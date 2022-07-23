Фото из прошлого. "Советское кафе"

Автор:
23 июля 2022 21:22
Отдых трудящихся в кафе Советского союза.
1.
В кафе «Молодость». г.Волжский 1967 г.
2.
Летнее кафе-мороженое от магазина № 321 на ул. Горпищенко. Севастополь 1971 г.
3.
Кафе "Турист" на Мясницкой. Москва 1986 г.
4.
Кафе- поплавок. Алтай 1960е
5.
Андрей Тарковский в кафе «Молодежное» на Первом московском фестивале джаза 1962 г.
6.
Кафе «Стрела» на Привокзальной площади. Хабаровск 1964 г.
7.
Кафе. Тольятти 1981 г.
8.
Детское кафе «Ивушка». Минусинск 1989 г.
9.
Кафе-кондитерская «Лакомка». Одесса 1963 ш.
10.
Кафе. Московский автодорожный институт. 1968 г.
11.
Кафе в здании харьковского железнодорожного вокзала 1958 г.
12.
Кафе "Таллин" 1960 г.
13.
Кафе «Турист». Москва 1987 г.
14.
Танцы на торжественном ужине в кафе "Чайка" 1969 г.
15.
Кафе-столовая на втором этаже Морского вокзала. Сочи 1970 г.
16.
Детское кафе "Забава". Челябинск 1979 г.
17.
Невский проспект. В летнем кафе на галерее Гостиного двора 1961 г.
18.
ВСХВ. Кафе на берегу пруда 1939 г.
19.
Ленева Н. - повар кафе "Уголек", победитель конкурса на звание лучшего повара. Ростовская область 1960е
20.
Народные гуляния в Тушино - авиационный парад (Летнее кафе) 1957 г.
21.
В кафе "Уральские пельмени". Челябинск 1981 г.
22.
Молодежное кафе "Сенега". Воркута 1960е
23.
Детское кафе "Буратино". Кириши 1976 г.
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