FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 6286 постов • 861 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
Пассажиры автобуса в Норильске поссорились из-за оленя в салоне

Пассажиры автобуса в Норильске поссорились из-за оленя в салоне

Автор:
21 июля 2022 08:54
Сообщество : Жить в России
Метки: Юмор   автобус   животные   норильск   олень   пассажиры   прикол   фото   
73
1
1

Вы не поверите, но пассажиры в Норильске решили провезти в автобусе настоящего оленя. Да, с большими рогами! Другим пассажирам это не понравилось и они решили высказать своё недовольство. В итоге случилась перепалка. Олень не пострадал.

Пассажиры Норильского автобуса очень удивились, увидев в салоне оленя. Он зашёл вместе с хозяйкой на одной из остановок и спокойно себе ехал по своим делам. Однако, другим пассажиром это не понравилось. Они посчитали, что он занимает много места, мешает и его боятся дети. Другие же за оленя вступились, указав, что он спокойно едет, никого не задевая.

Как оказалось позже, олень не первый раз катается в автобусе и с правилами поведения отлично знаком, уточняет Gazeta.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Юмор   автобус   животные   норильск   олень   пассажиры   прикол   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
46k
dima423 Полчаса назад
И вот думай потом кто в автобусе олень...)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Mowgley Z ⚔ Минуту назад
Олень не человек что ли? Ему тоже ехать надо
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Мурчелло Полчаса назад
Мало что ли крупногабаритных оленей ездит в автобусах.?Купил билет,ведет себя достойнее многих двуногих животных.Как бы все в порядке.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Sergey Полчаса назад
Превратили автобус в скотовоз.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
WhiteRat

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

55854



Другие посты автора
Популярное в сообществах
30 фотодоказательств того, какой суровой была природа миллионы лет назад
30 фотодоказательств того, какой суровой была природа миллионы лет назад
Повернулись на деньгах: мемный пост о жадности
Повернулись на деньгах: мемный пост о жадности
События на Украине 20- 21 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 20- 21 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Всё больше людей уверены, что Максим Галкин — гей
Всё больше людей уверены, что Максим Галкин — гей
Распил бюджета по американски или мусорные урны за 20 000$ в Сан-Франциско
Распил бюджета по американски или мусорные урны за 20 000$ в Сан-Франциско
В московских парках будет жарко
В московских парках будет жарко
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#факты#люди#в мире#дтп#истории#сарказм#Еда#авто аварии
#Юмор#интересное#интересно#Разное#аварии#автомир#Приколы#Ynews#кино#собака
#прикол#подборка#картинки#история#автомобили#забавно#Прошлое#Россия#фотографии#природа
В московских парках будет жарко В московских парках будет жарко 15 фотографий котов, которые впали в экзистенциальный кризис 15 фотографий котов, которые впали в экзистенциальный кризис 15 животных, у которых есть крутая работа 15 животных, у которых есть крутая работа Правила и хорошие манеры существуют для всех, кроме котов Правила и хорошие манеры существуют для всех, кроме котов Фотографии, которые сломают ваш мозг и заставят посмотреть на них дважды Фотографии, которые сломают ваш мозг и заставят посмотреть на них дважды Забавная реакция животных на обычные события Забавная реакция животных на обычные события

На что жалуетесь?

Вернуться