Миллион рублей за доставку: IKEA в России сходит с ума

С другого ракурса, дабы вы не подумали, что это фотошоп или какой-то розыгрыш. IKEA на самом деле предлагает либо самим забирать товар со склада, либо за миллион рублей.

Никогда с таким поведением интернет-магазинов не сталкивался. Видимо, даже если когда-либо IKEA вернётся в Россию, то я точно не буду там ничего покупать. Всё же не так богат, чтобы отдавать по миллиону рублей всего за одну доставку. Сам интернет-магазин работает со сбоями. Придётся "отсидеть" электронную очередь, чтобы получить возможность что-то у них купить. Но стоит ли? ^_^

Кстати, не только потребители страдают: работники IKEA устроили забастовку.