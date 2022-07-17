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Мужчина выкинул двух кошек рядом с приютом, потому что там отказали взять их на передержку

Мужчина выкинул двух кошек рядом с приютом, потому что там отказали взять их на передержку

Автор:
17 июля 2022 09:36
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   кошки   нечеловек   приют   фото   
136
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Ему предложили обратиться в гостиницы для животных, но он ушёл, сказав, что это дорого.

Молодой парень пришёл в "Сострадание НН" с необычной просьбой: присмотреть за питомцами, пока он в отъезде на пару дней. Работники сказали, что такой услуги нет, — дали контакты специального заведения. Стоит это от 150 рублей в сутки, что для парня оказалось неподъёмной суммой.

Вместе с кошками и визиткой гостиницы хозяин покинул приют, но дальше пошёл один. Пушистых выпустил из переноски на улице: одна забилась под мусорку, вторая — у дверей. Волонтёры их поймали, через месяц карантина и вакцинации животных пустят к остальным. Пока они в отдельных клетках — не понимают, за что хозяин так поступил.

Источник:

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Метки: видео   животные   кошки   нечеловек   приют   фото   
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6  комментариев
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11k
Кыся Час назад
Это не мужчина. Это скотина.
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13k
Типа граф 5 минут назад
Вот накинулись на парня , "пидар.асина и.т.д. , а ситуации его не знают , он же не утопил их , а оставил возле приюта надеясь что их подберут .
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23k
pssst 15 минут назад
по-любому, обезьяньей оспой заражаться поехал
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1k
Мурчелло 15 минут назад
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4k
Wertos 42 минуты назад
Чёрный на фото, котэ, классный какой :)
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561
Alex 48 минут назад
Вот падла
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