Мужчина выкинул двух кошек рядом с приютом, потому что там отказали взять их на передержку

Молодой парень пришёл в "Сострадание НН" с необычной просьбой: присмотреть за питомцами, пока он в отъезде на пару дней. Работники сказали, что такой услуги нет, — дали контакты специального заведения. Стоит это от 150 рублей в сутки, что для парня оказалось неподъёмной суммой.



Вместе с кошками и визиткой гостиницы хозяин покинул приют, но дальше пошёл один. Пушистых выпустил из переноски на улице: одна забилась под мусорку, вторая — у дверей. Волонтёры их поймали, через месяц карантина и вакцинации животных пустят к остальным. Пока они в отдельных клетках — не понимают, за что хозяин так поступил.