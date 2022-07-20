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Королева пинапа: подборка фотографий непревзойденной Бетти Пейдж

Королева пинапа: подборка фотографий непревзойденной Бетти Пейдж

Автор:
20 июля 2022 09:10
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: 50-е   Бетти Пейдж   модель   пинап   ретро   секс-символы   фотомодель   
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Фотомодель Бетти Пейдж заслуженно считается королевой пинапа: в 50-х и 60-х годах она покорила мир моды своей беззаботностью и беззастенчивой чувственностью. Ее фотографии в стиле пинап прикалывали к стенам в военных казармах, гаражах и даже истребителях. Всего Бетти снялась для более чем 20 000 фотографий, и люди до сих пор покупают тысячи копий каждый год.

Бетти Пейдж присоединилась к миру моды в возрасте 27 лет, когда временно оставила свою работу секретарем в нью-йоркском офисе. Фотограф Джерри Тиббс впервые сфотографировал ее в стиле пинап в 1950 году. Вскоре после этого она обрела популярность в модельном бизнесе и появилась на обложках множества мужских журналов и даже стала девушкой месяца Playboy в выпуске за январь 1955 года. С 1952 по 1957 год Пейдж также работала с одним из первых «фетишных» фотографов Америки, Ирвингом Клау. В своих съемках она изображала различные настроения и сценарии похищения, доминирования и дрессировки рабов. Бетти Пейдж провела свои последние годы жизни в Лос-Анджелесе со своим братом. После трехнедельной борьбы с пневмонией она перенесла смертельный сердечный приступ и умерла в возрасте 85 лет в 2008 году.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: 50-е   Бетти Пейдж   модель   пинап   ретро   секс-символы   фотомодель   
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858
Nick 8 минут назад
пердак и хлебальник
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15k
Кархародон Минуту назад
А как же эта?
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Porky Pig

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