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Индийский чиновник попил воды из "священной" реки, чтобы доказать её чистоту, и чуть не умер

Индийский чиновник попил воды из "священной" реки, чтобы доказать её чистоту, и чуть не умер

Автор:
22 июля 2022 08:04
Сообщество : Юмор
Метки: Индия   грязная река   интересное   не у нас   политик   река   фото   чиновник   
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Индийский политик Бхагвант Манн выпил воды из "священной реки" Кали Банн, чтобы доказать, что вода идеально чистая и пригодна для питья. Через несколько дней он попал в больницу с отравлением.

Индийский политик, глава правительства штата Пенджаб Бхагвант Манн 17 июля поучаствовал в 22-й годовщине с начала масштабной очистки Кали Банн. Чтобы доказать чистоту воды, политик зачерпнул стакан и выпил. Несмотря на то, что местное издание Punjab News Express указывает, что в Кали Банн попадают сточные воды близлежащих городов и деревень.

19 июля Манн стал чувствовать боли в животе. Его доставили в больницу и госпитализировали. В Дели врачи заключили, что Манн подхватил инфекцию. Как указывает The Indian Express, правительство не рассказывало об этой ситуации, поскольку политика доставили в столицу без службы безопасности. Власти убеждают, что чиновник готов к встречам, чтобы не афишировать тот факт, что река опасна для населения.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Индия   грязная река   интересное   не у нас   политик   река   фото   чиновник   
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9  комментариев
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1k
Иван 56 минут назад
"чтобы не афишировать тот факт, что река опасна для населения"
Мало того что дол.оеб, так еще и моральный урод
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12k
Святослав Полчаса назад
норм!

надо подобный тест ввести для наших парламентариев - ввёл Закон - протестируй на себе!..
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6k
Zhora Полчаса назад
В эту реку они срут, ссут и скидывают трупы. Я бы даже ноги мочить в такой реке побрезговал...
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91
Человек Наблюдающий Час назад
Козленочком станешь =)))))
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13k
Jearom 2 часа назад
эх, почему наши чиновники не пьют воду из "чистых" водопровода и рек? глядишь, и вправду бы помогло.
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25k
Киры4 2 часа назад
Отравился частичками своих сограждан)
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2k
Lovels Travel 2 часа назад
Индия и чистота - понятия не совместимые.
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1k
Kariya 2 часа назад
Кипятить надо. Какая бы очистка ни стояла, река есть река,там всегда кто-то или что-то плавает.
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