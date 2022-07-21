Легендарный дворец Юсуповых отреставрируют. История одного из самых старых жилых домов Москвы

Дворец Юсуповых в Москве, построенный в конце XVI - начале XVII века, ждет реставрация. Здание имеет статус объекта культурного наследия федерального значения и носит официальное название "Палаты бояр Волковых (дворец Юсуповых)".
Первым известным по документам владельцем палат был ближайший сподвижник Петра I, дипломат и вице-канцлер барон Петр Шафиров. Терем был подарен ему в конце XVII века. В 1723 году барон принимал здесь Петра I.
В этом же году владельцем палат стал тайный советник граф Петр Толстой. Спустя четыре года дом перешел обер-секретарю Военной коллегии Алексею Волкову. Именно его фамилия фигурирует в названии архитектурного комплекса.
В 1727 году Петр II пожаловал дворец подполковнику Преображенского полка князю и генерал-аншефу Григорию Юсупову-Княжево. В собственности у семьи Юсуповых он оставался 190 лет - до 1917 года.
Последней хозяйкой старинного дворца в Большом Харитоньевском переулке была Зинаида Юсупова. При ней здесь была проведена масштабная реставрация, которая длилась с 1891 по 1895 год.
После революции в 1917 году дворец перешел в государственную собственность. Княгиня Зинаида Юсупова и ее сын Феликс уехали за границу. Коллекции картин, антикварная мебель, редкая хрустальная и фарфоровая посуда были отправлены в государственные хранилища.
В 1929 году во дворце разместилось правление Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук им. Ленина. Позднее в доме находились Музей дворянского быта, военно-исторический музей, музей "Палаты Волковых - Юсуповых".
Начиная с 2004 года палаты несколько раз меняли арендаторов. В 2007 году один из них предпринял попытку реставрации, но работы выполнялись без должного контроля и качества.
В 2020 году памятник перешел в собственность государства. Его передали в оперативное управление музею-усадьбе "Архангельское", было принято решение о проведении реставрации.
В декабре прошлого года специалисты приступили к изучению состояния дворца. Детальный проект реставрации завершат до конца 2022 года, а реставрационные работы начнут в 2023 году.
Каменные палаты Волковых - Юсуповых - это одно из самых старых жилых зданий в Москве, которое сохранилось до наших дней в первоначальном виде, подвергшись лишь незначительным переделкам. Предположительно, здание возвели русские мастера в конце XVI - начале XVII века.
Дворец Юсуповых состоит из трех построек. В правой части расположены двухэтажные палаты с красным крыльцом, по центру размещается двухэтажный дом с остекленной террасой, в левой части находится трехэтажный дом - флигель.
Правая часть дворца Юсуповых самая древняя.
По одной из московских легенд, в XVI веке на этом месте стоял охотничий дворец Ивана Грозного, из которого шел подземный ход в Кремль. Отсюда русский царь мог отправляться на охоту. Однако документальных подтверждений этому историки не обнаружили.
На первом этаже дворца расположены Красный и Охотничий залы. Сводчатый потолок в Охотничьем зале украшает декоративная роспись. Ее сюжет посвящен сценам из жизни Ивана Грозного.
Лестницу, ведущую на второй этаж, по обе стороны венчают львы с гербом рода Юсуповых.
На втором этаже находятся Китайская комната,
Гербовая комната,
Тронная комната,
кабинет,
столовая
и Портретная комната.
Каждое помещение имеет особое убранство и уникальные росписи на стенах и сводах. Также во всех залах можно увидеть старинные печи, украшенные голландскими изразцами.
Например, в Портретной комнате на печных керамических плитках изображена азбука в картинках. В Гербовом зале печь отделана необычными изразцами лимонного цвета с растительным рисунком.
После завершения всех работ в стенах дворца откроется музей.
Источник:
АНТИФИШКИ
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