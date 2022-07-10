Бесславная гибель мощнейшего авианосца Императорского флота Японии. Рассказываем о Taihō

Схема тяжёлого авианосца IJN Taihō. Назван в честь японской сказочной птицы, аналогами которой могут являться феникс и Жар-птица

В 1939 году Главный штаб Императорского флота утвердил шестилетний план под номером 4, основным пунктом которого было масштабное расширение авианосного флота и всей военно-морской авиации. Подобная программа воспоследовала из доктрины авианосцев и смещения акцента японцев на крупные авианосные соединения.

Однако работа по проектированию нового авианесущего корабля началась ещё в 1937 году. Изначальный вариант представлял собой переработанный проект авианосца Shōkaku, заложенного в том же году. Год спустя Главное управление кораблестроения представило новый проект, который и вошёл в состав плана пополнения флота 1939 года под названием Taihō. Правда, позже этот проект был серьёзно доработан, и корабль заметно «потяжелел».

Закладка нового авианосца задержалась на несколько месяцев, так как вся рабочая документация по проекту, переданная заводу, состояла исключительно из эскизов. На исправление ошибок при проектировании ушёл целый год. Заложенный летом 1941 года корабль планировалось сдать через три года. И, несмотря на проблемы с чертежами, благодаря круглосуточной работе на стапелях завод Кавасаки-Кобэ справился с задачей.

Торжественная церемония спуска на воду была осуществлена в апреле 1943 года в присутствии члена императорской семьи. Taihō вошёл в состав Императорского флота спустя год.

Доспехи самурая

Несмотря на множество доработок, основой проекта являлся авианосец Shōkaku, и архитектурой новый корабль напоминал предшественника. Но всё же Taihō имел конструкционные отличия полётной палубы и надстроек. А размерами он и вовсе превосходил почти все корабли Императорского флота: 260-метровый авианосец не уступал по длине знаменитому Yamato. Максимальное его водоизмещение превышало 37 000 тонн.