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Детеныш шимпанзе остался без мамы, но ее заменила плюшевая игрушка

Детеныш шимпанзе остался без мамы, но ее заменила плюшевая игрушка (18 фото)

Автор:
20 августа 2020 16:43
Сообщество : Животные
Метки: дикие животные   животные   истории спасения   история спасения   обезьяна   обезьяны   фото   шимпанзе   
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Малыш шимпанзе по кличке Джибриль (Djibril) живет в зоопарке Малаги, Испания. Все сотрудники радовались появлению на свет детеныша, потому что этот подвид западных шимпанзе близок к исчезновению. Однако, мама Джибриля не смогла о нем заботиться и отказалась от него, как иногда бывает в мире животных. Сотрудники нашли одно милейшее решение проблемы..

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Метки: дикие животные   животные   истории спасения   история спасения   обезьяна   обезьяны   фото   шимпанзе   
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smakido 50 минут назад
Спасибо за очень добрый пост !
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63
ElenaLove 40 минут назад
Какая чудесная и добрая история! Всем нужна мамина любовь.
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