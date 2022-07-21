Пользователи воссоздали архивные фото, чтобы показать стремительное течение времени

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Жизнь идет, все меняется. Спустя годы благодаря семейным архивам мы можем вспомнить прошлое, а пользователи из нашей подборки пошли еще дальше: они воссоздали кадры ранних лет. Получилось интересно, так можно увидеть течение жизни.
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А вы когда-нибудь воссоздавали фото из прошлого?
Источник:
АНТИФИШКИ
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