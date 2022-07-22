Пенсионера нет печальнее на свете: ножом по шее полоснуть своей Джульетте

FISHKINET
Топ-3 сборки Counter-Strike 1.6 для игры в 2022 году Топ-3 сборки Counter-Strike 1.6 для игры в 2022 году "Замуж выйти хочешь?": в сеть слили жутковатую запись "Голубого огонька" до обработки "Замуж выйти хочешь?": в сеть слили жутковатую запись "Голубого... В Приморском крае жёстко наказали подростков, избивавших бабушку В Приморском крае жёстко наказали подростков, избивавших бабушку Маленькая кошка с одного удара уложила корову Маленькая кошка с одного удара уложила корову Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки 20 коротких фактов про народную телеперадачу "Городок" 20 коротких фактов про народную телеперадачу "Городок" Былое Былое Наутилус помпилиус: Последняя в своём роде живая подлодка. По строению она похожа на галактику! Наутилус помпилиус: Последняя в своём роде живая подлодка. По... Какой стала Сима-«Гулливер» из фильма «Интердевочка» 30 лет спустя Какой стала Сима-«Гулливер» из фильма «Интердевочка» 30 лет спустя Фото из прошлого. "СССР в цвете 2" Фото из прошлого. "СССР в цвете 2" Гуманизм вопреки: как&nbsp; СССР поступала с иностранными военнопленными? Гуманизм вопреки: как СССР поступала с иностранными... Подростки не поймут, а взрослые не расскажут Подростки не поймут, а взрослые не расскажут Герои разных фильмов в одном кадре: 15 безумных работ Герои разных фильмов в одном кадре: 15 безумных работ Актёрская клептомания: голливудские звёзды, прикарманившие реквизит своих персонажей Актёрская клептомания: голливудские звёзды, прикарманившие... Стыд какой! Истории, за которые потом героям постов очень стыдно Стыд какой! Истории, за которые потом героям постов очень стыдно «У нас один психолог был — ремень»: рассуждения о современном поколении «У нас один психолог был — ремень»: рассуждения о современном... Больше козинаки я не ем Больше козинаки я не ем "Надавать по щщам - и обратно в могилы": депутата из Новосибирска проверят за твит о погибших солдатах "Надавать по щщам - и обратно в могилы": депутата из Новосибирска... Ты не ты, когда голоден, или как дальнобойщик решил поесть на ходу Ты не ты, когда голоден, или как дальнобойщик решил поесть на ходу
Пенсионера нет печальнее на свете: ножом по шее полоснуть своей Джульетте

Пенсионера нет печальнее на свете: ножом по шее полоснуть своей Джульетте

Автор:
22 июля 2022 16:07
Метки: Правo   мораль   общество   
1706
2
«Я спросил ее, ты готова?
Да, я не буду шуметь, сказала она»

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Метки: Правo   мораль   общество   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
58k
doker 44 минуты назад
У людей должно быть право на эвтаназию. И не говорите о продлении жизни на 2-3 года. Это простое высасывание денег из больных и их семей. Больной человек, зная, что умрёт скоро - ещё больше мучается, глядя, какие проблемы создаёт родным. А родные готовы отдать последнюю рубашку, чтобы продлить жизнь умирающему, надеясь на чудо. На этом и строится бизнес части целителей.
Моей маме, царство небесное, отвели срок 3-4 месяца. Она мучилась, всё зная и понимая, но по закону мучения прекращать нельзя.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
RaiJu 3 часа назад
[мат], чем ты это переводил?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 7 ответов
Показать ещё
Meri Poppins Ufa

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

31489



Другие посты автора
Популярное
"Малообразованная и дурно воспитанная субстанция": журналист Шахназаров ответил Собчак, высмеявшей патриарха Кирилла
"Малообразованная и дурно воспитанная субстанция": журналист Шахназаров ответил...
Тот случай, когда завелась любовница
Тот случай, когда завелась любовница
События на Украине 21- 22 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 21- 22 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность
Как спустя годы выглядят люберецкие качки лихих 90-х. Выходцам из "Титана" сейчас уже за 50 лет
Как спустя годы выглядят люберецкие качки лихих 90-х. Выходцам из "Титана" сейчас уже...
Максим Горький с метлой и другие писатели, какими вы их не видели
Максим Горький с метлой и другие писатели, какими вы их не видели
Топ-3 сборки Counter-Strike 1.6 для игры в 2022 году
Топ-3 сборки Counter-Strike 1.6 для игры в 2022 году
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Очень плохая галактика

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#интересное#Разное#Россия#в мире#люди#США#наука#дети
#Юмор#интересно#животные#дтп#Ynews#кино#Приколы#фотографии#авто аварии#Еда
#прикол#история#картинки#новости#подборка#аварии#сарказм#знаменитости#маразм#забавно
Топ-3 сборки Counter-Strike 1.6 для игры в 2022 году Топ-3 сборки Counter-Strike 1.6 для игры в 2022 году 20+ лучших снимков с конкурса All About Photo Awards 2022 20+ лучших снимков с конкурса All About Photo Awards 2022 Неудачные общественные пространства, которые спроектированы так, чтобы общество страдало Неудачные общественные пространства, которые спроектированы так, чтобы общество страдало Актер Роуэн Аткинсон выступил против избирательного юмора Актер Роуэн Аткинсон выступил против избирательного юмора 10+ интересных снимков с конкурса Sony World Photography 10+ интересных снимков с конкурса Sony World Photography «В СССР секса нет»: правда и ложь о половом воспитании советских детей «В СССР секса нет»: правда и ложь о половом воспитании советских детей

На что жалуетесь?

Вернуться