Ирину Шейк затравили за фото "русского" салата

Супермодель опубликовала снимок оливье, в подписи к которому юзеры обнаружили аж 2 буквы Z. И понеслось...
Ирина Шейк запостила фото оливье и стала жертвой буллинга. В подписи к снимку подписчики супермодели обнаружили доказательства её поддержки российской спецоперации на Украине.
"Russianzz on Wednaday", — подписала фото Шейк, и, похоже, пожалела. Такого количества неадекватных комментариев Ирина вряд ли когда видела в своей жизни.
Самые приличные и без мата сообщали, что Шейк пора "отменить" и расторгнуть с ней все контракты.
Правда, среди оголтелых юзеров нашлись и здравомыслящие, пытавшиеся остановить этот поток грязи и угроз.
"Откуда мы знаем, что она действительно имела в виду?",
"Как насчёт интернет-сленга, например out with my franzz (out with my friends — "гуляю с друзьями"), или просто использования z в качестве неформального игривого окончания для слов, которые заканчиваются на s?.."
Впрочем, эти комментарии потонули под тонной негативных откликов. Сама же Шейк сначала благоразумно молчала, не вступая в полемику, а после и вовсе удалила пост. С неадекватными людьми связываться себе дороже.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Бородина ответила Гаге за "тупых россиян"
- В московском автосервисе отказались отслуживать авто добровольца с Донбасса
- Самый известный парень в юбке осудил Тарзана за поддержку спецоперации на Украине
- "Я здесь не для этого": Киркоров дважды увернулся от ответа на вопрос о СВО
- Нерукопожатные-2: в Сети всплыл обновлённый список неугодных артистов
А это оказывается такая многоходовочка. Постепенно англоязычные страны будут выводить буквы Z и V из оборота. Представляете какая хрень у них начнется?
треугольник, и просит рассказать о том, что он видит на рисунке.
- Ну, это совсем просто, доктор! - отвечает Шуфрич. Это дом, в котором
двое занимаются любовью.
- Хм. Интересно. А это что? - спрашивает доктор, показывая квадрат.
- А это кровать, на которой двое занимаются любовью.
- Очень интересно. А это, по-вашему, что? - интересуется доктор и рисует
на листе круг.
- А это бассейн, в котором двое занимаются любовью.
- Ну а это что такое? - доктор показывает лист с изображением зигзага.
- Доктор! Да Вы просто сексуальный маньяк!
TSMC могла бы улучшить характеристики 2-нм техпроцесса, но вышло бы слишком дорого
https://3dnews.ru/1070242/tsmc-mogla-bi-uluchshit-harakteristiki-2nm-tehprotsessa-no-vishlo-bi-slishkom-dorogohttps://3dnews.ru/1070242/tsmc-mogla-bi-uluchshit-harakteristiki-2nm-tehprotsessa-no-vishlo-bi-slishkom-dorogo