Как выглядит девочка Пеппи в различных экранизациях

Кто такая Пеппи - все знают, так как наверняка в детстве читали книжку. Или вообще смотрели фильм. Или то и другое.

Давайте про фильмы и поговорим, а вернее про те фильмы, в которых можно увидеть девочку Пеппи Длинныйчулок.

Как она должна выглядеть? В книге нет какого-то особого внимания к ее внешности, а потому выглядит она так, как все ее представляют.

Пеппи — маленькая рыжая веснушчатая девочка, которая живёт одна на вилле «Курица» в небольшом шведском городке вместе со своими животными: мартышкой. Господином Нильсоном и лошадью.

Пеппи Длинныйчулок, 1949 года

Фильм был снят в Швеции. Главную роль сыграла Вивика Серлачиус. Как ни странно, но на момент съемок ей было аж 25 лет.