Магазины и лавки в царской России: 15 снимков из прошлого

Несколько фотографий, отражающих ушедшую эпоху - а сняты будто бы вчера.
Все торговые точки показать невозможно, слишком уж обширна была Российская Империя. Мы посмотрим на несколько самых колоритных.
Торговая лавка мариинского купца Полуденцева. Неизвестный автор, 1905 год
Лавка подарков Е. Базилева. Петр Веденисов, 1912 год, г. Москва
Уличный ларек (№ 1). Н. Ольшевский, май - июнь 1903 года, г. Санкт-Петербург, Биржевая площадь
Группа прохожих у витрины магазина «Зингер» на Загородном проспекте. Неизвестный автор, 1904 год, г. Санкт-Петербург
Магазин. Неизвестный автор, 1908 - 1909 год, г. Ярославль
Очередь за мануфактурой у магазина Цинделя. Неизвестный автор, сентябрь 1917 года, г. Москва
Магазин В.Ф. Бобкова, Москва. 1910 г. На переднем плане белуга весом 1150 кг пойманная на Каспии
Переучёт в книжном магазине товарищества А. Суворина. Карл Булла, 1900 - 1903 год, г. Санкт-Петербург
Винный отдел магазина. Карл Булла, 1900 - 1913 год, г. Санкт-Петербург
Елисеевский магазин - подвал и заготовка продуктов. Неизвестный автор, 1910 год, Москва
Открытие винной лавки. Максим Дмитриев, 1900-е, г. Нижний Новгород
Плавучая лавка «Чуга» на реке Онеге. Неизвестный автор, 1900 - 1912 год, Архангельская губерния
Ковровая лавка. Дмитрий Ермаков, 1900-е, г. Тифлис, Грузия
Гончарная лавка. Неизвестный автор, 1890 - 1909 год, Туркистан, г. Коканд
В велосипедном отделе магазина Торговый Дом «Победа». Карл Булла, 1913 год, Санкт-Петербург
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АНТИФИШКИ
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