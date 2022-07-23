В торговом районе Лос-Анджелеса парню показалось, что продавец что-то сказал про цвет кожи и он избил его костылём

Торговый район в ЛА. Бесконечные ряды с палатками, чем-то напоминающие отечественный Черкизон. Молодой человек пришёл обновить гардероб и его, якобы, оскорбил продавец. Как сообщили потом работяги, которые были у этой торговой точки - оскорбление было на расовой почве.

И парень ринулся в бой. Сначала они лупили друг друга костылями, затем к делу подключились другие горячие ребята. А в конце началась хаотичная драка «всех со всеми».