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В Санкт-Петербурге косплееры Genshin Impact не простили брутальному мужику слово "киска" в адрес девушки

В Санкт-Петербурге косплееры Genshin Impact не простили брутальному мужику слово "киска" в адрес девушки

Автор:
11 июля 2022 07:41
Сообщество : Жить в России
Метки: Genshin Impact   Россия   Эпик кон   драка   интересное   косплееры   фото   
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На фестивале Epic Con в Питере произошла драка между поклонниками игры Genshin Impact и обычным обывателем. Брутальный бородач назвал кого-то из дамочек киской. Между косплеерами и мужиком завязалась драка. Судя по всему, парень даже не понял, в чем дело.

В последний день фестиваля Epic Con в Питере около "Охота Молла" произошёл "диалог культур". Проходящий мимо парень назвал косплеершу "киской". У дамы в красном сдали нервы и она вступила в перепалку. Другие участники фестиваля сдерживали бородача, который так и не понял, за что на него напали.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Genshin Impact   Россия   Эпик кон   драка   интересное   косплееры   фото   
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9  комментариев
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5k
kleyman Час назад
Логика просто супер, нацепила кошачьи уши и обижается, что киской назвали. Ох уж эти суровые и бессмысленные российские косплееры.
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5k
VooDoo 44 секунды назад
бессмертия хапанули где-то что ли?
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34k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 2 минуты назад
вот так косплей превратился в кроссплей. герои разных "вселенных" мочат одного злодея :)
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27k
koleos72 14 минут назад
А в чём смысл статьи то? В том что мужик назвал киской "некиску" или что мужик нерусский, или может просто мужику нагрубили в ответ?
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5k
Горожанин 18 минут назад
Современное фрикачество - это социализация психопатов. Убрать для них возможность фрик-формы, фрик-выражения - останется одно сплошное недоразумение, идиотизм и агрессия. А так - 21 век, якобы современная культура. Но эта "современная культура" обнажает свою патологическую сущность во всякого рода таких недоразумениях.
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13k
FatZilla Час назад
Бородач не в теме )) Если бы она реально косплеила "неко", то тогда киска было бы уместно.
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12k
Cornho Час назад
Только не "Охота Молл", а "Охта Молл". Автор, поправьте.
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358
Карл Cornho 37 минут назад
Этот "автор" чудит сегодня не по-детски. ))))

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1k
Дратостан Час назад
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