Как семейство Уэйансов пробилось в Голливуд без связей и без денег

Клан Уэйансов - самое успешное черное семейство в Голливуде. При этом Уэйансы были и остаются людьми, не страдавшими из-за того, что крупные киностудии не обращают на них внимание. Они пробились к славе благодаря комическому таланту и собственным дешевым оригинальным проектам.
Менеджер супермаркета Хауэл Уэйанс и социальный работник Эльвира Уэйанс обзавелись большой семьей - с 1956 по 1972 г. они стали родителями 10 детей.
Их второй сын - Кинен Айвори Уэйанс - на втором курсе бросил университет ради того, чтобы профессионально заняться стэндапом и актерством. В начале 1980-х он начал получать маленькие роли в телепроектах. Постепенно его начали замечать и давать более значимые роли. Но настоящий прорыв случился в 1987 г. когда Кинен Айвори Уэйанс выступил в качестве сценариста для стэндап шоу Эдди Мерфи - "Эдди Мерфи без купюр".
Спустя год он, заручившись поддержкой Эдди Мерфи, создает собственный малобюджетный фильм пародию на ленты в жанре блэкспотейшен - "Я достану тебя, ублюдок". В этой комедии Кинен выступил и в роли режиссера, и в роли сценариста, и в роли главного актера, и в роли продюсера. В этом фильме сыграли несколько членов семьи Уэйанс.
После выхода "Я достану тебя, ублюдок" Уэйансы громко заявили о своем месте с мире комедии. На канале Fox в 1990 г. стартовал суперуспешный комедийный скетч-проект "В ярких красках". Он просуществовал 4 года, стал важной вехой в американской культуре и открыл миру имена Дэймона Уэйанса, Ким Уэйанс, Шона Уэйанса и Марлона Уэйанса. Кроме того, именно из этого проекта вышли такие всемирно звезды как Джим Керри и Джейми Фокс.
В последующие годы Кинен Айвори Уэйанс снимался в нескольких криминальных лентах ("Пропавшие миллионы" 1994 г., "Особо опасный преступник" 1997 г.) и выступал в качестве продюсера, сценариста и режиссера в проектах своих братьев, уступив им главные роли.
Его самые младшие братья Шон и Марлон Уэйанс составили успешный комический дуэт сначала в комедии "Не грози южному централу, попивая сок у себя в квартале" 1996 г. и сериале "Братья Уэйансы" 1995-1999 г. А в 2000-х они запустили суперуспешные полнометражные пародии: "Очень страшное кино" 2000 г. (популярная франшиза, состоящая из 5 частей и открывшая миру Анну Ферис), "Белые цыпочки" 2004 г., "Дом с паранормальными явлениями" 2013 г. и др.
Самый младший ребенок в семье - Марлон Уэйанс - сейчас даже затмил славу своего старшего брата. Он является успешным продюсером, сценаристом, режиссером и звездой сольных проектов: "Без чувств" 1998 г., "Реквием по мечте" 2000 г., "Голышом" 2017 г., "Последняя капля" 2020 г., сериала "Марлон" 2017-2018 г.
Начавший сниматься еще в 1980-х годах параллельно с Кинненом Айвори Уэйансом, средний брат Дэймон Уэйанс сыграл свою самую громкую роль в 1995 г. - в комедии "Майор Пэйн". Также он играл в комедиях "Большой белый обман" 1997 г., "Пуленепробиваемый" 1996 г., "Баскетбольная лихорадка" 1996 г. Следом он снимался в сольных телесериалах "Дэймон" 1998 г., "Моя жена и дети" 2000-2005 г., "Смертельное оружие" 2016-2019 г. и др.
Ким Уэйанс успешно снимается как в проектах своих братьев, так и в отдельных кино- и телепроектах. Ее можно увидеть в сериалах "В доме" 1995-1998 г., "Безрассудный" 2014 г. и др. В то время как самый старший брат в семье Уэйансов - Дуэйн Уэйанс - кинокомпозитор.
А в 2000-х годах семейство Уэйансов дополнилось новым поколением. Дети и племянники старших Уэйансов подхватили эстафету и выпускают удачные проекты. В киноиндустрии заняты актер и сценарист Дэмиен Уайанс (именно он играл маленького мальчика в "Майор Пэйн"), продюсер и сценарист Крейг Уэйанс, актриса Шанте Уэйанс, актер Майкл Уэйанс. Все они участвую не только в проектах своих родственников, но и в самостоятельных кино- и телепроектах.
Вот так один успешный и талантливый брат сумел пробить дорогу в Голливуд не только себе, но и всей своей большой семье. А семья сумела не просто использовать эту возможность, а развить ее. Семейственность и принадлежность к негроидной расе они превратили в шутку, а шутку в дорогой, с успехом тиражируемый товар. Далеко не все их фильмы и сериалы оказываются востребованными, однако ставка на независимость от крупных студий, коллективное творчество и взаимный пиар служат формулой успеха для этой семьи уже 30 лет подряд.
Источник:
АНТИФИШКИ
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