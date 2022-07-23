На Марсе обнаружили подозрительный клубок "спагетти"

У немалого количества людей появился повод пошутить о том, что марсиане, возможно, являются большими фанатами итальянской кухни.
Время от времени марсианские роверы NASA обнаруживают на планете необычные вещи. То белочку, то дверной проем, то геометрические формы. Обычно у всех этих фотографий есть вполне рациональные объяснения. Однако новый кадр, сделанный ровером Perseverance, заставляет почесать затылок. Что это за странный клубок нитей делает на планете в миллионах километров от Земли?
Кадр был сделан фронтальной камерой ровера 12 июля. Однако, как отметили представители NASA, спешить с выводами о странной растительности на Марсе не стоит. Очень вероятно, что это мусор с одной из прошлых миссий — вроде фрагмента парашюта, который запутался и был унесен местным ветром.
В прошлом месяце кусок чего-то блестящего заметили среди камней, тогда NASA сообщила, что это кусок термального покрытия, которое осталось после посадки в феврале 2021 года.
Когда-то на Марсе могла быть жизнь, но сейчас условия на планете такие, что жизнь может быть представлена разве что микробами где-то под поверхностью. Да и учитывая растущее количество миссий на планету, не стоит удивляться, что время от времени роверы натыкаются на всяческие клочки. И это серьезная проблема, так как подобным же образом на планете могут оказаться живые организмы, которые одна из будущих миссий может принять за местные.
Источник:
АНТИФИШКИ
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