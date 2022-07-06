"Мы остаемся!": российские сотрудники "Икеи" не хотят увольняться даже за большую компенсацию

Супер-продавцы это не работа, а призвание. Многие иностранные бренды, которые заявили об уходе или, "временно приостановили" свою деятельность из-за логистических проблем, максимально урезают штат сотрудников или же вовсе увольняют всех.
Но не все работники смиренно соглашаются с судьбой. Уговоры полюбовно расстаться с достойной компенсацией сработали не со всеми. Продавцы торгуются до последнего. Работники Икеи разных городов запустили флешмоб "Мы остаемся". Руководство компании предлагает улучшенные условия. На данный момент компания дает 7 окладов и обещают не увольнять их до сентября месяца.
Что-то подсказывает, что люди, привыкшие к европейским стандартам трудовых отношений, будут выжимать максимально выгодное предложение для себя.
Интересно будет понаблюдать то, как компания, для которой репутация имеет не последнее значение решать вопрос с сотрудниками. Ведь они не хотят так просто увольняться. Возможно, компания может поступить, как и другие иностранные фирмы, которые предложили своим сотрудникам переехать за границу. Вряд ли это коснется младшего менеджерского состава, но мало ли.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Была стабильная работа, стабильная зарплата, многие наверное с ипотекой...
Конечно, хочется максимально долго оставаться в "зоне комфорта"