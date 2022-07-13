Понеслось: в России выявили первый случай оспы обезьян

Заболевание нашли у молодого человека, вернувшегося в Россию из поездки по странам Европы.
Пресс-служба Роспотребнадзора сообщила о первом официально подтвержденном случае оспы обезьян, который выявили в России. Заболевший вернулся из Португалии и обратился к врачам с характерной сыпью. Анализы подтвердили, что мужчина болен тем самым инфекционным заболеванием, вспышки которого сейчас опасаются во всём мире.
Сообщается, что заболевший оспой обезьян изолирован, выявлен круг его контактов - эти люди находятся под пристальным вниманием медиков. Удалось ли таким образом купировать распространение инфекции от первого пациента в РФ с этим диагнозом, покажет время. Сам же больной чувствует себя неплохо, состояние его удовлетворительное и угрозы для жизни не представляет.
И хотя оспа обезьян по сравнению с черной оспой менее опасна и легче переносится, бдительность терять не следует.
Главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Пётр Чумаков поясняет, что заболевший вполне может быть натуралом, а заразиться он мог при контакте с инфицированным, когда, к примеру, здоровался за руку. На коже больных есть пустулы - пузырьки с жидким содержимым. Они могут лопаться, и жидкость с большим количеством вирусов, попадая на кожу с микротравмами (незажившие порезы, сорванный заусенец на пальце и т.п.) приведет к инфицированию другого человека.
И если этот первый зараженный россиянин ни с кем не обнимался и не целовался в самолёте, то особых волнений и тревог за здоровье пассажиров, летевших с ним одним рейсом, быть не должно. Хотя, конечно, все они теперь находятся в зоне риска и должны внимательно следить за своим состоянием.
12 июля, сразу после того, как подтвердились анализы, Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, который посетил больной оспой, был закрыт на профилактику. Контактировавшие с пациентом врачи, были обследованы. Ситуация находится под контролем службы Роспотребнадзора и Минздрава РФ.
Источник:
АНТИФИШКИ
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"Нет никакой оспы - это всё страшилки СМИ. Оспа не опасней гриппа..." и т.д.