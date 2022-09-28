Барбара Гоален: самая фотографируемая женщина Британии 50-х годов

Барбара Гоален родилась в 1921 году в Британской Малайе и стала фотомоделью в возрасте 24 лет. Добившись всего за 9 лет международного признания, она в 1954 году бросила карьеру на пике своего успеха.



Умерла в 2002 году в Лондоне в возрасте 81 года.



На этих снимках - ее работа в качестве модели в начале 1950-х годов. Безупречная элегантность!