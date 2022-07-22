Пенсионера нет печальнее на свете: ножом по шее полоснуть своей Джульетте

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«Я спросил ее, ты готова?
Да, я не буду шуметь, сказала она»
Да, я не буду шуметь, сказала она»
Утром 24 марта прошлого года Грэм Мэнсфилд был найден лежащим в луже крови в доме супругов в Хейле, Большой Манчестер, в то время как безжизненное тело миссис Мэнсфилд было на стуле в глубине их сада.
Полиция и парамедики посетили двухквартирный дом на Кентербери-роуд после того, как Мэнсфилд набрал 999 и сказал оператору, что убил свою жену, с которой прожил сорок лет, в 9 вечера, прежде чем попытаться покончить с собой.
У миссис Мэнсфилд было сильное кровотечение из 6,3-дюймовой (16 см) "зияющей резаной раны", и ее трахея была перерезана. Рядом с ее телом были найдены три ножа и молоток.
Мэнсфилд был арестован на месте преступления по подозрению в убийстве, а позже перенес операцию по поводу ранений в шею и оба запястья.
У дома были обнаружены два кирпича поверх пластикового бумажника, в котором была записка, написанная обвиняемым для полиции. "Мы решили покончить с собой", - говорилось в нем, давая инструкции о том, где найти ключи от его дома и как связаться с его сестрой, как услышал суд.
Еще одна записка, написанная Мэнсфилдом и адресованная его семье, была найдена в конверте в доме. В ней говорилось: «Нам жаль обременять вас этим, но другого выхода нет. Мы договорились, что, когда Дайан станет слишком плохо, мы покончим с этим. Я не мог жить без Дайанн, и по мере того, как шли месяцы, и ситуация ухудшалась, это только укрепило наше решение о том, что время пришло. Мы надеемся, что вы все понимаете. Не расстраивайтесь слишком сильно. У нас была прекрасная и счастливая совместная жизнь».
Полиция и парамедики посетили двухквартирный дом на Кентербери-роуд после того, как Мэнсфилд набрал 999 и сказал оператору, что убил свою жену, с которой прожил сорок лет, в 9 вечера, прежде чем попытаться покончить с собой.
У миссис Мэнсфилд было сильное кровотечение из 6,3-дюймовой (16 см) "зияющей резаной раны", и ее трахея была перерезана. Рядом с ее телом были найдены три ножа и молоток.
Мэнсфилд был арестован на месте преступления по подозрению в убийстве, а позже перенес операцию по поводу ранений в шею и оба запястья.
У дома были обнаружены два кирпича поверх пластикового бумажника, в котором была записка, написанная обвиняемым для полиции. "Мы решили покончить с собой", - говорилось в нем, давая инструкции о том, где найти ключи от его дома и как связаться с его сестрой, как услышал суд.
Еще одна записка, написанная Мэнсфилдом и адресованная его семье, была найдена в конверте в доме. В ней говорилось: «Нам жаль обременять вас этим, но другого выхода нет. Мы договорились, что, когда Дайан станет слишком плохо, мы покончим с этим. Я не мог жить без Дайанн, и по мере того, как шли месяцы, и ситуация ухудшалась, это только укрепило наше решение о том, что время пришло. Мы надеемся, что вы все понимаете. Не расстраивайтесь слишком сильно. У нас была прекрасная и счастливая совместная жизнь».
Сегодня в суде 73-летний Грэм Мэнсфилд был признан виновным в непредумышленном убийстве после того, как он признался в убийстве 71-летней Дайан Мэнсфилд, больной раком, всего через несколько месяцев после того, как она попросила его лишить ее жизни, "когда мне станет плохо".
Бывший обработчик багажа в аэропорту заявил королевскому суду Манчестера, что это были "самые печальные слова, которые он когда-либо слышал", но что он согласился на просьбу своей жены убить ее, при условии, что он тоже покончит с собой.
Присяжным из 10 мужчин и двух женщин потребовалось 90 минут, чтобы признать Мэнсфилда невиновным в убийстве, но виновным в непредумышленном убийстве.
Он был приговорен к двум годам тюремного заключения, но с двумя годами условного срока, что означает, что он не будет заключен в тюрьму.
Присяжные заседатели не сомневались, что он убил ее в рамках соглашения о самоубийстве.
Мэнсфилд, который был отпущен под залог, не признал себя виновным по альтернативному обвинению в непредумышленном убийстве на том основании, что его действия были "предприняты под давлением обстоятельств".
Вынося ему приговор, судья Гус сказал подсудимому: "Обстоятельства этого дела являются трагедией для вас и являются исключительными в опыте этого суда. Я полностью понимаю, что вы действовали из любви к своей жене".
В заявлении, зачитанном суду, брат миссис Мэнсфилд Питер Хигсон сказал: «Я ужасно скучаю по своей сестре. Ее смерть не стала для меня шоком, потому что я знал, что она была очень больна и испытывала сильную боль».
Бывший обработчик багажа в аэропорту заявил королевскому суду Манчестера, что это были "самые печальные слова, которые он когда-либо слышал", но что он согласился на просьбу своей жены убить ее, при условии, что он тоже покончит с собой.
Присяжным из 10 мужчин и двух женщин потребовалось 90 минут, чтобы признать Мэнсфилда невиновным в убийстве, но виновным в непредумышленном убийстве.
Он был приговорен к двум годам тюремного заключения, но с двумя годами условного срока, что означает, что он не будет заключен в тюрьму.
Присяжные заседатели не сомневались, что он убил ее в рамках соглашения о самоубийстве.
Мэнсфилд, который был отпущен под залог, не признал себя виновным по альтернативному обвинению в непредумышленном убийстве на том основании, что его действия были "предприняты под давлением обстоятельств".
Вынося ему приговор, судья Гус сказал подсудимому: "Обстоятельства этого дела являются трагедией для вас и являются исключительными в опыте этого суда. Я полностью понимаю, что вы действовали из любви к своей жене".
В заявлении, зачитанном суду, брат миссис Мэнсфилд Питер Хигсон сказал: «Я ужасно скучаю по своей сестре. Ее смерть не стала для меня шоком, потому что я знал, что она была очень больна и испытывала сильную боль».
Источник:
АНТИФИШКИ
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Моей маме, царство небесное, отвели срок 3-4 месяца. Она мучилась, всё зная и понимая, но по закону мучения прекращать нельзя.
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После того как перевёл переводчиком,нормальные люди проходят ещё раз и корректируют пост до удобочитаемого.
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ПереводчикУ.Ты даже здесь насрал.
Э, как тебя понесло в гневе, аж на три коммента подряд без знаков препинания....
Прости, но что ж ты не щадишь мою лингвистику, не ставя запятые перед ЧТО и КАК.
Каюсь великодушно. Узбагойся.. . Пей валерьяну, котам - помогает.. .