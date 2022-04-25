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Сообщество Без кота и жизнь не та 1254 поста • 430 подписчиков подписаться
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Кошки охотятся на птиц в телевизоре

Кошки охотятся на птиц в телевизоре

Автор:
25 апреля 2022 10:11
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: видео   животные   кошки   милота   птицы   телевизор   фото   
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Какими бы ни были домашние коты, они все же остаются маленькими хищниками. В их природе заложено желание нападать на мелких животных вроде мышей или птиц. И кошки в видеоролике, охотящиеся на пернатого даже через телевизор, доказывают это.

В последнее время забавные видео с котами становятся все более вирусными в социальных сетях. В этом ролике группа котов внимательно наблюдает за птицей, видимо, обдумывая план охоты и нападения на предполагаемую добычу. Однако дело заканчивается неожиданным образом. В результате мы видим забавную сцену, к которой привел фейл из-за чрезмерного любопытства одного кота, испуг другого и замешательство остальных.

Кошки — удивительные охотники, будь то домашний кот, живущий в доме, или кот-охотник, живущий в лесу. Инстинкты побуждают их действовать, и в этот момент неважно, настоящий ли улов или нет. Вот, например, главными героями сегодняшнего ролика являются домашние кошки, объединившиеся в стаю, и телевизор.

В сюжете можно насчитать пятерых котов-приятелей, неотрывно наблюдающих за происходящим на экране. Их внимание очень сильно привлекла птица, спокойно сидящая на земле. Во время просмотра один любопытный кот так увлекся пернатым, что приблизился вплотную к экрану. Видимо, он подумал, что животное настоящее, поэтому выждав нужный момент, прыгнул на телевизор в надежду поймать птицу. Грандиозное падение животного напугало одного кота и взбудоражило всех членов группы.

Наблюдать, как кот бросается на монитор, пытаясь преследовать птицу, и так достаточно забавно, но видеть, какую реакцию это вызвало у остальных животных, еще комичнее. Посмотреть на кошачью охоту вы можете сами.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: видео   животные   кошки   милота   птицы   телевизор   фото   
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2  комментария
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Комментарий удален. Причина: флуд
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vasilykopkov Полчаса назад
Понравилась реакция других котов, типа:
"Ты чё, дебил? Это же телевизор..."
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