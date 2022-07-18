В Белгороде рабочие спасли котёнка, замурованного под тротуарной плиткой

Жители Белгорода обратили внимание на мяуканье, которое доносилось из-под свежеуложенной плитки. Либо котёнок случайно оказался в норе, пока шли дорожные работы и никак не обозначил своё присутствие, оказавшись в западне, либо животное замуровали специально (но верить в это совсем не хочется). Несколько дней малыш мяукал, прежде чем его вызволили.

Операция по спасению усатого попала на видео.