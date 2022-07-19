Хирургические имплантаты из российских материалов успешно протестировали в Москве

Благодаря этим решениям достигается наилучший эффект при восстановлении функций тканей человека, снижаются риски появления осложнений после операции и сокращается время пребывания в стационаре. Характеристики продуктов соответствуют мировому уровню, количество успешно проведенных операций - более 20 тысяч.

"Реперен" тестировали врачи четырех московских больниц при реконструкции брюшной стенки и лечении гнойного перитонита. Дополнительно имплантаты протестируют на базе Московского клинического научного центра им. Логинова при малотравматичных операциях с клеевой фиксацией. Этот материал также можно применять в нейро- и кардиохирургии.



"Рекост" используется как в жидком состоянии в виде костного цемента, так и в отвержденном варианте, напечатанном на 3D-принтере. При помощи рекоста замещаются крупные костные дефекты, в частности кисты, полости пазух, восполняются утраченные участки кости.

Сейчас запускается апробация материала в НИИ скорой помощи им. Склифосовского и Боткинской больнице для усиленной фиксации медицинских винтов, применяемых в ортопедической хирургии. После таких операций у пациента будет возможность проходить КТ или МРТ без искажения результата. Также пациент не будет ощущать дискомфорта от перепада температур: пластины не нагреваются на солнце и не ощущаются на морозе.

Ожидается, что российские инновационные материалы смогут заместить западные аналоги в ряде областей медицины. Также прогнозируется снижение стоимости проведения высокотехнологичных операций.