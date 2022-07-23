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Фото из прошлого. "Советское кафе"

Фото из прошлого. "Советское кафе"

Автор:
23 июля 2022 21:22
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Жизнь   СССР   дети   история   кафе   люди   фото   фотографии   
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Отдых трудящихся в кафе Советского союза.

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Метки: Жизнь   СССР   дети   история   кафе   люди   фото   фотографии   
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4  комментария
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8k
Billi_Bons 9 часов назад
Кафе «Лира» на Пушкинской.
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4k
Олег Данилов 8 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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7k
Григорий Бабкин 8 часов назад
В семидесятых меня сюда мамка водила.
Ссылка www.youtube.com
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