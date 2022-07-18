Жизнь забытого спортсмена Сергея Уточкина

Именно Уточкин стал первым лётчиком, что пролетел над Москвой. В газетах писали: "Такого громадного числа зрителей мы не видели даже на Дерби, ещё больше было тех, кто бесплатно смотрел полёты с Ходынки". Позже были выступления в Минске, Гомеле, Киеве, Баку, Петербурге, Бердянске, Орле, Нежине, Тбилиси. Везде его приветствовала овациями молодёжь, гимназисты, многие из них потом решили связать свою жизнь с авиацией. Нестеров, Поликарпов, Сухой, Микулин, Королёв, Бериев, Ильюшин, Сикорский - это самая малая часть тех, кто восторженно смотрел за тем, как над ними парил Сергей Уточкин. Он совершил больше 150 показательных полётов.