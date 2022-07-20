767
50
Подборка фотографий из наших 90-х
2.
Сергей Супонев со своим сыном Кириллом, 1993 год
В 1993 году Листьев пригласил Сергея Супонева вести новый проект для детей под названием «Звёздный час».
Первым ведущим программы был актёр Алексей Якубов, но вскоре его сменил Владимир Большов. Первые несколько месяцев 1993 года ведущими были Игорь Бушмелёв и Елена Шмелёва, с апреля 1993 года и до своей гибели — 8 декабря 2001 — Сергей Супонев
Первым ведущим программы был актёр Алексей Якубов, но вскоре его сменил Владимир Большов. Первые несколько месяцев 1993 года ведущими были Игорь Бушмелёв и Елена Шмелёва, с апреля 1993 года и до своей гибели — 8 декабря 2001 — Сергей Супонев
×
×
19.
Упаковка водки «Довгань», 1996 год
Водка «Довгань» с портретом Владимира Довганя появилась на прилавках магазинов в конце 1995 года. В 1997 году портрет Довганя красовался уже на 200 видах товаров – чае, овсяных хлопьях, зубной пасте, майонезе. А на телевидении появилась передача «Довгань-шоу», разыгрывающая призы среди потребителей.
Однако в 1999 году основатель и лицо бренда Владимир Довгань от дел отошел в связи с политической деятельностью и выпуск различных товаров под маркой «Довгань» прекратился. До 2002 года водочный бренд переходил из рук в руки различных владельцев, а после и вовсе исчез с прилавков
Однако в 1999 году основатель и лицо бренда Владимир Довгань от дел отошел в связи с политической деятельностью и выпуск различных товаров под маркой «Довгань» прекратился. До 2002 года водочный бренд переходил из рук в руки различных владельцев, а после и вовсе исчез с прилавков
22.
Реклама сотовой связи. «Билайн», Москва, 1996 год.
В 1996 году средняя зарплата в России составляла 700 тысяч рублей (ещё не произошла деноминация, мы жили с тремя дополнительными нулями на купюрах). По радио крутили «Замечательную жизнь» от AceofBase, доллар стоил 5 500 рублей. В долларовом исчислении средняя зарплата в стране составляла 127 долларов. Жители страны побогаче осваивали курорты Египта и Туниса, звезды первой величины впервые отправлялись в Майами и Лос-Анджелес, пугались от несуразных цен в этих городах и жаловались на дороговизну.
Но маховик капитализма раскрутился, и в России начали появляться те, кто сменил новых русских, стал двигателем экономики. Выборы президента 1996 года на время заморозили экономическую жизнь и развитие, но затем страну начали растаскивать с удвоенной силой. Предприятия и заводы останавливались, зато процветали Горбушка и Черкизовский рынок, получивший смачное имя «Черкизон».
К июлю 1997 года число абонентов сотовой связи в России достигло эпохальной величины — 300 тысяч человек. Конкуренция на рынке нарастала, операторы определяли свое будущее и переходили на цифровые стандарты связи, GSM уже победил в гонке за будущее. Эпоха дешевой связи началась в 1999 году, когда «Билайн» представил коробочку, это легендарный продукт, запустивший низкие цены на связь. В «Билайн» сделали ставку на GSM-сети, но при этом сеть D-AMPS никуда не исчезла. Чтобы привлечь людей и профинансировать стройку, было решено устроить ценовой демпинг, предлагать наборы из телефона и связи по минимальным, немыслимым ранее ценам.
Но маховик капитализма раскрутился, и в России начали появляться те, кто сменил новых русских, стал двигателем экономики. Выборы президента 1996 года на время заморозили экономическую жизнь и развитие, но затем страну начали растаскивать с удвоенной силой. Предприятия и заводы останавливались, зато процветали Горбушка и Черкизовский рынок, получивший смачное имя «Черкизон».
К июлю 1997 года число абонентов сотовой связи в России достигло эпохальной величины — 300 тысяч человек. Конкуренция на рынке нарастала, операторы определяли свое будущее и переходили на цифровые стандарты связи, GSM уже победил в гонке за будущее. Эпоха дешевой связи началась в 1999 году, когда «Билайн» представил коробочку, это легендарный продукт, запустивший низкие цены на связь. В «Билайн» сделали ставку на GSM-сети, но при этом сеть D-AMPS никуда не исчезла. Чтобы привлечь людей и профинансировать стройку, было решено устроить ценовой демпинг, предлагать наборы из телефона и связи по минимальным, немыслимым ранее ценам.
38.
Реклама пельменей "Дарья" (бренд, созданный 23 года назад Олегом Тиньковым и проданный в 2001-м за $21 млн Роману Абрамовичу). На фото Санкт-Петербург, 1999 год
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- 25 любопытных кадров с просторов сети
- Необычные, но вполне реальные фрукты и ягоды
- В ожидании кого замерла терракотовая армия?
- Зачем нужна чёрная окантовка вокруг окон кабины пилотов
- Пользователи поделились воспоминаниями своих школьных времен, от которых и мороз по коже, и на слезу ностальгии пробивает
Новости партнёров