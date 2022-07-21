Легендарный дворец Юсуповых отреставрируют. История одного из самых старых жилых домов Москвы

Первым известным по документам владельцем палат был ближайший сподвижник Петра I, дипломат и вице-канцлер барон Петр Шафиров. Терем был подарен ему в конце XVII века. В 1723 году барон принимал здесь Петра I.

В этом же году владельцем палат стал тайный советник граф Петр Толстой. Спустя четыре года дом перешел обер-секретарю Военной коллегии Алексею Волкову. Именно его фамилия фигурирует в названии архитектурного комплекса.

В 1727 году Петр II пожаловал дворец подполковнику Преображенского полка князю и генерал-аншефу Григорию Юсупову-Княжево. В собственности у семьи Юсуповых он оставался 190 лет - до 1917 года.

Последней хозяйкой старинного дворца в Большом Харитоньевском переулке была Зинаида Юсупова. При ней здесь была проведена масштабная реставрация, которая длилась с 1891 по 1895 год.

После революции в 1917 году дворец перешел в государственную собственность. Княгиня Зинаида Юсупова и ее сын Феликс уехали за границу. Коллекции картин, антикварная мебель, редкая хрустальная и фарфоровая посуда были отправлены в государственные хранилища.

В 1929 году во дворце разместилось правление Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук им. Ленина. Позднее в доме находились Музей дворянского быта, военно-исторический музей, музей "Палаты Волковых - Юсуповых".

Начиная с 2004 года палаты несколько раз меняли арендаторов. В 2007 году один из них предпринял попытку реставрации, но работы выполнялись без должного контроля и качества.

В 2020 году памятник перешел в собственность государства. Его передали в оперативное управление музею-усадьбе "Архангельское", было принято решение о проведении реставрации.

В декабре прошлого года специалисты приступили к изучению состояния дворца. Детальный проект реставрации завершат до конца 2022 года, а реставрационные работы начнут в 2023 году.