Уютные места, находиться в которых одно удовольствие

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У каждого из нас есть любимые места, где можно расслабиться и почувствовать себя в безопасности. Кафе на улице, озеро, у которого гулял в детстве, или даже просто спальня в родном доме — для каждого из нас уют выглядит по-своему. Поэтому пользователи сети из разных уголков света решили поделиться с остальными фотографиями самых уютных мест, в которых им довелось побывать.
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4. "Это семейное кафе, в котором подают лучшие блины и вкусный кофе. Мы раньше сидели здесь с друзьями, когда учились в универе"
15. "In 'T Goede Uur: ресторан вина, сыра и фондю, освещенный практически одними свечами, в очень старом здании в Харлеме, Нидерланды"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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