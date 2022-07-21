Пассажиры автобуса в Норильске поссорились из-за оленя в салоне

Вы не поверите, но пассажиры в Норильске решили провезти в автобусе настоящего оленя. Да, с большими рогами! Другим пассажирам это не понравилось и они решили высказать своё недовольство. В итоге случилась перепалка. Олень не пострадал.
Пассажиры Норильского автобуса очень удивились, увидев в салоне оленя. Он зашёл вместе с хозяйкой на одной из остановок и спокойно себе ехал по своим делам. Однако, другим пассажиром это не понравилось. Они посчитали, что он занимает много места, мешает и его боятся дети. Другие же за оленя вступились, указав, что он спокойно едет, никого не задевая.
Как оказалось позже, олень не первый раз катается в автобусе и с правилами поведения отлично знаком, уточняет Gazeta.
Источник:
АНТИФИШКИ
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