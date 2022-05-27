Во Владимире священники провели соревнования по метанию гранат среди молодёжи

Владимирская епархия РПЦ провела во Владимире спортивно-патриотические соревнования «Святой воин». Участники собирали на скорость автомат, метали гранаты и состязались в знании истории России.
В соревнованиях участвовала местная молодёжь. Парни и девушки метали гранаты и разбирали автоматы под надзором спецназа и Федеральной службы исполнения наказаний.
«Ребятам были предложены различные состязания: эстафета, сборка-разборка автомата, метание гранаты, подтягивание и тому подобное. В числе прочего было и интеллектуальное состязание, в котором молодежь проверила себя на знание истории Отечества и Церкви», — сообщили в епархии.
Все участники соревнования были накормлены, а победители получили вкусные подарки. За первое место команды получили билеты на кулинарный мастер класс. Команды мальчишек и девчонок, занявших вторые места смогут собраться в пиццерии и отведать пиццы на врученным им сертификаты. Третье место открыло двери победителям в «Баскин Роббинс».
Источник:
АНТИФИШКИ
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- А я по ногам, сын мой.
Вспомнилось:
На остановке стоит батюшка, бородатый такой, в рясе и с крестом, поверх накинута легкая куртка. Тут к нему подходит нечто с фанатичным блеском в глазах и начинает вести разговор на тему:
- Не в то вы верите, батюшка. В Марию Магдалену верить надо, а вы в Иисуса Христа. Вот послушайте...
Батюшка молчал, молчал, но когда миссионер сказал, что Христос вовсе и не Божий Сын, священник вдруг заговорил.
Как и положено густым таким, распевным басом:
- Послушай, сын мой! Я ведь не католик, и не протестант. Я православный - могу и въе*ать!