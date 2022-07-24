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Самые смешные мемы

Самые смешные мемы

Автор:
24 июля 2022 13:33
Сообщество : Юмор
Метки: Есть над чем посмеятся   Мемы   Текст в картинках   Юмор   
1947
20

Самые смешные мемы за день!

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Источник:

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Метки: Есть над чем посмеятся   Мемы   Текст в картинках   Юмор   
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15  комментариев
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19k
homerchik 2 часа назад
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2k
Григорий 20 минут назад
одну утащил
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7k
Mowgley Z ⚔ 44 минуты назад
"Кстати, что у птиц? У нас лицо, у собаки морда, с птицами как быть?"
-------
Харя. Наглая. Особенно у голубей.
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12k
Cornho 2 часа назад
А учебник русского у него в холодильнике не лежит? Глядишь, слово "чтобы" писать бы научился.

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165
Александр Шевченко Cornho 10 минут назад
Действительно, почти никто не умеет решать дифференциальные уравнения, одни @бананные гуманитарии и пообщаться не с кем.
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6k
М С 2 часа назад
Даааа!
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