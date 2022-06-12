Как выглядит девочка Пеппи в различных экранизациях

Девочка по имени Пеппи, а по прозвищу Длиннныйчулок была придумана детской писательницей из Швеции Астрид Линдгрен. Вообще, в оригинале девочку зовут Пиппи, но переводчики решили переводить ее как Пеппи, дабы избежать коннотаций.
Кто такая Пеппи - все знают, так как наверняка в детстве читали книжку. Или вообще смотрели фильм. Или то и другое.
Давайте про фильмы и поговорим, а вернее про те фильмы, в которых можно увидеть девочку Пеппи Длинныйчулок.
Как она должна выглядеть? В книге нет какого-то особого внимания к ее внешности, а потому выглядит она так, как все ее представляют.
Пеппи — маленькая рыжая веснушчатая девочка, которая живёт одна на вилле «Курица» в небольшом шведском городке вместе со своими животными: мартышкой. Господином Нильсоном и лошадью.
Пеппи Длинныйчулок, 1949 года
Фильм был снят в Швеции. Главную роль сыграла Вивика Серлачиус. Как ни странно, но на момент съемок ей было аж 25 лет.
Так себе выглядит ребенок в ее исполнении. Но, видимо, так надо было.
Пеппи Длинныйчулок, 1969 года - телесериал
Самая, как мне кажется, годная экранизация произведения от шведов. Главную роль сыграла Ингер Нильсен.
Тут и годный пересказ книги, и вполне себе адекватно созданные образы.
Приключения в городе, которого нет, 1974 года
Этот советский фильм вовсе не про Пеппи, но она является одним из героев. Роль Пеппи сыграла Татьяна Прусакова.
Пеппи Длинныйчулок, 1984 года
Советская экранизация произведения. В главной роли - Светлана Ступак.
И вроде бы дети актеры подобраны неплохо, но павильонные съемки смотрятся довольно блекло.
Новые приключения Пеппи Длинныйчулок, 1988 года
Фильм производства США. Главную роль сыграла Тами Эрин.
Довольно неплохая экранизация. Но актриса на пару лет старше своего персонажа. А может так и должно быть.
Источник:
АНТИФИШКИ
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