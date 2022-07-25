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Намешалось

Намешалось

Автор:
25 июля 2022 12:37
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Разное   Юмор   прикол   
1123
31
Прикольные, порой смешные фото
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Источник:

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Метки: Разное   Юмор   прикол   
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2  комментария
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90k
Броненосец Потелкам 3 часа назад
Порадовала первая фотка
Не удивляйтесь, куда у спортсменов деваются мениски, откуда позвоночные грыжи и все такое.
Позвоночник вообще природой не предназначался для вертикальных нагрузок.....
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8k
Мариус Час назад
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