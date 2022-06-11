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Бабушка-косплейщица очаровала интернет

Бабушка-косплейщица очаровала интернет

Автор:
11 июня 2022 08:30
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Мария Бадьянова   дизайн   идеи   косплей   костюмы   стиль   творчество   удивительное рядом   фото   
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59-летняя Марина Бадьянова удивляет соцсети своими невероятными косплеями. Марина сама создает костюмы и с помощью профессиональных фотографов воплощает в жизнь самых разных персонажей из истории, фольклора и сказок.
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Источник:

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Метки: Мария Бадьянова   дизайн   идеи   косплей   костюмы   стиль   творчество   удивительное рядом   фото   
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3  комментария
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10k
Касьян Пуздой 2 часа назад
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8k
a_komolow 52 минуты назад
Круто!
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2k
Старичок Час назад
пожилые люди как малые дети.
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