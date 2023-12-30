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17 винтажных ёлочных игрушек, что от одного их вида становится не по себе

17 винтажных ёлочных игрушек, что от одного их вида становится не по себе

Автор:
30 декабря 2023 09:13
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   дизайн   елка   елочная игрушка   забавно   игрущка   рикол   фото   
1807
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Один из главных атрибутов Нового года — нарядная ёлка. Её украшение создаёт праздничное настроение не только детям, но и взрослым. И хоть сегодня в каждом магазине можно найти красивейшие новогодние шары и гирлянды на любой вкус, самыми ценными всё же являются те самые раритетные игрушки из прошлого, доставшиеся нам от бабушек и дедушек, мам и пап.

Снегурочки и деды Морозы, снеговики, ракеты и шары из хрупкого стекла — всё это хранит в себе дух давно ушедших дней и отбрасывает нас далеко-далеко, прямиком в наше детство. Однако не всегда раритетные новогодние игрушки — это что-то милое и красивое.

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Метки: Юмор   дизайн   елка   елочная игрушка   забавно   игрущка   рикол   фото   
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1  комментарий
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Victor 7 часов назад
Как инстадивы после Фотошопа...
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