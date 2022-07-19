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Хирургические имплантаты из российских материалов успешно протестировали в Москве

Хирургические имплантаты из российских материалов успешно протестировали в Москве

Автор:
19 июля 2022 19:05
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Москва   инновации   медицина   технологии   хирургия   
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Тестируемые имплантаты производит российская компания из Нижнего Новгорода. Специалисты разрабатывают композитные имплантаты для различных областей применения на основе собственных инновационных зарегистрированных материалов "реперен" и "рекост".

Благодаря этим решениям достигается наилучший эффект при восстановлении функций тканей человека, снижаются риски появления осложнений после операции и сокращается время пребывания в стационаре. Характеристики продуктов соответствуют мировому уровню, количество успешно проведенных операций - более 20 тысяч.


"Реперен" тестировали врачи четырех московских больниц при реконструкции брюшной стенки и лечении гнойного перитонита. Дополнительно имплантаты протестируют на базе Московского клинического научного центра им. Логинова при малотравматичных операциях с клеевой фиксацией. Этот материал также можно применять в нейро- и кардиохирургии.

"Рекост" используется как в жидком состоянии в виде костного цемента, так и в отвержденном варианте, напечатанном на 3D-принтере. При помощи рекоста замещаются крупные костные дефекты, в частности кисты, полости пазух, восполняются утраченные участки кости.


Сейчас запускается апробация материала в НИИ скорой помощи им. Склифосовского и Боткинской больнице для усиленной фиксации медицинских винтов, применяемых в ортопедической хирургии. После таких операций у пациента будет возможность проходить КТ или МРТ без искажения результата. Также пациент не будет ощущать дискомфорта от перепада температур: пластины не нагреваются на солнце и не ощущаются на морозе.


Ожидается, что российские инновационные материалы смогут заместить западные аналоги в ряде областей медицины. Также прогнозируется снижение стоимости проведения высокотехнологичных операций.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Москва   инновации   медицина   технологии   хирургия   
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8  комментариев
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2k
Трям Час назад
Даешь каждой бабе по одной сиське за счет государства!!! ))) Это подстегнет производство.
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66
Андрей Л 2 часа назад
Звучит жутковато. Кто из великих уже поставил?
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1k
sos1960sos 2 часа назад
Хирургические имплантаты из Российских лесопиломатериалов...
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8k
Garpia121 3 часа назад
На ком тестировали? Люди согласие дали?
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Алексей
Тут написано обо мне
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