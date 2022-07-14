Всегда младшая: судьба и жизнь Кати Гориной

Судьба фильма Сергея Бодрова – пребывание в невесомости безвременья. Лихие девяностые на тот момент уже закончились, а многообещающие двухтысячные еще не начались. Но «Сёстры» навсегда остались в памяти думающих зрителей, хотя по печальной случайности и стали единственной работой Бодрова-младшего как режиссёра.
Не безумно закрученный сюжет, но вполне себе крепкая и основательная криминальная драма. И фильм заслуженно получил Гран-при кинофестиваля «Кинотавр» за лучший дебют. И, конечно, нельзя сбрасывать со счетов теплый отклик зрителей. Ведь для многих фильм стал своего рода прощальным взмахом тем самым 90-м с их безумной криминальной романтикой, на смену которой пришло спокойное и упорядоченное сребролюбие «нулевых».
По настоящему две девочки, у которых одна мать и разные отцы, стали сестрами только пройдя через суровые и опасные жизненные испытания. Обе юных актрисы на тот момент были дебютантами: Оксане Акиньшиной исполнилось 14, а Кате Гориной было всего 9 лет.
Акиньшина сегодня – одна из первых звезд российского кино. По совместительству еще и модель, мама двух сыновей и постоянная активная участница светской жизни.
Екатерина Горина менее заметна на фоне своей киношной сестры. Но девушка не ушла из кино, как это нередко бывает с детьми-актерами после первой роли.
Катя получила аттестат школы с углубленным изучением немецкого и на год уехала в Германию по программе студенческого обмена. В 2003 году отметилась эпизодической ролью в шестой части «Бандитского Петербурга».
Потом последовал пятилетний перерыв. Но Горина ушла в тень не просто так, а чтобы посвятить себя учебе. После этого девушка снялась сразу в двух сериалах – «Эхо из прошлого» и «Закон и порядок: отдел оперативных расследований».
Затем Екатерина поступила на филфак. И во время обучения плотно занялась журналистикой и начала активно сотрудничать с несколькими российскими изданиями. Во время обучения в институте подрабатывала официанткой. И этого факта своей биографии совершенно не стесняется.
В 2013 году была роль – главная в «Тяжелом случае» Константина Мурзенко. Актриса довольно убедительно воплотила образ воспитательницы детского сада, влюбившейся в теряющего рассудок милиционера.
Затем снова Горина снова ушла в «кинотень». Надолго, о ней не было ничего слышно 7 лет. За это время Екатерина написала роман «Воздухоплавательный парк» о реалиях мира кино и журналистики. Книгу благосклонно приняли как критики, так и читатели.
Пару лет назад Горина сыграла роль журналистки Оксаны Герасименко в сериале «Последний министр». С учетом образования и опыта это у нее получилось очень легко и убедительно.
Сейчас Екатерине 30 лет, она живет в Петербурге, работает в сфере журналистики, развивает свой интернет-журнал «The Swings».
А как вы оцениваете актерский талант Гориной? Хотели бы снова видеть ее в кино?
Источник:
АНТИФИШКИ
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