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Пекарь лепит киногероев из пряника

Пекарь лепит киногероев из пряника

Автор:
16 июля 2022 08:30
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Скульптуры   дизайн   идеи   красота   пекарь   пряничные человечки   творчество   удивительное рядом   
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Пекарь из Осло Кэролайн Эрикссон лепит скульптуры из имбирного теста. Но это не обычные пряничные домики, а герои знаменитых фильмов. Каждый из них поразительно реалистичен и полностью съедобен.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Скульптуры   дизайн   идеи   красота   пекарь   пряничные человечки   творчество   удивительное рядом   
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