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"Мы остаемся!": российские сотрудники "Икеи" не хотят увольняться даже за большую компенсацию

"Мы остаемся!": российские сотрудники "Икеи" не хотят увольняться даже за большую компенсацию

Автор:
06 июля 2022 18:19
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ikea   интересно   магазин   санкции   сотрудники   увольнение   флешмоб   
953
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Супер-продавцы это не работа, а призвание. Многие иностранные бренды, которые заявили об уходе или, "временно приостановили" свою деятельность из-за логистических проблем, максимально урезают штат сотрудников или же вовсе увольняют всех.

Но не все работники смиренно соглашаются с судьбой. Уговоры полюбовно расстаться с достойной компенсацией сработали не со всеми. Продавцы торгуются до последнего. Работники Икеи разных городов запустили флешмоб "Мы остаемся". Руководство компании предлагает улучшенные условия. На данный момент компания дает 7 окладов и обещают не увольнять их до сентября месяца.

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Что-то подсказывает, что люди, привыкшие к европейским стандартам трудовых отношений, будут выжимать максимально выгодное предложение для себя.

Интересно будет понаблюдать то, как компания, для которой репутация имеет не последнее значение решать вопрос с сотрудниками. Ведь они не хотят так просто увольняться. Возможно, компания может поступить, как и другие иностранные фирмы, которые предложили своим сотрудникам переехать за границу. Вряд ли это коснется младшего менеджерского состава, но мало ли.

Источник:

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Метки: ikea   интересно   магазин   санкции   сотрудники   увольнение   флешмоб   
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5  комментариев
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1k
Kariya 22 минуты назад
А как это работает? Руководство смотало удочки, поставок больше не будет, помещения перейдут в аренду кому-нибудь другому, не знаю, кальянной какой-нибудь, сотрудникам выплатят последнюю зарплату с компенсацией и все - но "они остаются"? В где?
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44k
Максим Т. Полминуты назад
Если бы по работе не приходилось пару раз туда заезжать, хрен бы я сам туда пошел. Сразу видно - фашисты магазин устроили. Хрен что найдешь, три раза заблудишься, да еще и побегай со спискам по двум этажам
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1k
Alexander Gorn Минуту назад
Напрасно это они, лучше брать пока есть возможность. Могут просто выпнуть безо всяких компенсаций, и никто "Икее" ничего не сделает - наши не дотянутся, а в европах привычно скажут "да это же русские, они не люди, с ними можно так поступать".
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1k
Иван Иванов 18 минут назад
Жалко людей, в любом случае.
Была стабильная работа, стабильная зарплата, многие наверное с ипотекой...
Конечно, хочется максимально долго оставаться в "зоне комфорта"
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