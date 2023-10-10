Какие спортивные состязания были доступны для женщин Древней Греции

Первые Олимпийские игры прошли в 776 году до н.э., а самые последние в 393 году н.э. Участники по уровню популярности становились на один уровень с философами, учёными, политиками и поэтами. Их даже начинали обожествлять и считали, что статуи атлетов могут помочь в исцелении разного рода недугов.

До наших дней из древнегреческих видов спорта дошли борьба, пятиборье, кулачный бой. Они, конечно, уже несколько видоизменили. Олимпийские игры были известны всем и до сих пор можно найти информацию о великих победителях тех игр и о рекордах, поставленных спортсменами.

А вот о Герейских играх известно не так много.