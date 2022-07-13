FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 9221 пост • 1330 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
Понеслось: в России выявили первый случай оспы обезьян

Понеслось: в России выявили первый случай оспы обезьян

Автор:
13 июля 2022 08:01
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Роспотребнадзор   заболевание   здоровые   инфекция   оспа обезьян   путешествие   
994
3

Заболевание нашли у молодого человека, вернувшегося в Россию из поездки по странам Европы.

Пресс-служба Роспотребнадзора сообщила о первом официально подтвержденном случае оспы обезьян, который выявили в России. Заболевший вернулся из Португалии и обратился к врачам с характерной сыпью. Анализы подтвердили, что мужчина болен тем самым инфекционным заболеванием, вспышки которого сейчас опасаются во всём мире.


Сообщается, что заболевший оспой обезьян изолирован, выявлен круг его контактов - эти люди находятся под пристальным вниманием медиков. Удалось ли таким образом купировать распространение инфекции от первого пациента в РФ с этим диагнозом, покажет время. Сам же больной чувствует себя неплохо, состояние его удовлетворительное и угрозы для жизни не представляет.


И хотя оспа обезьян по сравнению с черной оспой менее опасна и легче переносится, бдительность терять не следует.

×
×

Главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Пётр Чумаков поясняет, что заболевший вполне может быть натуралом, а заразиться он мог при контакте с инфицированным, когда, к примеру, здоровался за руку. На коже больных есть пустулы - пузырьки с жидким содержимым. Они могут лопаться, и жидкость с большим количеством вирусов, попадая на кожу с микротравмами (незажившие порезы, сорванный заусенец на пальце и т.п.) приведет к инфицированию другого человека.


И если этот первый зараженный россиянин ни с кем не обнимался и не целовался в самолёте, то особых волнений и тревог за здоровье пассажиров, летевших с ним одним рейсом, быть не должно. Хотя, конечно, все они теперь находятся в зоне риска и должны внимательно следить за своим состоянием.



12 июля, сразу после того, как подтвердились анализы, Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, который посетил больной оспой, был закрыт на профилактику. Контактировавшие с пациентом врачи, были обследованы. Ситуация находится под контролем службы Роспотребнадзора и Минздрава РФ.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Ynews   Роспотребнадзор   заболевание   здоровые   инфекция   оспа обезьян   путешествие   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
26  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
−34
Kot13 54 минуты назад
Оспа обезьян передаётся воздушно-капельным путём, а не половым. Так что не надо гомофобных выпадов в сторону геев.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
6k
ГГалка 10 минут назад
шикарно: "..Пётр Чумаков поясняет, что заболевший вполне может быть натуралом.." (с) ))т.е. у нас каждого, заболевшего чем то нетипичным по умолчанию к лгбт приписывают? всё что не орз и не орви - всё братишка, не отмажешся - ты похоже пи**рок)) . а чего вон сначала было написано грызунами переносится? это зоофилия уже. причём крайне сложная)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
ss 18 минут назад
Обезьяны в питомнике Адлера напряглись.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
просто Дмитрий 44 минуты назад
Таки "вдули" в этой Европе
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
951
Шурман 55 минут назад
Все кто помечен вот этим шрамом хрен когда ей заразиться , кстати это не мои выводы а ученых :) Людей из бывшего СССР можно сразу определить , где то шутка была про эту прививку , когда иностранец спросил почему у вас у всех на на левой руке шрам и ему ответили что нас так метили кто не выжил у тех такого шрама нет :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Феликс Дзержинский 56 минут назад
Фармацевтические корпорации, радостно потирают руки, в ожидании сверх прибыли.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
КАКАнгел 57 минут назад
Педики потянулись на родину.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Мистер Фикс Час назад
Ургант вроде тоже вернулся 10 июля
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Monher Час назад
На "шпили смотрел"???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Борис Карабанов 2 часа назад
Можно уже начинать?
"Нет никакой оспы - это всё страшилки СМИ. Оспа не опасней гриппа..." и т.д.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Kariya 2 часа назад
Знаете,что меня поражает больше всего? Что первый считается тем, который смогли выявить - больной сам пришел и сдался. А сколько до этого могло не прийти, решив, что ветрянка или аллергия на что-нибудь?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Alex Djeff 2 часа назад
"заболевший вполне может быть натуралом", но это не точно...))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Ksenia2 2 часа назад
Ну, это было ожидаемо. В любом случае заболевшие бы появились рано или поздно. А вот что касается натурала, то тут промолчу. Недаром же статистика подтверждает, что основная масса заболевших (по крайней мере, пока) - лица нетрадиционной ориентации.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
TapokSudby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

102882



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Подмосковье случайно зарубили атамана казачьих войск
В Подмосковье случайно зарубили атамана казачьих войск
«Никому кроме России их творчество не сдалось»: Иван Охлобыстин рассказал, как относится к уехавшим артистам и музыкантам
«Никому кроме России их творчество не сдалось»: Иван Охлобыстин рассказал, как...
События на Украине 12- 13 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 12- 13 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Фильмы-триггеры, подтолкнувшие обычных людей к совершению преступлений
Фильмы-триггеры, подтолкнувшие обычных людей к совершению преступлений
Авария дня. В Йошкар-Оле при столкновении двух авто пострадал ребёнок
Авария дня. В Йошкар-Оле при столкновении двух авто пострадал ребёнок
Забавные ситуации, которыми небо полнится
Забавные ситуации, которыми небо полнится
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Эти женщины ничего не понимают...

Лучшие демотиваторы
Вороне сыру Бог сегодня не послал, пришлось лисе идти на криминал

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#интересно#интересное#дтп#аварии#истории#СССР#Ynews#автомобили
#Юмор#подборка#картинки#в мире#кино#Приколы#позитив#США#Жизнь#дети
#животные#факты#история#люди#природа#авто аварии#сатира#удивительно#красота#забавно
MICROWEAR W17 - умные часы от 1500 рублей MICROWEAR W17 - умные часы от 1500 рублей "Нищебродствующая саранча": камчатский министр оценил бюджетных туристов и нарвался на шквал критики "Нищебродствующая саранча": камчатский министр оценил бюджетных туристов и нарвался на шквал критики Виртуальная реальность может помочь в терапии психоза Виртуальная реальность может помочь в терапии психоза Без паники! Роспотребнадзор приостановил ввоз турецких мандаринов. Но пока не всех Без паники! Роспотребнадзор приостановил ввоз турецких мандаринов. Но пока не всех Как вывести вшей и гнид в домашних условиях Как вывести вшей и гнид в домашних условиях 9 правил полоскания горла при заболевании 9 правил полоскания горла при заболевании

На что жалуетесь?

Вернуться