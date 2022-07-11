ЧОПовцы не смогли договориться, кто будет охранять танцовщиц в стриптиз-клубе и устроили драку

В Москве у стриптиз-клуба "Распутин" сотрудники ЧОП устроили драку. Всё дело в том, что мужики не смогли решить, кто же будет охранять красавиц в стрип-клубе. На Зубовский бульвар приехало пять нарядов полиции — всех участников потасовки увезли в отдел.