Как семейство Уэйансов пробилось в Голливуд без связей и без денег

Клан Уэйансов - самое успешное черное семейство в Голливуде. При этом Уэйансы были и остаются людьми, не страдавшими из-за того, что крупные киностудии не обращают на них внимание. Они пробились к славе благодаря комическому таланту и собственным дешевым оригинальным проектам.

Менеджер супермаркета Хауэл Уэйанс и социальный работник Эльвира Уэйанс обзавелись большой семьей - с 1956 по 1972 г. они стали родителями 10 детей.