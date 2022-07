Ирину Шейк затравили за фото "русского" салата

"Russianzz on Wednaday", — подписала фото Шейк, и, похоже, пожалела. Такого количества неадекватных комментариев Ирина вряд ли когда видела в своей жизни.

Самые приличные и без мата сообщали, что Шейк пора "отменить" и расторгнуть с ней все контракты.

Правда, среди оголтелых юзеров нашлись и здравомыслящие, пытавшиеся остановить этот поток грязи и угроз.

"Откуда мы знаем, что она действительно имела в виду?",

"Как насчёт интернет-сленга, например out with my franzz (out with my friends — "гуляю с друзьями"), или просто использования z в качестве неформального игривого окончания для слов, которые заканчиваются на s?.."

Впрочем, эти комментарии потонули под тонной негативных откликов. Сама же Шейк сначала благоразумно молчала, не вступая в полемику, а после и вовсе удалила пост. С неадекватными людьми связываться себе дороже.