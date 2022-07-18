Жизнь забытого спортсмена Сергея Уточкина

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Опекуны-родственники мальчика Серёжи были просто в ужасе: сирота, сын купца второй гильдии, он должен был учиться в Коммерческом училище, а занимается каким-то странным модным "спортом". Что же будет?
Что будет... Вряд ли они, почтенные коммерсанты, могли знать, что из их Серёженьки получится просто уникальный спортсмен-универсал и даже более того - легенда российской авиации. Наступающий 20 век привнёс моду на технические новинки и спорт. Уточкина интересовало всё, где был элемент освоения чего-то нового и соревновательный элемент. Сергей Уточкин добился успеха в 15 видах спорта. Он, кстати, был уверен, что у него нет никаких особых талантов, только огромное количество трудолюбия и целеустремлённость.
Теннис, гребля, конькобежный спорт, фехтование, плавание, бокс, борьба - это те виды спорта в которых Сергей получил звания чемпиона Одессы. Он выигрывал парусные регаты, освоил водолазание, роликовые коньки, прыгал с парашютом. Участвовал в автогонках, мотогонках, велогонках. Также он изучал и экзотические методы борьбы, а ещё организовал в Одессе футбольную команду, хотя раньше этот вид спорта считался исключительно английской традицией.
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До начала своей "авиакарьеры" фишкой Уточкина был велосипед. Сергей был известен в этом виде спорта по всей Европе. "Два кумира имеются в Одессе - бронзовый Дюк и рыжий заика Уточкин, любимец женщин, рыбаков, уличных мальчишек, всей публики" - писал Куприн. Тренировка любимца одесситов были настоящим шоу. Бег наперегонки с трамваем, победа в соревновании с всадником, а на роликах над велосипедистом. Сумасшедшие спуски на любом виде транспорта по Потёмкинской лестнице.
В 1907 году Сергей Уточкин поднялся на один километр в небо на воздушном шаре и "заболел авиацией". А уже через год братья Фарман выстроили первый биплан, который совсем скоро распространился по всему миру. В Одессу биплан привёз банкир Ксидиас и на нём-то Уточкин впервые полетел. Потом выкупил самолёт и стал ездить по России с показательным турне.
Именно Уточкин стал первым лётчиком, что пролетел над Москвой. В газетах писали: "Такого громадного числа зрителей мы не видели даже на Дерби, ещё больше было тех, кто бесплатно смотрел полёты с Ходынки". Позже были выступления в Минске, Гомеле, Киеве, Баку, Петербурге, Бердянске, Орле, Нежине, Тбилиси. Везде его приветствовала овациями молодёжь, гимназисты, многие из них потом решили связать свою жизнь с авиацией. Нестеров, Поликарпов, Сухой, Микулин, Королёв, Бериев, Ильюшин, Сикорский - это самая малая часть тех, кто восторженно смотрел за тем, как над ними парил Сергей Уточкин. Он совершил больше 150 показательных полётов.
"Я поднимался над полями, пирамидами, сборами, морем. Четырежды разбивался насмерть и бесчисленное количество раз "по пустякам". Я авиатор!"
Исторический полёт - из Петербурга в Москву. В 1911 году Уточкин и ещё 12 отчаянных храбрецов отважились преодолеть больше тысячи км. "Русские ведомости" писали так: "Трое в конечном итоге не полетели, один сломал в падении машину, трое разбились, четверо безнадежно застряли в пути, только один достиг цели". Нет, этим "одним" был не Уточкин. Его самолёт упал после того как пролетел Новгород, а пилот получил травму. Успешно долетел А. Васильев.
Но на маршруте случилось то, что подтвердило легендарность Сергея. Один участник, чей самолет был сломан, отказался отдать остатки масла и топлива другому претенденту, что сел рядом, со словам: "Я не долетел, и ты не долетел". Уточкин в аналогичной ситуации не только отдал Васильеву свои запасы, но и (несмотря на своё ранение) помог тому запустить пропеллер. Народной любви Сергею было не избежать.
Но была и обратная сторона спортивных достижений Уточкина. Он постоянно травмировался во время своей спортивной карьеры и постепенно пристрастился к морфию, который в те времена был основой для болеутоляющих. А дальше было знакомство и с другими наркотическими препаратами... То крушение во время перелёта "Петербург-Москва" также очень сильно повлияло на Сергея. В результате у него было сначала нервное, а за ним и психическое расстройство.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Прошлое Спорт интересное история спортсмены факты
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