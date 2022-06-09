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Самое милое нападение в мире: свора котят атаковала американца

Самое милое нападение в мире: свора котят атаковала американца

Автор:
09 июня 2022 21:41
Сообщество : Животные
Метки: интересно   история   котенок   котята   милота   случай   
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Кошки искусные охотники, которые могут часами выслеживать свою жертву.

Они могут преследовать на скорости добычу. Но скорость это не единственная черта, которая делает из кошек отличных охотников. Они способны выжидать в засаде свою цель.

Впрочем, не всегда цель это будущая еда, в США произошел случай самого коварного нападения семейства кошачьих. Если быть точным, целая свора котят атаковала из засады машину Роберта Брентли.

Он направлялся в тир, когда завидел на дороге одного крохотного котенка. Не сдержавшись от умиления, Роберт остановился, чтобы взять его на руки. Когда он подошел к пушистому комочку, на него из ближайшей травы накинулись остальные.

В итоге Брентли был вынужден взять всех пушистых к себе домой на ферму. Там он кормит и ухаживает за ними.

Правда, как утверждает Роберт, он не против поделиться счастьем с кем-нибудь.

Более милого нападения вы, наверное уже не увидите.

Источник:

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Метки: интересно   история   котенок   котята   милота   случай   
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5  комментариев
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2k
Copycat 2 часа назад
на меня казаха как то напали пустынные единороги
я из убил из своего лука но на меня выбежали их детеныши и я не могу их не усыновить
а один из них мне принес новый айфон и между прочем в айос16 с казахским языком)
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14k
vikklu 41 минуту назад
Раздаст, не сомневаюсь. Когда наша кошка радовала нас своим потомством, через 2-3месяца сбывали без труда перед супермаркетом, причём дети продавали котят, а не отдавали просто так, не жадности, а ответственности берущего ради.
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70k
Viktor 2 часа назад
А чё, и среди них люди есть!
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