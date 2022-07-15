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Ирину Шейк затравили за фото "русского" салата

Ирину Шейк затравили за фото "русского" салата

Автор:
15 июля 2022 12:06
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: буллинг   ирина шейк   поддержка спецоперации   политика   сво   шоубизнес   
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Супермодель опубликовала снимок оливье, в подписи к которому юзеры обнаружили аж 2 буквы Z. И понеслось...

Ирина Шейк запостила фото оливье и стала жертвой буллинга. В подписи к снимку подписчики супермодели обнаружили доказательства её поддержки российской спецоперации на Украине.


"Russianzz on Wednaday", — подписала фото Шейк, и, похоже, пожалела. Такого количества неадекватных комментариев Ирина вряд ли когда видела в своей жизни.

Самые приличные и без мата сообщали, что Шейк пора "отменить" и расторгнуть с ней все контракты.

Правда, среди оголтелых юзеров нашлись и здравомыслящие, пытавшиеся остановить этот поток грязи и угроз.

"Откуда мы знаем, что она действительно имела в виду?",

"Как насчёт интернет-сленга, например out with my franzz (out with my friends — "гуляю с друзьями"), или просто использования z в качестве неформального игривого окончания для слов, которые заканчиваются на s?.."


Впрочем, эти комментарии потонули под тонной негативных откликов. Сама же Шейк сначала благоразумно молчала, не вступая в полемику, а после и вовсе удалила пост. С неадекватными людьми связываться себе дороже.

Источник:

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Метки: буллинг   ирина шейк   поддержка спецоперации   политика   сво   шоубизнес   
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22  комментария
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22k
Serg2001 7 часов назад
Странно, что эти имбецилы еще до латинской "N" не докопались... Ведь если её повернуть по часовой...
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10k
Hunson Abadeer 2 часа назад
ох какая печаль тоска, какай то там ирка шейкова...
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39k
kalinser 3 часа назад
И шо делать "ZZ Top"?!


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831
Просто прохожий 4 часа назад
Салат оливье люблю, особенно зимой и под "тяжелые" напитки и к букве "Z" не испытываю отвращение, ведь букву ни одна гнидострана не удалила из своего алфавита. Но всегда удивляет кто эту дворняжку возвел в ранг "супермодели", не, ну я понимаю что на западе и в их модельном бизнесе уроды стоят больших денег. Она не тянет даже не термин "просто хорошенькая" или в "ней что то есть" Если не извращенец то на такую даже не встаёт, я ещё не видел мужика который высказался бы положительно. А салат -это вещь.
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5k
Умница-красавица 4 часа назад
Ирина Шейк опубликовала в сети фото салата и случайно спровоцировала фейерверк из взорвавшихся пуканов. Браво, отличный ход!
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26k
Ваня 5 часов назад
а как же с этими быть?..

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1k
RaiJu 5 часов назад
Красивая женщина, хороший салат. До чего [мат], уроды?
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10k
*Сергей* 6 часов назад
Я то все недоумевал почему у нас государственный язык русский, а для войны на Украине используют английские буквы...
А это оказывается такая многоходовочка. Постепенно англоязычные страны будут выводить буквы Z и V из оборота. Представляете какая хрень у них начнется?
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2k
Лёха 6 часов назад
На приеме психиатр показывает Шуфричу лист, на котором нарисован
треугольник, и просит рассказать о том, что он видит на рисунке.
- Ну, это совсем просто, доктор! - отвечает Шуфрич. Это дом, в котором
двое занимаются любовью.
- Хм. Интересно. А это что? - спрашивает доктор, показывая квадрат.
- А это кровать, на которой двое занимаются любовью.
- Очень интересно. А это, по-вашему, что? - интересуется доктор и рисует
на листе круг.
- А это бассейн, в котором двое занимаются любовью.
- Ну а это что такое? - доктор показывает лист с изображением зигзага.
- Доктор! Да Вы просто сексуальный маньяк!
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11k
.Атеист. 7 часов назад
Да эти дебилы как гопота, лишь бы до чего-нибудь докопаться. Особенно интернетные. Пстят во все стороны, все-равно же не отгребут в реале.
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646
HalloFreeSpace 7 часов назад
Ну а каже без этого ? )))
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−121
Thomsen 7 часов назад
Народец совсем ипанулся на почве последней буквы латинского алфавита. При чём в своём кретинизме усердствуют обе стороны. Я так понимаю, скоро её отменят в латинском и включат в русский алфавит? Уже создался целый легион сетевых придурков, выискивающих следы этой символики во всём, начиная с собачьих какашек и заканчивая парфюмерными брендами.
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2k
pinbalist 7 часов назад
Смысловая нагрузка этих новостей примерно одинакова и стремится к нулю.
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