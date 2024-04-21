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Тайский чай – и смешно, и грешно

Тайский чай – и смешно, и грешно

Автор:
21 апреля 2024 09:20
Сообщество : ФотоМир
Метки: Таиланд   Тайский чай   Юмор   дизайн   забавно   креатив   упаковка   
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В Таиланде чай на разлив наливают в пакеты. Не слишком-то удобно, особенно если ты не местный и не привык, но зато мусора меньше. А с пластиком в Тае уже много лет ведется война.

Вот только туристам больше нравятся обычные стаканы, чтобы держать их в руках. Приходится киоскам с напитками балансировать и конкурировать, чтобы не повышать цену.

И вот чтобы неудобные пакеты стали более эргономичными, чайный ларек в Лам Плай придумал ход гения! Повысил ли он продажи? Частично. А вот известным стал не просто на всю страну – на весь интернет во всех странах!

×

Подразумевается, что нижний отросток такого пакета – это кран, через который можно пить, а потом завязать плотно, и ничего не вытечет. А в реальности это похоже… сами понимаете, на что.

Уж на что тайцы привычные к странным методам питья из пакета, но тут даже у них лица дрогнули. Не смотря на то, что в стране много ледибоев и вообще – не самые пуританские нравы – половина тайцев сочла такие пакеты оскорбительными. А такую маркетинговую стратегию – недостойной.

Мне кажется, у нас бы тоже такие пакеты запретили. И зря, никому же не мешают, внимание привлекают, можно позабавиться и выкинуть. Кому от этого вред?

Можно ли взять газировку и чай не в пакете?!

Конечно, можно, никто вас не заставит. Просто в пакете – самый дешевый вариант, а еще туда можно сразу же бесплатно льда накидать. А в бутылку не накидаешь, горлышко узкое.

Так что такое решение не только из экономии (хотя и из-за нее тоже, потому это самая популярная форма покупки газировки среди детишек), но и из-за постоянной жары.

В ходовых местах бутылки в холодильник просто не успеваешь ставить. Да и напиток со льдом куда больше освежает, чем просто охлажденный. Можно, конечно, накидать лед в стакан, но тогда придется платить, как за целый стакан колы, когда там половина льда.

Так что даже если это не привычно и не удобно, это не означает, что газировка в пакете - плохое решение. Для Таиланда – лучшее.

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Метки: Таиланд   Тайский чай   Юмор   дизайн   забавно   креатив   упаковка   
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Андрей Ма-С 14 минут назад
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