Хирургические имплантаты из российских материалов успешно протестировали в Москве

Тестируемые имплантаты производит российская компания из Нижнего Новгорода. Специалисты разрабатывают композитные имплантаты для различных областей применения на основе собственных инновационных зарегистрированных материалов "реперен" и "рекост".
Благодаря этим решениям достигается наилучший эффект при восстановлении функций тканей человека, снижаются риски появления осложнений после операции и сокращается время пребывания в стационаре. Характеристики продуктов соответствуют мировому уровню, количество успешно проведенных операций - более 20 тысяч.
"Реперен" тестировали врачи четырех московских больниц при реконструкции брюшной стенки и лечении гнойного перитонита. Дополнительно имплантаты протестируют на базе Московского клинического научного центра им. Логинова при малотравматичных операциях с клеевой фиксацией. Этот материал также можно применять в нейро- и кардиохирургии.
"Рекост" используется как в жидком состоянии в виде костного цемента, так и в отвержденном варианте, напечатанном на 3D-принтере. При помощи рекоста замещаются крупные костные дефекты, в частности кисты, полости пазух, восполняются утраченные участки кости.
Сейчас запускается апробация материала в НИИ скорой помощи им. Склифосовского и Боткинской больнице для усиленной фиксации медицинских винтов, применяемых в ортопедической хирургии. После таких операций у пациента будет возможность проходить КТ или МРТ без искажения результата. Также пациент не будет ощущать дискомфорта от перепада температур: пластины не нагреваются на солнце и не ощущаются на морозе.
Ожидается, что российские инновационные материалы смогут заместить западные аналоги в ряде областей медицины. Также прогнозируется снижение стоимости проведения высокотехнологичных операций.
Источник:
АНТИФИШКИ
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