Барбара Гоален: самая фотографируемая женщина Британии 50-х годов

281
36
Барбара Гоален была, возможно, первой британской супермоделью. Она работала моделью для модных домов Dior и Balenciaga и олицетворяла собой послевоенный гламур. Её элегантная фигура с осиной талией идеально подходила для послевоенной моды «New Look», и у нее был образ, который Vogue назвал «норкой и бриллиантами».
Барбара Гоален родилась в 1921 году в Британской Малайе и стала фотомоделью в возрасте 24 лет. Добившись всего за 9 лет международного признания, она в 1954 году бросила карьеру на пике своего успеха.
Умерла в 2002 году в Лондоне в возрасте 81 года.
На этих снимках - ее работа в качестве модели в начале 1950-х годов. Безупречная элегантность!
Умерла в 2002 году в Лондоне в возрасте 81 года.
На этих снимках - ее работа в качестве модели в начале 1950-х годов. Безупречная элегантность!
×
×
Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Гламур и еще раз гламур: каталог Victoria’s Secret 1979 года
- Дождю бойкот: модницы разоделись ради скачек в Честере
- Как сложилась судьба одного чернокожего мальчика из захолустного городка, который не хотел работать на алмазном руднике
- Королева пинапа: подборка фотографий непревзойденной Бетти Пейдж
- Фотографии элегантных модниц эдвардианской эпохи, снятых в начале 1900-х годов
Метки: #послевоенные платья# 50-е Британия барбара гоален гламур мода мода 50-х послевоенная Англия супермодель фотомодель
Новости партнёров
Если кто не понял, героиня поста холодная как лёд.