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Как выглядит девочка Пеппи в различных экранизациях

Как выглядит девочка Пеппи в различных экранизациях

Автор:
12 июня 2022 09:53
Сообщество : Кино
Метки: Длиннныйчулок   интересно   кино   пеппи   факты   фильм   фото   
883
11

Девочка по имени Пеппи, а по прозвищу Длиннныйчулок была придумана детской писательницей из Швеции Астрид Линдгрен. Вообще, в оригинале девочку зовут Пиппи, но переводчики решили переводить ее как Пеппи, дабы избежать коннотаций.

Кто такая Пеппи - все знают, так как наверняка в детстве читали книжку. Или вообще смотрели фильм. Или то и другое.

Давайте про фильмы и поговорим, а вернее про те фильмы, в которых можно увидеть девочку Пеппи Длинныйчулок.

Как она должна выглядеть? В книге нет какого-то особого внимания к ее внешности, а потому выглядит она так, как все ее представляют.

Пеппи — маленькая рыжая веснушчатая девочка, которая живёт одна на вилле «Курица» в небольшом шведском городке вместе со своими животными: мартышкой. Господином Нильсоном и лошадью.

Пеппи Длинныйчулок, 1949 года

Фильм был снят в Швеции. Главную роль сыграла Вивика Серлачиус. Как ни странно, но на момент съемок ей было аж 25 лет.

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Так себе выглядит ребенок в ее исполнении. Но, видимо, так надо было.


Пеппи Длинныйчулок, 1969 года - телесериал

Самая, как мне кажется, годная экранизация произведения от шведов. Главную роль сыграла Ингер Нильсен.

Тут и годный пересказ книги, и вполне себе адекватно созданные образы.


Приключения в городе, которого нет, 1974 года

Этот советский фильм вовсе не про Пеппи, но она является одним из героев. Роль Пеппи сыграла Татьяна Прусакова.

Пеппи Длинныйчулок, 1984 года

Советская экранизация произведения. В главной роли - Светлана Ступак.

И вроде бы дети актеры подобраны неплохо, но павильонные съемки смотрятся довольно блекло.


Новые приключения Пеппи Длинныйчулок, 1988 года

Фильм производства США. Главную роль сыграла Тами Эрин.

Довольно неплохая экранизация. Но актриса на пару лет старше своего персонажа. А может так и должно быть.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Длиннныйчулок   интересно   кино   пеппи   факты   фильм   фото   
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7  комментариев
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1k
Шурман 49 минут назад
Перевожу рассказ на обычный лад , беспризорница которой досталось бабло и которая ни хрена не умеет делать у которой появилась недвижка которая провоцирует детей на глупости :)) короче Мажорка того времени :)
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Ame onna 7 минут назад
Не зна-аю... Ну,Жеймо тоже хорошо после тридцати было,когда она Золушку играла... Видела я сериал этот, ещё в школе училась. И наш фильм тоже не на высоте,депрессивный. Беспризорная девочка,тоскующая по умершей матери, истеричные климактерички,два педофила,циркач-маньяк,отец,которого по хорошему надо было лишить родительских прав... Психологический фильм ужасов!...
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1
Ame onna au3 4 минуты назад
Нет,я просто про возраст именно актрис... И если Золушке уже хорошо к семнадцати,то Пеппи в лучшем случае десять... Отовсюду уши торчат. Несовпадение.
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6k
Slowly 23 минуты назад
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4k
Умница-красавица Полчаса назад
Других экранизаций не видела, но наш фильм мне казался жутко депрессивным. Эта серо-фиолетовая гамма, страшные тетки из попечительского совета и маленькая девочка без мамы и папы((( Короче, не любила я это фильм
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