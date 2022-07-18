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В Белгороде рабочие спасли котёнка, замурованного под тротуарной плиткой

В Белгороде рабочие спасли котёнка, замурованного под тротуарной плиткой

Автор:
18 июля 2022 10:04
Сообщество : Животные
Метки: Ynews   белгород   видео   демонтаж плитки   животные   замуровали   котенок   плитка   спасение   тротуар   
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Животное просидело в западне около недели. Как котёнок попал в полость под тротуаром, не поняли даже строители.

Жители Белгорода обратили внимание на мяуканье, которое доносилось из-под свежеуложенной плитки. Либо котёнок случайно оказался в норе, пока шли дорожные работы и никак не обозначил своё присутствие, оказавшись в западне, либо животное замуровали специально (но верить в это совсем не хочется). Несколько дней малыш мяукал, прежде чем его вызволили.


Операция по спасению усатого попала на видео.


Исхудавшего малыша назвали Лаки (с англ. - Счастливчик). Сообщается, что сейчас с ним всё хорошо.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Ynews   белгород   видео   демонтаж плитки   животные   замуровали   котенок   плитка   спасение   тротуар   
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2k
VikaR 52 минуты назад
Дай вам Бог здоровья, добрые люди
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26k
Ваня Полчаса назад
вместо тысячи слов...
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6
tutu 56 минут назад
жесть
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