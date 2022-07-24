15 старых фотографий, которые показывают насколько изменился мир

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Каждому человеку интересно, какие тайны скрывает прошлое. Фотографии в этом посте расскажут увлекательные истории, и повернут время вспять, как если бы это была машина времени. Взгляните!
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Самый низкий, самый высокий и самый толстый человек в Европе, играющие в карты в 1913 году
Примо Карнера, самый высокий двухметровый чемпион в супертяжелом весе в начале прошлого века, и Роберт Уодлоу, самый высокий человек в мире, в возрасте 12 лет
Источник:
АНТИФИШКИ
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