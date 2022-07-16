Пекарь лепит киногероев из пряника

Эрикссон создает свои пряничные произведения искусства уже почти 10 лет. «Новые техники и рецепты, которые я разработала в процессе, теперь также позволяют мне работать с имбирными пряниками так же, как с глиной — я могу лепить из мягкого, предварительно выпеченного пряничного теста и позволять ему высохнуть на воздухе, — объясняет она. - Это открывает гораздо больше возможностей для того, что можно создать. В зависимости от формы и размера творения я либо использую только имбирные пряники, что делает их полностью съедобными, либо использую арматуру из стальной проволоки и фольги, чтобы заполнить структуру. Когда я довольна самой скульптурой, я подгоняю детали инструментами, а затем ретуширую ее съедобными красками, чтобы придать ей больше контраста и жизни».