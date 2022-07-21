Пассажиры автобуса в Норильске поссорились из-за оленя в салоне

Пассажиры Норильского автобуса очень удивились, увидев в салоне оленя. Он зашёл вместе с хозяйкой на одной из остановок и спокойно себе ехал по своим делам. Однако, другим пассажиром это не понравилось. Они посчитали, что он занимает много места, мешает и его боятся дети. Другие же за оленя вступились, указав, что он спокойно едет, никого не задевая.