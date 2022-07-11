В Санкт-Петербурге косплееры Genshin Impact не простили брутальному мужику слово "киска" в адрес девушки

На фестивале Epic Con в Питере произошла драка между поклонниками игры Genshin Impact и обычным обывателем. Брутальный бородач назвал кого-то из дамочек киской. Между косплеерами и мужиком завязалась драка. Судя по всему, парень даже не понял, в чем дело.
В последний день фестиваля Epic Con в Питере около "Охота Молла" произошёл "диалог культур". Проходящий мимо парень назвал косплеершу "киской". У дамы в красном сдали нервы и она вступила в перепалку. Другие участники фестиваля сдерживали бородача, который так и не понял, за что на него напали.
Источник:
АНТИФИШКИ
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