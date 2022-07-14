Автор:
14 июля 2022 21:40
Подборка фотографий со съемок отечественных и зарубежных фильмов
2.
Андрей Федорцов и Сергей Бодров на съёмках фильма «Брат», Санкт-Петербург, 1996 год
3.
На съемках «Чебурашки» в Москве, 1974 год
4.
Киану Ривз и Патрик Суэйзи на съемках фильма «На гребне волны», 1991 год
5.
Майкл Джей Фокс за кадром фильма «Назад в будущее III», 1989 год
6.
Юрий Никулин на съемках «Кавказской пленницы»
7.
За кадром «Кошмара на улице Вязов»
8.
На съемках «Терминатора»
9.
За кадром фильма «Челюсти: месть», 1987 год
10.
За кадром «Гремлинов»
11.
На съемках «Неуловимых мстителей»
12.
В перерыве между съемками «Кошмара на улице Вязов»
13.
Владимир Меньшов, Алексей Баталов и съемочная группа, «Москва слезам не верит», 1979 год
14.
Марлон Брандо играет с котом на съёмках фильма «Крестный отец», 1971 год
15.
И.о. Царя Бунша И.В. и Жорж Милославский отдыхают, 1973 год, Москва
16.
Джек Николсон и Милош Форман на съёмках фильма «Пролетая над гнездом кукушки», США, 1975 год
17.
Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон на съёмках сериала «Секретные материалы», 1990-е
18.
Шон Бин и Элизабет Херли на съёмках «Враг Шарпа», 1994 год
19.
Арнольд Шварценеггер на съёмках второго «Терминатора»
20.
Ксения Рябинкина, Александр Птушко и Олег Видов, «Сказка о царе Салтане», 1966 год
21.
На съёмочной площадке сериала «Убойная сила», 1999 год
22.
За кадром «Терминатор 2: Судный день»
23.
Дэвид Дуxовны и coздатель сериала «Сeкретные мaтериалы» Крис Картер на съёмoчной площадке, 1990-е
24.
На съемках «Мортал Комбат» в 1995-м
25.
На съемках «Один дома», 1990 год
26.
Деми Мур на съемках «Стриптиза», 1996 год
27.
Люк Эванс, Орландо Блум и Питер Джексон отдыхают на съемочной площадке «Хоббита»
28.
Анджелина Джоли в закулисье фильма «Лара Крофт: Расхитительница гробниц - Колыбель жизни», 2003 год
29.
C-3PO (Энтони Дэниелс) на перекуре, 1977 год
30.
На съемках «Гладиатора», 1999 год
31.
Дэниел Рэдклиф пишет фразу «Но она тоже мой друг», которую он по сюжету говорит подводным монстрам, стерегущим Гермиону и Рона
32.
На съемках «Полицейская академия 6», 1989 год
33.
На съемках фильма «Пираты ХХ века»
34.
Эльдар Рязанов отсматривает рабочий материал на съемках фильма «Жестокий романс», СССР, 1984 год
35.
Модель DeLorean в фильме «Назад в будущее II»
36.
На съёмках фильма «Приключения Электроника», Одесса, 1979 год
37.
Софи Марсо и Мел Гибсон, «Храброе сердце», 1995 год
38.
Съёмки фильма «Апокалипсис сегодня», 1979 год
39.
На съёмках «Дюны», 1984 год
40.
Фото со съемок фильма «Любoвь и голуби», 1984 гoд
41.
Со съемок «Матрицы», 1999 год
42.
Курт Рассел на съемках фильма «Побег из Нью-Йорка», 1981 год
43.
Процесс наложения грима Ребекке Ромейн на съемках фильма «Люди Икс», США, 2000 год
44.
Нa cъeмкax ceриaлa «Coлдaты»
45.
На съемках фильма «Бетховен», 1992 год
46.
На съёмке фильма «Брат», Санкт-Петербург, 1997 год
47.
Команда каскадеров на съемках «Черепашки-ниндзя», 1989 год
48.
Cъeмки фильмa «Джeнтльмeны yдaчи», 1971 гoд
49.
Алан Рикман на съемках фильма «Крепкий орешек», 1988 год
50.
Майкл Дж. Фокс репетирует легендарную сцену, 1985 год
Источник:
АНТИФИШКИ
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