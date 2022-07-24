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Самые смешные мемы за день!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Харя. Наглая. Особенно у голубей.
Умным людям с этого смешно, но для этих неполноценных это - целый мир. Как для уборщицы в школе, которая могла наорать на учителя за то, что тот прошёл «по помытому»