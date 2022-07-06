"Мы остаемся!": российские сотрудники "Икеи" не хотят увольняться даже за большую компенсацию

Интересно будет понаблюдать то, как компания, для которой репутация имеет не последнее значение решать вопрос с сотрудниками. Ведь они не хотят так просто увольняться. Возможно, компания может поступить, как и другие иностранные фирмы, которые предложили своим сотрудникам переехать за границу. Вряд ли это коснется младшего менеджерского состава, но мало ли.