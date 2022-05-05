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Технологии и смекалка: как обходились без привычных сегодня вещей

Технологии и смекалка: как обходились без привычных сегодня вещей

Автор:
05 мая 2022 23:01
Сообщество : Истории
Метки: интересные факты   истории   как было раньше   наука   необычные вещи   технологии   
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С развитием технологий всё больше вещей постепенно теряют свою важность и актуальность. А ведь когда-то даже такие простые вещи как ластик, будильник или одеколон считались инновационными. Правда, люди прошлого прекрасно обходились и без них, заменяя их чем-то другим.

К слову о ластике, появившемуся благодаря инженеру Эдварду Нэрну в 1770 году. Такая вещь была нужна художникам и раньше, однако стирать ненужные следы на бумаге приходилось с помощью хлебных корок.

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Электросудорожная терапия уже давно является неотъемлемой частью психиатрии. Однако головные боли и психические расстройства существовали ещё раньше. Так что древние римляне с ними активно боролись, используя для этого электрических рыб.

Кстати о римлянах. До появления бытовой химии с высоким содержанием аммиака, они применяли животную и человеческую мочу для отбеливания одежды. В один момент этот способ достиг такой популярности, что император Веспасиан был вынужден обложить его налогом.

Учитывая то, что в средневековой Европе мытьё было далеко не почёте, одеколон был вещью необходимой. Правда, на замену ему приходили маленькие букетики цветов, которые больше служили не украшением, а средством защиты от ужасной вони. Это подтверждает запись в одной из книг 18 века, где советуют «нюхать их, чтобы без труда пройти в толпе».

Лягушки определённо должны быть благодарны Оливеру Эвансу, спроектировавшему холодильник в 1805 году. До этого момента этих земноводных бросали в молоко, чтобы оно не испортилось. Особенно часто так делали в России и  Финляндии.

Сложно представить, но лучшим текстом на беременность раньше были грызуны и кролики. По крайней мере, в этом были убеждены ученые Зельмар Аскхайм и Бернар Зондек. Они вводили женскую мочу животным и следили за проявлением изменений из-за гормонов. Если у них «наступала течка», значит, девушке диагностировали беременность.

Наверняка многие слышали о такой деревней профессии как «knocker-upper». Именно так называли людей, которые ходили от клиента к клиенту и стучали им в двери и окна палкой, чтобы разбудить вовремя. Разумеется, нравилось это далеко не всем, как и сегодня звонок будильника.

Ну и закончим весьма интересной спортивной историей. Ни для кого не секрет, что алкоголь способен вызвать сильное обезвоживание, поэтому пить его во время занятий спортом категорически запрещено. Правда, в 19-20 веках во время марафонов делали всё с точностью наоборот.  Почему?


Спортивных энергетических напитков не было, а важность распития воды во время забегов осознали лишь в 1970-х годах. Именно поэтому у бегунов были специальные люди, ожидавшие их где-то на пути с алкоголем разной крепости.

Причём на вас могли посмотреть свысока, если вы пили что-то, кроме «крепыша». Видимо, поэтому Спиридон Луис, выигравший марафон на Олимпиаде 1896 года, за 9,5 км до финиша умудрился, как следует, заправиться коньяком.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: интересные факты   истории   как было раньше   наука   необычные вещи   технологии   
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1  комментарий
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Сатанеев Полчаса назад
Последняя история интересна, но не закончена.
Главное в ней то, что С2Р5(ОН) - этиловый спирт является источником энергии. Т.е. по сути чувак по ходу марафона неплохо подзаправился.
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Антибиотик
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