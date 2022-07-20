Королева пинапа: подборка фотографий непревзойденной Бетти Пейдж

Бетти Пейдж присоединилась к миру моды в возрасте 27 лет, когда временно оставила свою работу секретарем в нью-йоркском офисе. Фотограф Джерри Тиббс впервые сфотографировал ее в стиле пинап в 1950 году. Вскоре после этого она обрела популярность в модельном бизнесе и появилась на обложках множества мужских журналов и даже стала девушкой месяца Playboy в выпуске за январь 1955 года. С 1952 по 1957 год Пейдж также работала с одним из первых «фетишных» фотографов Америки, Ирвингом Клау. В своих съемках она изображала различные настроения и сценарии похищения, доминирования и дрессировки рабов. Бетти Пейдж провела свои последние годы жизни в Лос-Анджелесе со своим братом. После трехнедельной борьбы с пневмонией она перенесла смертельный сердечный приступ и умерла в возрасте 85 лет в 2008 году.