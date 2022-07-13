Миллион рублей за доставку: IKEA в России сходит с ума

Данный пост посвящён безумной жадности магазина IKEA. Вчера было решено купить два шкафчика и оформить доставку из Краснодара в Майкоп. Полгода назад стоимость доставки не превышала 4000 рублей. Сейчас магазин оценил свои услуги в 999 999 рублей.
Специально оставил часть экрана, на котором видно дату и время.
С другого ракурса, дабы вы не подумали, что это фотошоп или какой-то розыгрыш. IKEA на самом деле предлагает либо самим забирать товар со склада, либо за миллион рублей.
Никогда с таким поведением интернет-магазинов не сталкивался. Видимо, даже если когда-либо IKEA вернётся в Россию, то я точно не буду там ничего покупать. Всё же не так богат, чтобы отдавать по миллиону рублей всего за одну доставку. Сам интернет-магазин работает со сбоями. Придётся "отсидеть" электронную очередь, чтобы получить возможность что-то у них купить. Но стоит ли? ^_^
Кстати, не только потребители страдают: работники IKEA устроили забастовку.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Видимо, проще было подкрутить сумму доставки до ненормальных значений, а не отключить эту возможность на сайте.
Но осуждать покупателя смысла нет. Его выбор.
На счет доставки. А точно все в одном регионе? Просто магазины позакрывались и кто его знает что и где. Да и сами ИКЕА не отрицают, что приложение не работает или работает с ошибками.
Я понимаю, что многие не жившие в СССР, максимум на шее у родителей, сейчас начали возвеличивать. А что именно? Очереди за мягкой мебелью на месяцы минимум? А может "колбасные электрички"? Или по детской руке цензора и невозможности выехать?
И не был важен человек. Государству человек никогда не нужен. Государству нужна власть над народом.
<Видимо, даже если когда-либо IKEA вернётся в Россию, то я точно не буду там ничего покупать>
Мощная угроза. Да не покупай, делов-то. К тому же, шведы вряд ли вернутся. Если припомнить, как тяжело они заходили, то второй раз на эти коррупционные грабли им нах не впилось наступать. Ничего, появится неудачная копия с тупым названием в стиле "Табуретка. И точка"