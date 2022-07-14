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Уютные места, находиться в которых одно удовольствие

Уютные места, находиться в которых одно удовольствие

Автор:
14 июля 2022 08:24
Сообщество : ФотоМир
Метки: красивые места   любимые места   природа   уют   фотографии   фотографии из соцсетей   
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У каждого из нас есть любимые места, где можно расслабиться и почувствовать себя в безопасности. Кафе на улице, озеро, у которого гулял в детстве, или даже просто спальня в родном доме — для каждого из нас уют выглядит по-своему. Поэтому пользователи сети из разных уголков света решили поделиться с остальными фотографиями самых уютных мест, в которых им довелось побывать.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: красивые места   любимые места   природа   уют   фотографии   фотографии из соцсетей   
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