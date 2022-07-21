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Наутилус помпилиус: Последняя в своём роде живая подлодка. По строению она похожа на галактику!

Наутилус помпилиус: Последняя в своём роде живая подлодка. По строению она похожа на галактику!

Автор:
21 июля 2022 22:47
Метки: животные   интересно   факты   
212
9

Что общего у наутилуса помпилиуса и одноимённой рок-группы? Они были популярны в другую эпоху. Подкласс моллюсков появился около 400 миллионов лет назад, когда хордовые пешком под стол плавали. В современных реалиях и те, и другие наутилусы выглядят необычно, странно и чужеродно. Но я не музыкант, поэтому расскажу вам, что не так с древними головоногими.

Сейчас остался лишь один представитель некогда великого отряда наутилусов. Из гигантского множества видов древних моллюсков лишь этот пережил четыре массовых вымирания. Сейчас полюбоваться живым ископаемым можно в Индийском и Тихом океанах.

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Раковина — вот уникальная фишка этих животных, их магнум опус. Таких сейчас не делают, это инженерный шедевр! Броня моллюска состоит из нескольких (от 1 до 30) камер, которые располагаются по спирали. Причём спираль это непростая, она называется изогональной. По изогональной спирали выстраиваются нервы в роговице глаза, полосы штормов в циклоне и даже рукава нашей галактики!

Главная фишка этой спирали — самоподобие. Иными словами, часть объекта имеет те же характеристики, что и объект целиком. Звучит сложно, зачем наутилусу так извращаться? Дело в том, что при достраивании новых камер такая раковина не меняет своих пропорций. Раз не меняются пропорции, значит и другие физические характеристики: плавучесть, обтекаемость и т.д. — остаются почти неизменными.

Внутри раковины пролегает сифон — трубка, пронизывающая все камеры. Она же превращает моллюска в подводную лодку! Наутилус живёт лишь в первом, самом большом отсеке, остальные он использует как огромный поплавок.

Если беспозвоночное хочет опуститься пониже, через сифон в раковину подаётся вода. А если моллюск поднимается ближе к поверхности, он заменяет воду на воздух. Благодаря манипуляциям с собственной плавучестью наш герой встречается как на мелководье, так и на глубине в 600 метров.

Отверстие снизу — не рот. Это воронка, при помощи которой животина набирает внутрь себя воду.

Такой же принцип люди используют в подводных лодках. Это экономично и очень удобно. Правда, очень медленно. Но наутилусу некуда спешить. Пока над ним бьют хвостами киты, моллюск занимается одним и тем же: кушает.

Формально наутилус хищник, но по факту его добыча — зоопланктон не больше креветки. Единственное оружие живой подлодки — десятки липких ногощупалец. Слабые отростки пусть и выглядят угрожающе, но на деле не способны удержать кого-то крупнее пары сантиметров в длину. Не брезгует он и падалью, это простой и доступный источник калорий. Прилипшая к ногам пища отправляется в пасть и стирается об радулу — хитиновую пластинку со множеством зубчиков.

Весь год головоногие увеличивают свои размеры и копят ресурсы для размножения. Ведь каждое лето они поднимаются к мелководьям Индонезии с целью получить капельку любви. Достанется она не всем: 60-90% популяции — самцы. За право стать отцом будущих поколений приходится сражаться. Самый сильный и выносливый парень передаёт даме свой генетический материал и сваливает на дно. Дамочка тоже не задерживается в прогретых солнцем водах. Она откладывает икру и отправляется вслед за самцом, на дно.

Кладка будет дозревать целый год, и зародышам остаётся надеяться, что мама спрятала их достаточно хорошо. Но даже если малышам повезёт появиться на свет, совсем не факт, что они доживут до зрелого возраста. Популяция молодняка составляет всего 10% от общей численности вида — всех остальных попросту съедают. Зато те, кто пережили все ужасы взросления, будут бороздить моря и океаны целых 20 лет.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: животные   интересно   факты   
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15k
Alex 2 часа назад
Чот напомнило........
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4k
Горожанин 2 часа назад
"Наутилус помпилиус: Последняя в своём роде живая подлодка".

Причем не жёлтая. Бутусов дышит. Кислород есть.
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