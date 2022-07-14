Всегда младшая: судьба и жизнь Кати Гориной

Акиньшина сегодня – одна из первых звезд российского кино. По совместительству еще и модель, мама двух сыновей и постоянная активная участница светской жизни.

Екатерина Горина менее заметна на фоне своей киношной сестры. Но девушка не ушла из кино, как это нередко бывает с детьми-актерами после первой роли.