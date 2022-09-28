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Барбара Гоален: самая фотографируемая женщина Британии 50-х годов

Барбара Гоален: самая фотографируемая женщина Британии 50-х годов

Автор:
28 сентября 2022 13:53
Сообщество : Исторические факты
Метки: #послевоенные платья#   50-е   Британия   барбара гоален   гламур   мода   мода 50-х   послевоенная Англия   супермодель   фотомодель   
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Барбара Гоален была, возможно, первой британской супермоделью. Она работала моделью для модных домов Dior и Balenciaga и олицетворяла собой послевоенный гламур. Её элегантная фигура с осиной талией идеально подходила для послевоенной моды «New Look», и у нее был образ, который Vogue назвал «норкой и бриллиантами».
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: #послевоенные платья#   50-е   Британия   барбара гоален   гламур   мода   мода 50-х   послевоенная Англия   супермодель   фотомодель   
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banzai7 2 часа назад
В Европейской гостинице, в одном из номеров остановилась молодая француженка. Ночью у молодой и красивой француженки случился сердечный приступ, и она умерла. Обнаружили её только утром, когда горничная пришла в номер делать уборку. Она сообщила коридорному, тот оставил записку менеджеру и т.д. В общем, получилось, что «скорую» вызвать забыли, и по недоразумению, сдали этот же номер англичанину. Лишь еще через сутки менеджер вспомнил о француженке и, увидев англичанина, бросился к нему с извинениями, мол, так и так, с вами в номере была мёртвая француженка! Англичанин, удивлённо: «Мертвая француженка? Я думал, это живая англичанка!»

Если кто не понял, героиня поста холодная как лёд.
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