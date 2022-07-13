Понеслось: в России выявили первый случай оспы обезьян

Пресс-служба Роспотребнадзора сообщила о первом официально подтвержденном случае оспы обезьян, который выявили в России. Заболевший вернулся из Португалии и обратился к врачам с характерной сыпью. Анализы подтвердили, что мужчина болен тем самым инфекционным заболеванием, вспышки которого сейчас опасаются во всём мире.

Сообщается, что заболевший оспой обезьян изолирован, выявлен круг его контактов - эти люди находятся под пристальным вниманием медиков. Удалось ли таким образом купировать распространение инфекции от первого пациента в РФ с этим диагнозом, покажет время. Сам же больной чувствует себя неплохо, состояние его удовлетворительное и угрозы для жизни не представляет.

И хотя оспа обезьян по сравнению с черной оспой менее опасна и легче переносится, бдительность терять не следует.