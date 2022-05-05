Технологии и смекалка: как обходились без привычных сегодня вещей

Ну и закончим весьма интересной спортивной историей. Ни для кого не секрет, что алкоголь способен вызвать сильное обезвоживание, поэтому пить его во время занятий спортом категорически запрещено. Правда, в 19-20 веках во время марафонов делали всё с точностью наоборот. Почему?

Спортивных энергетических напитков не было, а важность распития воды во время забегов осознали лишь в 1970-х годах. Именно поэтому у бегунов были специальные люди, ожидавшие их где-то на пути с алкоголем разной крепости.