В Белгороде рабочие спасли котёнка, замурованного под тротуарной плиткой

Животное просидело в западне около недели. Как котёнок попал в полость под тротуаром, не поняли даже строители.
Жители Белгорода обратили внимание на мяуканье, которое доносилось из-под свежеуложенной плитки. Либо котёнок случайно оказался в норе, пока шли дорожные работы и никак не обозначил своё присутствие, оказавшись в западне, либо животное замуровали специально (но верить в это совсем не хочется). Несколько дней малыш мяукал, прежде чем его вызволили.
Операция по спасению усатого попала на видео.
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АНТИФИШКИ
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