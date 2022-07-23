В торговом районе Лос-Анджелеса парню показалось, что продавец что-то сказал про цвет кожи и он избил его костылём

Они устроили настоящее побоище из-за оскорбления на расовой почве.
Торговый район в ЛА. Бесконечные ряды с палатками, чем-то напоминающие отечественный Черкизон. Молодой человек пришёл обновить гардероб и его, якобы, оскорбил продавец. Как сообщили потом работяги, которые были у этой торговой точки - оскорбление было на расовой почве.
И парень ринулся в бой. Сначала они лупили друг друга костылями, затем к делу подключились другие горячие ребята. А в конце началась хаотичная драка «всех со всеми».
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Несмотря на громкий визг и подручные средства в руках местных бойцов, они отделались лишь синяками и порванной одеждой.
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АНТИФИШКИ
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Никчемная расса
По-испански "черное" будет "негро", так что испанская фраза "Клава, принеси черные джинсы из подсобки!" может показаться глуховатому негру оскорбительной.
-Что, юбки из пальмовых листьев не было?)))
Как он его мог оскорбить?
Религия, как основное.
А тут не религиозный вопрос так то