. А какого хрена я попрусь праздновать в дом к человеку, которого (которую) не знаю, и знать не хочу? Вчера только познакомились.
Позже я узнал, что у неё просто незамужняя дочь, и она всех неженатых сотрудников отдела рассматривает, как кандидатов в зятья.

Контора была режимная, платили ОЧЕНЬ хорошо, поэтому я где- то с год терпел дебильные наезды этой дуры. Потом всё- таки плюнул и уволился.
Вспоминать противно.

В аспирантуру пошёл - зарплата в три раза меньше, но атмосфера живая и добрая. Но это уже совсем другая история...
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17k
Пумба Час назад
Чем расхлябанней начальник - тем легче подчиненным.
- Задача сделана?
- Нет.
- Как вы могли?!! Лодыри! Уволю!!!
- Так вы ж сами сказали, что согласуем всё вчера в 12-00, но не появлялись в офисе целый день.
- ъуъ!...
Ну так что ж вы мне сегодня утром не напомнили?
- Так начальству ж виднее, что раньше делать, что потом. Мы вот пока вот это подгоняли.
Всё.
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21k
Serg2001 Час назад
Была у меня в начальницах одна такая сикараха. Закомплексованный синий чулок. Жила по принципу "сделал гадость - сердцу радость!". Как по работе мало мальский напряг, начинала орать и истерить. Как-то раз её в таком вот виде застал еще более крутой начальник. Культурный шок. Груглые глаза: "Вы что милочка, нельзя же так!". А она в ответ на голубом глазу: "А я по другому не могу. Когда я нервничаю (а нервничала она постоянно) мне обязательно на ком-нибудь надо пар выпустить!". Занавес!... )) Как по мне, такие люди не должны к руководству людьми и за пушечный выстрел допускаться как профнепригодные. В итоге ее руководящая карьера не заладилась, потому что люди от неё сваливали через 1-2 месяца. Сверху это заметили. Сделали выводы и её задвинули.
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10k
Andrei Час назад

В наше время удалить что-то с компа, чтоб с концами надо ещё уметь.
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525
Александр Потёмкин Час назад
На моей работе есть специальная программа, через которую мы отслеживаем, что, где, когда, и как нам нужно "работать". И в нём же есть "журнал несоответствий", где мы "регистрируем", что что-то, где-то, и как-то не работает... И вот, она ( программа), как-то вырубилась... Сидим, вся бригада не знает что делать. Звонит начальник:"Почему работа стоит?" ""..."(название программы) не работает!" "Напишите в журнал несоответствий!"
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69k
Доктор Джонс Час назад
Ссылка www.youtube.com
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8k
Б.Касторский 2 часа назад
Начальник считает подчиненного тупым, подчиненный считает начальника самодуром. Так было всегда.
А на счёт повышения. Тут всё не просто. Смотреть как коллега отлынивает от работы нормально. Но когда ты отвечаешь за подчиненного, который отлынивает. Тут иначе. Отвечаешь за него.
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