"Мой начальник - самодур": 13 сотрудников, которые больше не могли молчать

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Начальство не всегда отзывчивое и понимающее. Порой люди на руководящих должностях совершенно не понимают сотрудников и чудят, действуя со своей колокольни.
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А какие у вас отношения с начальством?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: босс идиоты истории начальник начальство про работу работа шеф
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В этой переписке самодура не увидел.
Начальник отдела - милый добрый симпатичный мужик. А вот его заместительница - стерва с громадными амбициями, тупостью и уверенностью, что весь отдел - её личные слуги и приближённые.
Меня сразу невзлюбила оттого, что я отказался идти к ней домой праздновать седьмое ноября - это был 1987 год, тогда была такая традиция. А какого хрена я попрусь праздновать в дом к человеку, которого (которую) не знаю, и знать не хочу? Вчера только познакомились.
Позже я узнал, что у неё просто незамужняя дочь, и она всех неженатых сотрудников отдела рассматривает, как кандидатов в зятья.
Контора была режимная, платили ОЧЕНЬ хорошо, поэтому я где- то с год терпел дебильные наезды этой дуры. Потом всё- таки плюнул и уволился.
Вспоминать противно.
В аспирантуру пошёл - зарплата в три раза меньше, но атмосфера живая и добрая. Но это уже совсем другая история...
- Задача сделана?
- Нет.
- Как вы могли?!! Лодыри! Уволю!!!
- Так вы ж сами сказали, что согласуем всё вчера в 12-00, но не появлялись в офисе целый день.
- ъуъ!... Ну так что ж вы мне сегодня утром не напомнили?
- Так начальству ж виднее, что раньше делать, что потом. Мы вот пока вот это подгоняли.
Всё.
В наше время удалить что-то с компа, чтоб с концами надо ещё уметь.
Всё.
Теряется всё, даже разбивка диска на цилиндры.
Не благодарите!
Способ моего трёхлетнего (тогда) сына.
А на счёт повышения. Тут всё не просто. Смотреть как коллега отлынивает от работы нормально. Но когда ты отвечаешь за подчиненного, который отлынивает. Тут иначе. Отвечаешь за него.
"Отвечаешь за него." Отвечаешь все же за результат, а не за него.
А если не догадаются, то сношать будут того, кто не догадался - ответственного за ТБ и выше. Но никак не непосредственного начальника.
Начальник не мед.экспертиза, чтобы заполнять бумаги. И спец.допуск на работу, как правило, не нужен. Пришел - работаешь.
Т.е. и такое возможно, но это скорее исключение из правил. Особенно если речь идет об офисном сотруднике. Производство или транспорт - да, но там и рабочая процедура иная.