"Я не уеду жить в Лондон": Лепс рассказал, что его не пустили в столицу Великобритании

В этом году Григорий Лепс планировал провести концерт в Лондоне. Однако в визе ему отказали после четырёх месяцев рассмотрения визы.

«Наш любимый город, но меня уже туда не пускают», — поделился он. Его слова цитирует WomanHit.

В 2023 году Лепс планировал провести тур в Германии, но и он теперь под вопросом. Концерты уже несколько раз переносились в связи с пандемией коронавируса.