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Какие спортивные состязания были доступны для женщин Древней Греции

Какие спортивные состязания были доступны для женщин Древней Греции

Автор:
10 октября 2023 18:42
Сообщество : Факты
Метки: Спорт   древняя греция   интересное   история   победители   соревнования   факты   
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Многому мы обязаны древним цивилизациям. Папирус, ставший первой бумагой, пришёл к нам из Древнего Египта, по многим данным известно, что бетон пришёл к нам от римлян. Греки же дали огромный пласт философии, развили демократию, добились многого в искусстве, литературе и медицине. И греки же зародили такое явление как массовые спортивные соревнования.

Те самые Олимпийские игры, которые сегодня делят на зимние и летние и проводят раз в четыре года. На них съезжаются спортсмены и спортсменки из всех уголков мира. В Древней Греции деление было другим: допускались только мужчины. Но для женщин были специально придуманы Герейские игры.

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Первые Олимпийские игры прошли в 776 году до н.э., а самые последние в 393 году н.э. Участники по уровню популярности становились на один уровень с философами, учёными, политиками и поэтами. Их даже начинали обожествлять и считали, что статуи атлетов могут помочь в исцелении разного рода недугов.

До наших дней из древнегреческих видов спорта дошли борьба, пятиборье, кулачный бой. Они, конечно, уже несколько видоизменили. Олимпийские игры были известны всем и до сих пор можно найти информацию о великих победителях тех игр и о рекордах, поставленных спортсменами.

А вот о Герейских играх известно не так много.

Назвали их в честь богини Геры. В состязаниях участвовали в основном молодые девушки. Есть свидетельства, что они больше походили на некий обряд инициации перед началом взрослой жизни.
По ряду свидетельств, эти игры перестали проводить в 4 веке до н.э., когда император Феодосий I Великий объявил, что все такие вот соревнования и мероприятия вне закона.


Древнегреческие женщины были ограничены в правах (во всех городах кроме Спарты). К выборам их не допускали, они не могли владеть землёй и недвижимостью, да и вообще их задачей считались роды и хранение очага. Образование могли получить лишь девушки из очень состоятельных семей, да и то не всегда. Но вот поддерживать себя в отличной физической форме им никто не запрещал - ведь так они становились только здоровее и могли родить здоровое потомство. Сильная и атлетическая женщина считалась красивой и им никто не мог запретить устроить между собой соревнование, кто сильнее. В основном, соперничали они в беге, что ни в какое сравнение не идёт с мужскими играми.

Писатель и географ из Древней Греции Павсаний упоминал в своих заметках, что девушки соревновались в гиппиосе, стадии, долихосе и диауле.
Гиппиос - это четырёхкратное преодоление дорожки. Стадия - это пробег 200 метров. Долихос - бег на дистанцию от 7 до 24 стадий (данные разные). Диаул - пробег одной стадии, затем разворот и пробег обратно.

Победительница награждалась лавровым венком и хорошую часть коровьей туши (всю корову приносили в жертву богине Гере).

Официальной чемпионкой Олимпийских игр была Киниска из Спарты, которая была дочерью царя Архидама II - в 396 году и в 392 до н.э. её конские упряжки выиграли в заездах квадриг. Управлял ими, разумеется, нанятый погонщик, ведь женщине грозила смертная казнь, если бы она появилась территории проведения Олимпийских игр. Победителями тогда объявляли владельца упряжки. Именно в честь Киниски, которая так ловко обходила правила участия в Олимпийских играх, ставили памятники. Её примеру последовали ещё несколько девушек, но ни одна не смогла даже близко подойти к рекорду первопроходицы Киниски.

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Метки: Спорт   древняя греция   интересное   история   победители   соревнования   факты   
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879
Вася Час назад
"Древнегреческие женщины были ограничены в правах (во всех городах кроме Спарты). К выборам их не допускали, они не могли владеть землёй и недвижимостью, да и вообще их задачей считались роды и хранение очага."
Роды и хранение очага - это не ограничение прав, а естественное биологическое и социальное состояние женщины.
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