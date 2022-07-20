Магазины и лавки в царской России: 15 снимков из прошлого

"Я есть закон": лучшая защита от всех, кто хочет залезть к вам в карманы

Продавец круглосуточного магазина в Петербурге напал на девушку, просившую не шуметь по ночам

Российские работники IKEA организовали массовую акцию протеста против увольнений

Млечный путь, северное сияние и бесконечный космос: шорт-лист конкурса «Астрономический фотограф...

«Твой разрезанный живот ещё не повод прогуливать работу»: сотруднику магазина «Бристоль»...

"Мы остаемся!": российские сотрудники "Икеи" не хотят увольняться даже за большую компенсацию