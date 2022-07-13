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Миллион рублей за доставку: IKEA в России сходит с ума

Миллион рублей за доставку: IKEA в России сходит с ума

Автор:
13 июля 2022 10:01
Сообщество : Жить в России
Метки: ikea   доставка   интернет-магазин   мебель   наглость   
2694
2

Данный пост посвящён безумной жадности магазина IKEA. Вчера было решено купить два шкафчика и оформить доставку из Краснодара в Майкоп. Полгода назад стоимость доставки не превышала 4000 рублей. Сейчас магазин оценил свои услуги в 999 999 рублей.

Специально оставил часть экрана, на котором видно дату и время.


С другого ракурса, дабы вы не подумали, что это фотошоп или какой-то розыгрыш. IKEA на самом деле предлагает либо самим забирать товар со склада, либо за миллион рублей.


Никогда с таким поведением интернет-магазинов не сталкивался. Видимо, даже если когда-либо IKEA вернётся в Россию, то я точно не буду там ничего покупать. Всё же не так богат, чтобы отдавать по миллиону рублей всего за одну доставку. Сам интернет-магазин работает со сбоями. Придётся "отсидеть" электронную очередь, чтобы получить возможность что-то у них купить. Но стоит ли? ^_^


Кстати, не только потребители страдают: работники IKEA устроили забастовку.

Источник:

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Метки: ikea   доставка   интернет-магазин   мебель   наглость   
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24  комментария
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16k
Alex ASK 2 часа назад
Так они ж сразу написали, что не будет доставки, а только самовывоз из магазина и в строго запланированное время.
Видимо, проще было подкрутить сумму доставки до ненормальных значений, а не отключить эту возможность на сайте.
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13k
net 52 секунды назад
999999 ну понятно же что это не цена, а просто максимальное значение этого поля. Недоработка прогеров. Зато если бы прогеры лоханулись и оставили в этой графе 1, то пост бы был не гневным, а веселым. Как ложанулась икея.
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984
Никитка 8 минут назад
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8k
Б.Касторский 11 минут назад
Не понимал никогда мебель ИКЕА. Да и прочее. Единственный плюс, что магазин формата все и сразу. Но качество? Там реально не соответствует заявленной цене. Все есть дешевле и много интересней.
Но осуждать покупателя смысла нет. Его выбор.
На счет доставки. А точно все в одном регионе? Просто магазины позакрывались и кто его знает что и где. Да и сами ИКЕА не отрицают, что приложение не работает или работает с ошибками.
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1k
Алексей 20 минут назад
Всё. Автор напугал шведов. Угрозы больше ничего у икея не покупать гораздо действенней искандеров. Они теперь и в нато побоятся вступать. Благодарим автора и ждём заднюю от шведов.
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5k
heta 24 минуты назад
Меня поражает не жадность Икеа, ведь понятно, что это всего лишь программная ошибка, а не человек такой тариф специально поставил. Поражает стадная потребительская одержимость людей, которые так хотели жвачку, джинсы и 200 сортов сыра, ради чего просрали СССР, а теперь так же, как и тогда, стоят в очередях и "достают" жвачку и джинсы (мебель Икеа, гамбургер из макдачной, какой-нибудь кельвин кляйн или, прости Господи дольчу с габанной). С той тольео разницей, что тогда человек был важнее денег, а теперь нет.
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102
MAX Полчаса назад
У кого то явно кукуха поехала
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30
Spanki Полчаса назад
Офигеть, Икея такие жадные что семь месяцев просто так оплачивают зарплаты всем сотрудникам, хотя могли бы просто послать нахер...
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1k
investas 38 минут назад
Ну понятно же кто автор. Сходи в администрацию, молодец, заработал на пирожок)
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10k
Oleg 40 минут назад
Ну отменили таким способом доставку и что? Не нравится - приезжай забирай, не хочешь приезжать - иди в другое место купи. Или в другом месте в 2 раза дороже за то же самое? Ну дык , это ж "рынок" ) Да еще и местный то производитель от чего-то вдруг цены задрал... это всё обама никак не может успокоиться... или трамп... или бидон?
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1k
Linusya 46 минут назад
автор неумный провокатор, даже объяснять лень почему, из своей же глупости целый пост запилил
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−119
Thomsen 51 минуту назад
Бля, ну ясно же, что это контент-менеджер так компенсирует неотключаемую утилиту доставки, чего не ясно? Зачем вонь-то на ровном месте разводить?

<Видимо, даже если когда-либо IKEA вернётся в Россию, то я точно не буду там ничего покупать>

Мощная угроза. Да не покупай, делов-то. К тому же, шведы вряд ли вернутся. Если припомнить, как тяжело они заходили, то второй раз на эти коррупционные грабли им нах не впилось наступать. Ничего, появится неудачная копия с тупым названием в стиле "Табуретка. И точка"
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13k
Kristian 57 минут назад
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14k
Александр Час назад
Пора бы уже перестать там покупать у икеа, на дворе рынок и предложений полно.
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17k
Сергей Час назад
За такие деньги тебе баптисты в Майкопе шкафчики сделают под размер и индивидуальные хотелки.
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27k
lem02 Час назад
Интересно, а сколько жадины из ИКЕА попросили за шкафчики? Все таки торговля мебелью их основной вид деятельности. Доставка - сопутствующая услуга.
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9k
Бритва Час назад
больше нигде шкафчики не продают?
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