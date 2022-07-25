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АНТИФИШКИ
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Не удивляйтесь, куда у спортсменов деваются мениски, откуда позвоночные грыжи и все такое.
Позвоночник вообще природой не предназначался для вертикальных нагрузок.....