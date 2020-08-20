Детеныш шимпанзе остался без мамы, но ее заменила плюшевая игрушка

Ева взяла Джибриля под свою опеку и начала ухаживать за ним. Несмотря на то, что у нее никогда не было своих детенышей, с Джибрилем она проявляла самые нежные материнские чувства. Через некоторое время они стали настолько близкими, что не отходили друг от друга.