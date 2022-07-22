Индийский чиновник попил воды из "священной" реки, чтобы доказать её чистоту, и чуть не умер

19 июля Манн стал чувствовать боли в животе. Его доставили в больницу и госпитализировали. В Дели врачи заключили, что Манн подхватил инфекцию. Как указывает The Indian Express, правительство не рассказывало об этой ситуации, поскольку политика доставили в столицу без службы безопасности. Власти убеждают, что чиновник готов к встречам, чтобы не афишировать тот факт, что река опасна для населения.