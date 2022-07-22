Пенсионера нет печальнее на свете: ножом по шее полоснуть своей Джульетте

Утром 24 марта прошлого года Грэм Мэнсфилд был найден лежащим в луже крови в доме супругов в Хейле, Большой Манчестер, в то время как безжизненное тело миссис Мэнсфилд было на стуле в глубине их сада.

Полиция и парамедики посетили двухквартирный дом на Кентербери-роуд после того, как Мэнсфилд набрал 999 и сказал оператору, что убил свою жену, с которой прожил сорок лет, в 9 вечера, прежде чем попытаться покончить с собой.

У миссис Мэнсфилд было сильное кровотечение из 6,3-дюймовой (16 см) "зияющей резаной раны", и ее трахея была перерезана. Рядом с ее телом были найдены три ножа и молоток.

Мэнсфилд был арестован на месте преступления по подозрению в убийстве, а позже перенес операцию по поводу ранений в шею и оба запястья.

У дома были обнаружены два кирпича поверх пластикового бумажника, в котором была записка, написанная обвиняемым для полиции. "Мы решили покончить с собой", - говорилось в нем, давая инструкции о том, где найти ключи от его дома и как связаться с его сестрой, как услышал суд.

Еще одна записка, написанная Мэнсфилдом и адресованная его семье, была найдена в конверте в доме. В ней говорилось: «Нам жаль обременять вас этим, но другого выхода нет. Мы договорились, что, когда Дайан станет слишком плохо, мы покончим с этим. Я не мог жить без Дайанн, и по мере того, как шли месяцы, и ситуация ухудшалась, это только укрепило наше решение о том, что время пришло. Мы надеемся, что вы все понимаете. Не расстраивайтесь слишком сильно. У нас была прекрасная и счастливая совместная жизнь».