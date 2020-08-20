Детеныш шимпанзе остался без мамы, но ее заменила плюшевая игрушка

Малыш шимпанзе по кличке Джибриль (Djibril) живет в зоопарке Малаги, Испания. Все сотрудники радовались появлению на свет детеныша, потому что этот подвид западных шимпанзе близок к исчезновению. Однако, мама Джибриля не смогла о нем заботиться и отказалась от него, как иногда бывает в мире животных. Сотрудники нашли одно милейшее решение проблемы..
К сожалению, иногда в мире животных матери бросают своих детенышей, как это случилось с Джибрилем в зоопарке Малаги, Испания. Его мать Кику (Kika) спасли из африканского цирка, где с обезьяной жестоко обращались большую часть жизни. Живя в цирке, Кика не сумела обучиться материнским навыкам, и не смогла принять родившегося детеныша.
Рождение Джибриля стало счастливым событием - ведь данный подвид западных шимпанзе находится под угрозой исчезновения. Когда от него отказалась мать, сотрудники срочно начали искать для малыша "приемную маму", которая смогла бы его вырастить.
Чтобы кроха не грустил без мамы, Джибрилю подарили плюшевую игрушку в виде шимпанзе. Персонал умилился его реакции на подарок - детеныш прижимался к обезьяне, как к настоящей маме, и не отходил от нее.
Во время поисков приемной мамы, за малышом ухаживал персонал зоопарка
Через некоторое время для Джибриля нашли приемную мать - самку шимпанзе по кличке Ева (Eva) из другого зоопарка
Приемной матерью Джибриля стала взрослая самка шимпанзе по кличке Ева (Eva) из заповедника BIOPARK в Валенсии. Джибриля перевезли в новое место, где он познакомился и в первый же день поладил с приемной мамой.
Ева взяла Джибриля под свою опеку и начала ухаживать за ним. Несмотря на то, что у нее никогда не было своих детенышей, с Джибрилем она проявляла самые нежные материнские чувства. Через некоторое время они стали настолько близкими, что не отходили друг от друга.
Сейчас у Джибриля есть дружная семья, и он растет счастливым и здоровым!
Будь счастлив, Джибриль!
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