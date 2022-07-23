На Марсе обнаружили подозрительный клубок "спагетти"

Время от времени марсианские роверы NASA обнаруживают на планете необычные вещи. То белочку, то дверной проем, то геометрические формы. Обычно у всех этих фотографий есть вполне рациональные объяснения. Однако новый кадр, сделанный ровером Perseverance, заставляет почесать затылок. Что это за странный клубок нитей делает на планете в миллионах километров от Земли?

Кадр был сделан фронтальной камерой ровера 12 июля. Однако, как отметили представители NASA, спешить с выводами о странной растительности на Марсе не стоит. Очень вероятно, что это мусор с одной из прошлых миссий — вроде фрагмента парашюта, который запутался и был унесен местным ветром.