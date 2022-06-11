Бабушка-косплейщица очаровала интернет

238
47
59-летняя Марина Бадьянова удивляет соцсети своими невероятными косплеями. Марина сама создает костюмы и с помощью профессиональных фотографов воплощает в жизнь самых разных персонажей из истории, фольклора и сказок.
×
×
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Художница приносит сериалы в реальную жизнь
- Отличные примеры креативного дизайна
- Дизайнер косплеит хозяйственную утварь
- 16 невероятных созданий человеческих рук
- 20+ примеров необычного дизайна разных вещей и объектов
Новости партнёров