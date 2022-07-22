Индийский чиновник попил воды из "священной" реки, чтобы доказать её чистоту, и чуть не умер

Индийский политик Бхагвант Манн выпил воды из "священной реки" Кали Банн, чтобы доказать, что вода идеально чистая и пригодна для питья. Через несколько дней он попал в больницу с отравлением.
Индийский политик, глава правительства штата Пенджаб Бхагвант Манн 17 июля поучаствовал в 22-й годовщине с начала масштабной очистки Кали Банн. Чтобы доказать чистоту воды, политик зачерпнул стакан и выпил. Несмотря на то, что местное издание Punjab News Express указывает, что в Кали Банн попадают сточные воды близлежащих городов и деревень.
19 июля Манн стал чувствовать боли в животе. Его доставили в больницу и госпитализировали. В Дели врачи заключили, что Манн подхватил инфекцию. Как указывает The Indian Express, правительство не рассказывало об этой ситуации, поскольку политика доставили в столицу без службы безопасности. Власти убеждают, что чиновник готов к встречам, чтобы не афишировать тот факт, что река опасна для населения.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Мало того что дол.оеб, так еще и моральный урод
надо подобный тест ввести для наших парламентариев - ввёл Закон - протестируй на себе!..
сказочный конечно долбо@б ))