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Жизнь забытого спортсмена Сергея Уточкина

Жизнь забытого спортсмена Сергея Уточкина

Автор:
18 июля 2022 16:51
Сообщество : RealFishki
Метки: Прошлое   Спорт   интересное   история   спортсмены   факты   
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Опекуны-родственники мальчика Серёжи были просто в ужасе: сирота, сын купца второй гильдии, он должен был учиться в Коммерческом училище, а занимается каким-то странным модным "спортом". Что же будет?
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"Я поднимался над полями, пирамидами, сборами, морем. Четырежды разбивался насмерть и бесчисленное количество раз "по пустякам". Я авиатор!"

Исторический полёт - из Петербурга в Москву. В 1911 году Уточкин и ещё 12 отчаянных храбрецов отважились преодолеть больше тысячи км. "Русские ведомости" писали так: "Трое в конечном итоге не полетели, один сломал в падении машину, трое разбились, четверо безнадежно застряли в пути, только один достиг цели". Нет, этим "одним" был не Уточкин. Его самолёт упал после того как пролетел Новгород, а пилот получил травму. Успешно долетел А. Васильев.

Источник:

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Метки: Прошлое   Спорт   интересное   история   спортсмены   факты   
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Corvus Corax 2 часа назад
"А уже через год братья Фарман выстроили первый биплан"
В 1908 году Морис Фарман КУПИЛ биплан Вуазен. Который построил Габриэль Вуазен с братьями в 1907г. по заказу Леона Делагранжа. А первый биплан - Флайер-1 братьев Райт.
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