"Я не уеду жить в Лондон": Лепс рассказал, что его не пустили в столицу Великобритании

Певец Григорий Лепс заявил, что его не пустили в Лондон. Он собирался выступить там с концертом, и спеть свою знаменитую песню "Я уеду жить в Лондон". Спустя четыре месяца рассмотрения, Лепсу отказали в визе.
В этом году Григорий Лепс планировал провести концерт в Лондоне. Однако в визе ему отказали после четырёх месяцев рассмотрения визы.
«Наш любимый город, но меня уже туда не пускают», — поделился он. Его слова цитирует WomanHit.
В 2023 году Лепс планировал провести тур в Германии, но и он теперь под вопросом. Концерты уже несколько раз переносились в связи с пандемией коронавируса.
«Учитывая современные реалии и то, что происходит в мире, который сошел с ума, не знаю, как это будет. Но я всегда готов: чемодан у меня всегда собран, могу и без него поехать», — рассказал артист.
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АНТИФИШКИ
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