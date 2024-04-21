Тайский чай – и смешно, и грешно

Вот только туристам больше нравятся обычные стаканы, чтобы держать их в руках. Приходится киоскам с напитками балансировать и конкурировать, чтобы не повышать цену.

И вот чтобы неудобные пакеты стали более эргономичными, чайный ларек в Лам Плай придумал ход гения! Повысил ли он продажи? Частично. А вот известным стал не просто на всю страну – на весь интернет во всех странах!