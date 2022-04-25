Кошки охотятся на птиц в телевизоре

В сюжете можно насчитать пятерых котов-приятелей, неотрывно наблюдающих за происходящим на экране. Их внимание очень сильно привлекла птица, спокойно сидящая на земле. Во время просмотра один любопытный кот так увлекся пернатым, что приблизился вплотную к экрану. Видимо, он подумал, что животное настоящее, поэтому выждав нужный момент, прыгнул на телевизор в надежду поймать птицу. Грандиозное падение животного напугало одного кота и взбудоражило всех членов группы.