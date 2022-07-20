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Магазины и лавки в царской России: 15 снимков из прошлого

Магазины и лавки в царской России: 15 снимков из прошлого

Автор:
20 июля 2022 01:02
Сообщество : RealFishki
Метки: Елисеевский гастроном   Императорская Россия   лавка   ларек   магазин   снимок   фотография   эпоха   
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Несколько фотографий, отражающих ушедшую эпоху - а сняты будто бы вчера.

Все торговые точки показать невозможно, слишком уж обширна была Российская Империя. Мы посмотрим на несколько самых колоритных.

Торговая лавка мариинского купца Полуденцева. Неизвестный автор, 1905 год

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Лавка подарков Е. Базилева. Петр Веденисов, 1912 год, г. Москва

Уличный ларек (№ 1). Н. Ольшевский, май - июнь 1903 года, г. Санкт-Петербург, Биржевая площадь

Группа прохожих у витрины магазина «Зингер» на Загородном проспекте. Неизвестный автор, 1904 год, г. Санкт-Петербург

Магазин. Неизвестный автор, 1908 - 1909 год, г. Ярославль

Очередь за мануфактурой у магазина Цинделя. Неизвестный автор, сентябрь 1917 года, г. Москва

Магазин В.Ф. Бобкова, Москва. 1910 г. На переднем плане белуга весом 1150 кг пойманная на Каспии

Переучёт в книжном магазине товарищества А. Суворина. Карл Булла, 1900 - 1903 год, г. Санкт-Петербург

Винный отдел магазина. Карл Булла, 1900 - 1913 год, г. Санкт-Петербург

Елисеевский магазин - подвал и заготовка продуктов. Неизвестный автор, 1910 год, Москва

Открытие винной лавки. Максим Дмитриев, 1900-е, г. Нижний Новгород

Плавучая лавка «Чуга» на реке Онеге. Неизвестный автор, 1900 - 1912 год, Архангельская губерния

Ковровая лавка. Дмитрий Ермаков, 1900-е, г. Тифлис, Грузия

Гончарная лавка. Неизвестный автор, 1890 - 1909 год, Туркистан, г. Коканд

В велосипедном отделе магазина Торговый Дом «Победа». Карл Булла, 1913 год, Санкт-Петербург

Источник:

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Метки: Елисеевский гастроном   Императорская Россия   лавка   ларек   магазин   снимок   фотография   эпоха   
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