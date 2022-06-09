Самое милое нападение в мире: свора котят атаковала американца

Кошки искусные охотники, которые могут часами выслеживать свою жертву.
Они могут преследовать на скорости добычу. Но скорость это не единственная черта, которая делает из кошек отличных охотников. Они способны выжидать в засаде свою цель.
Впрочем, не всегда цель это будущая еда, в США произошел случай самого коварного нападения семейства кошачьих. Если быть точным, целая свора котят атаковала из засады машину Роберта Брентли.
Он направлялся в тир, когда завидел на дороге одного крохотного котенка. Не сдержавшись от умиления, Роберт остановился, чтобы взять его на руки. Когда он подошел к пушистому комочку, на него из ближайшей травы накинулись остальные.
В итоге Брентли был вынужден взять всех пушистых к себе домой на ферму. Там он кормит и ухаживает за ними.
Правда, как утверждает Роберт, он не против поделиться счастьем с кем-нибудь.
Более милого нападения вы, наверное уже не увидите.
Источник:
АНТИФИШКИ
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я из убил из своего лука но на меня выбежали их детеныши и я не могу их не усыновить
а один из них мне принес новый айфон и между прочем в айос16 с казахским языком)