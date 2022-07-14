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"Я не уеду жить в Лондон": Лепс рассказал, что его не пустили в столицу Великобритании

"Я не уеду жить в Лондон": Лепс рассказал, что его не пустили в столицу Великобритании

Автор:
14 июля 2022 08:06
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Россия   виза   интересное   лепс   лондон   певец   фото   шоу бизнес   
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Певец Григорий Лепс заявил, что его не пустили в Лондон. Он собирался выступить там с концертом, и спеть свою знаменитую песню "Я уеду жить в Лондон". Спустя четыре месяца рассмотрения, Лепсу отказали в визе.

В этом году Григорий Лепс планировал провести концерт в Лондоне. Однако в визе ему отказали после четырёх месяцев рассмотрения визы.

«Наш любимый город, но меня уже туда не пускают», — поделился он. Его слова цитирует WomanHit.

В 2023 году Лепс планировал провести тур в Германии, но и он теперь под вопросом. Концерты уже несколько раз переносились в связи с пандемией коронавируса.

«Учитывая современные реалии и то, что происходит в мире, который сошел с ума, не знаю, как это будет. Но я всегда готов: чемодан у меня всегда собран, могу и без него поехать», — рассказал артист.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Россия   виза   интересное   лепс   лондон   певец   фото   шоу бизнес   
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7  комментариев
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11k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Но я всегда готов: чемодан у меня всегда собран, могу и без него поехать», рассказал артист.(ц)
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−67
009guj2322 43 минуты назад
РУССО СКРЕПОСТНОЙ ПОДЗАЛУПНЫЙ ХОЛОПО ЧЕЛЯДЬ !

ПУЙ/ ЛО ВЕЛИЧАЙШЕЕ ФЮРО- Х- УЙЛО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА !
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4k
Неизвестно 53 минуты назад
Странный,а как он хотел,сначала топим за войну,хаим запад,а вот жить и отдыхать хочется не дыныэрах. Вот и скакун газманов не получил вид на жительство Израиля,отдохнуть в Юрмалу не пустили и загрустил. Чудес не бывает,они думали будет как после крыма,но не всегда их терпят оказывается.
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−67
009guj2322 Час назад
Просрочка в магазинах
Просроченный правитель
Гнилье домой в корзинах
Чтоб жировал грабитель
Он переклеил ценник
Он обнулил свой срок
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−67
009guj2322 Час назад
ЗА-ЛУПУТИНСКОЕ Х/ УЙЛО
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−95
Thomsen 2 часа назад
"Шот оф виски он зе тэ-э-эйбл!!!...." - дурными голосами орали бухие докеры в пабах Ист-Энда. Новая коллекция очков Рэй Бэн "как у Лепса" разошлась миллионным тиражом. На даблдеккеры надстроили третий этаж, чтобы были похожи на дом Лепса на Новой Риге. Грузчики в Хитроу массово увольняются, узнав, что Лепс прилетает без чемодана. Лепсомания в Лондоне набирала обороты.
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