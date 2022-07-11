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ЧОПовцы не смогли договориться, кто будет охранять танцовщиц в стриптиз-клубе и устроили драку

ЧОПовцы не смогли договориться, кто будет охранять танцовщиц в стриптиз-клубе и устроили драку

Автор:
11 июля 2022 10:19
Сообщество : Юмор
Метки: Москва   Юмор   видео   драка   клуб   охрана   фото   чоп   
1934
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В центре Москвы у стриптиз-клуба завязалась драка между сотрудниками двух охранных предприятий. Мужики не смогли решить, кто будет охранять танцовщиц.

В Москве у стриптиз-клуба "Распутин" сотрудники ЧОП устроили драку. Всё дело в том, что мужики не смогли решить, кто же будет охранять красавиц в стрип-клубе. На Зубовский бульвар приехало пять нарядов полиции — всех участников потасовки увезли в отдел.

Предварительно обошлось без пострадавших.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Москва   Юмор   видео   драка   клуб   охрана   фото   чоп   
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19  комментариев
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13k
FatZilla 3 часа назад
Теперь в репетуар стриптиз-клуба можно добавить борьбу чоповцев в варенье...
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6k
Tim_G Час назад
захватывающее экшн-видео..
завязка, кульминация, развязка - просто дух захватывает...
Браво!
Ссылка m.youtube.com
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3k
Я дам вам парабеллум 2 часа назад
Я такую же куету с десятком полицейских и авто с мигалками тоже могу снять и выложить как пост на Фишках и назвать его: "Армяне и азербайджанцы не смогли договориться,кто будет продавать кокаин на центральном рынке города Пензы,и устроили массовую драку с поножовщиной"
Статейка - чистый кликбейт!
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1k
Довер Иванович 2 часа назад
Что еще от жопашников ждать?
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Комментарий удален. Причина: флуд
−15
Комментарий удален. Причина: флуд
−15
Комментарий удален. Причина: мат на картинке
−15
11k
Джон Уик 2 часа назад
Да это просто 2 якобы легализованные группировки
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3k
Natalia 2 часа назад
О, стоят с самого утра (работаю в соседнем здании)
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1k
Веселый Пук 2 часа назад
Писечки не поделили
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616
bad-bubble 2 часа назад
Классный видос. Информативный.
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21k
Егор 3 часа назад
Хорошие танцовщицы, наверное, если за них чоповцы дерутся.
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511
Alex 3 часа назад
На фронт всех этих мудаков
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29k
АнтонПолднев 3 часа назад
2022 год, а нифига не поменялось. Переобулись в "типа официальные структуры", а суть та же.
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46k
dima423 3 часа назад
расходимся нас напели...нет драки)
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26k
Ваня 3 часа назад
а где сама драка?..
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