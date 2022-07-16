Пекарь лепит киногероев из пряника

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Пекарь из Осло Кэролайн Эрикссон лепит скульптуры из имбирного теста. Но это не обычные пряничные домики, а герои знаменитых фильмов. Каждый из них поразительно реалистичен и полностью съедобен.
Эрикссон создает свои пряничные произведения искусства уже почти 10 лет. «Новые техники и рецепты, которые я разработала в процессе, теперь также позволяют мне работать с имбирными пряниками так же, как с глиной — я могу лепить из мягкого, предварительно выпеченного пряничного теста и позволять ему высохнуть на воздухе, — объясняет она. - Это открывает гораздо больше возможностей для того, что можно создать. В зависимости от формы и размера творения я либо использую только имбирные пряники, что делает их полностью съедобными, либо использую арматуру из стальной проволоки и фольги, чтобы заполнить структуру. Когда я довольна самой скульптурой, я подгоняю детали инструментами, а затем ретуширую ее съедобными красками, чтобы придать ей больше контраста и жизни».
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Ее портфолио включает в себя скульптуры таких персонажей, как Грут из «Стражей Галактики», Веном из «Человека-паука» и Оптимус Прайм из «Трансформеров». Некоторые из них почти в натуральную величину, другие несколько меньше по размеру. «Я увлекаюсь научной фантастикой, фэнтези и ужасами, меня очаровывают фантастические персонажи и монстры», — признается Эрикссон.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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