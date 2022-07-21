Наутилус помпилиус: Последняя в своём роде живая подлодка. По строению она похожа на галактику!

Что общего у наутилуса помпилиуса и одноимённой рок-группы? Они были популярны в другую эпоху. Подкласс моллюсков появился около 400 миллионов лет назад, когда хордовые пешком под стол плавали. В современных реалиях и те, и другие наутилусы выглядят необычно, странно и чужеродно. Но я не музыкант, поэтому расскажу вам, что не так с древними головоногими.