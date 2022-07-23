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В торговом районе Лос-Анджелеса парню показалось, что продавец что-то сказал про цвет кожи и он избил его костылём

В торговом районе Лос-Анджелеса парню показалось, что продавец что-то сказал про цвет кожи и он избил его костылём

Автор:
23 июля 2022 18:40
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Лос-Анджелес   США   Черкизон   драка   костыль   оскорбление   палатки   парень   
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Они устроили настоящее побоище из-за оскорбления на расовой почве.

Торговый район в ЛА. Бесконечные ряды с палатками, чем-то напоминающие отечественный Черкизон. Молодой человек пришёл обновить гардероб и его, якобы, оскорбил продавец. Как сообщили потом работяги, которые были у этой торговой точки - оскорбление было на расовой почве.

И парень ринулся в бой. Сначала они лупили друг друга костылями, затем к делу подключились другие горячие ребята. А в конце началась хаотичная драка «всех со всеми».

Несмотря на громкий визг и подручные средства в руках местных бойцов, они отделались лишь синяками и порванной одеждой.

Источник:

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Метки: Лос-Анджелес   США   Черкизон   драка   костыль   оскорбление   палатки   парень   
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27  комментариев
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12k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Ну хоть хорошо что костылем!
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950
Pterocactus 47 секунд назад
Чёткий мАхач!
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70k
Пётровыч 12 минут назад
Странно что негры ещё не напали на страну под названием Niger
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124k
DeOrio 22 минуты назад
Это точно сайт хорошего настроения, а не инфо-клоака?
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32k
a.fey Полчаса назад
Это хорошо, что местная аристократия стала проводить рыцарские турниры.
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28k
Alex Полчаса назад
Нигер, оно и в африке нигер.
Никчемная расса
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5k
Fishki_surfer 40 минут назад
Тут, скорее, испаник с негром бьются.
По-испански "черное" будет "негро", так что испанская фраза "Клава, принеси черные джинсы из подсобки!" может показаться глуховатому негру оскорбительной.
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425
Павел Fishki_surfer 18 минут назад
Или попросили жалобную книгу на русском языке
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16k
Дмитрий 40 минут назад
Слово "накостыляли" заиграло новыми красками
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952
сергей ремизов 51 минуту назад
Тупые нигеры.
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3k
Babangdida Час назад
Какой позор! И это в стране, в которой (яко бы) свободное владение оружием защищено второй поправкой конституции!?
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1k
Сергей Час назад
на Черкизоне дерутся чтоле?
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6k
Али Ди Час назад
Надо им оружие туда поставить.. Рсзо, танки снайперские костыли и т.п.
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61k
Опиум для народа Час назад
-"Молодой человек пришёл обновить гардероб и его, якобы, оскорбил продавец."-

-Что, юбки из пальмовых листьев не было?)))
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5k
Дмитрий 2 часа назад
Где они столько костылей взяли?
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2k
GROMOZEKA 2 часа назад
Я не понял, там черный с черным дерется?
Как он его мог оскорбить?
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14k
Александр 2 часа назад
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85k
Taras Kozalupko 2 часа назад
Чьи костыли?
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678
Alex 3 часа назад
если нигеры очень страдают, пускай требуют от Африки ввести войска и завоевать исконно негритянские территории
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6k
Shtoppi 3 часа назад
Ниггеры по новой беспорядки замутить хотят?
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