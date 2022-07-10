Бесславная гибель мощнейшего авианосца Императорского флота Японии. Рассказываем о Taihō

Несмотря на катастрофу у атолла Мидуэй — потерю четырёх тяжёлых авианосцев — авианосный флот Японии всё ещё представлял серьёзную угрозу. Оправившись от удара, японцы сумели собрать самое мощное авианосное соединение Императорского флота за всю войну. Его флагманом стал Taihō («Тайхо») — новейший и самый крупный японский авианосец с бесславной судьбой.Жар-птица императора
Схема тяжёлого авианосца IJN Taihō. Назван в честь японской сказочной птицы, аналогами которой могут являться феникс и Жар-птица
В 1939 году Главный штаб Императорского флота утвердил шестилетний план под номером 4, основным пунктом которого было масштабное расширение авианосного флота и всей военно-морской авиации. Подобная программа воспоследовала из доктрины авианосцев и смещения акцента японцев на крупные авианосные соединения.
Однако работа по проектированию нового авианесущего корабля началась ещё в 1937 году. Изначальный вариант представлял собой переработанный проект авианосца Shōkaku, заложенного в том же году. Год спустя Главное управление кораблестроения представило новый проект, который и вошёл в состав плана пополнения флота 1939 года под названием Taihō. Правда, позже этот проект был серьёзно доработан, и корабль заметно «потяжелел».
Закладка нового авианосца задержалась на несколько месяцев, так как вся рабочая документация по проекту, переданная заводу, состояла исключительно из эскизов. На исправление ошибок при проектировании ушёл целый год. Заложенный летом 1941 года корабль планировалось сдать через три года. И, несмотря на проблемы с чертежами, благодаря круглосуточной работе на стапелях завод Кавасаки-Кобэ справился с задачей.
Торжественная церемония спуска на воду была осуществлена в апреле 1943 года в присутствии члена императорской семьи. Taihō вошёл в состав Императорского флота спустя год.
Доспехи самурая
Несмотря на множество доработок, основой проекта являлся авианосец Shōkaku, и архитектурой новый корабль напоминал предшественника. Но всё же Taihō имел конструкционные отличия полётной палубы и надстроек. А размерами он и вовсе превосходил почти все корабли Императорского флота: 260-метровый авианосец не уступал по длине знаменитому Yamato. Максимальное его водоизмещение превышало 37 000 тонн.
Внешний вид тяжёлого авианосца IJN Taihō на июнь 1944 года
Бронирование корабля было под стать его размерам. Это был первый японский авианосец с бронированной полётной палубой, которая могла выдержать попадание полутонной бомбы. Толщина брони 250-метровой взлётной палубы варьировалась от 75 до 80 мм. В дополнение к этому толщина брони палубы верхнего ангара составляла 32 мм. А вместо деревянного настила листы металла покрывались специальным покрытием, что снижало вес и упрощало ремонт.
Носовая часть была полностью закрытой. То есть, она была частью конструкции бронепалубы — подобное решение в японском флоте ранее не применялось. Архитектура надстроек также была доработана: рядом с наклонной дымовой трубой располагалась надстройка в виде «островка».
Ахиллесова пята
Артиллерийские погреба защищал 152-мм бронепояс, который утончался к машинным отделениям до 55 мм. Из-за веса брони и большой осадки почти в 10 метров нижние ангары находились ненамного выше ватерлинии. Подводная броня могла выдержать взрыв заряда весом до 400 кг.
Главным недостатком защиты Taihō являлась уязвимость топливных цистерн. Инженеры уделили основное внимание бронированию погребов. Во-первых, цистерны были защищены бронёй лишь частично. Во-вторых, топливные хранилища имели огромные пустые пространства вокруг.
Тяжёлый авианосец IJN Taihō на ходовых испытаниях
Конструкция энергетической установки имела минимум отличий от предшественника, однако её мощность возросла. Силовая установка была мощнее, чем на Yamato — она выдавала 160 000 лошадиных сил, что позволяло Taihō идти на скорости до 33,3 узла. На экономичном ходу автономность авианосца составляла 8 000 морских миль.
Две крайности
Вооружение авианосца составляли новейшие зенитные 100-мм орудия «Тип 98» с хорошей баллистикой и скорострельностью 15 выстрелов в минуту. На «Тайхо» эти пушки размещались в шести двухорудийных башнях. Зенитную артиллерию дополняли семнадцать строенных 25-мм зенитных автоматов со скорострельностью 120 выстрелов в минуту.
Японские истребители Mitsubishi A6M Zero (на переднем плане) и пикирующие бомбардировщики Aichi D3A Val на палубе авианосца IJN Zuikaku во время сражения в Коралловом море, 5 мая 1942 года
Авиагруппа, напротив, состояла из старых, проверенных временем самолётов. В общей сложности ангары авианосца вмещали 65 машин, и это с учётом того, что конструкция японских самолётов не предусматривала возможности сложить крылья.
После ввода в строй Taihō укомплектовали 22 истребителями «Зеро», 22 пикировщиками «Суйсэй», 18 торпедоносцами «Тандзан» и тремя бомбардировщиками «Вэл». Изначально планировалось оснастить корабль новейшими самолётами «Рэппу», «Сайун» и «Рюсей», однако к моменту его ввода в эксплуатацию их серийное производство ещё не было запущено.
Палубные японские бомбардировщики-торпедоносцы Nakajima B6N Tenzan в тренировочном полете. По классификации союзников B6N имел кодовое имя «Джилл»
Роковая ошибка
Авианосец Taihō вступил в строй седьмого марта 1944 года. Во время боевой подготовки в июне один «Тандзан» потерпел крушение, протаранив запаркованную на палубе бомбардировочную эскадрилью. В результате происшествия погибло восемь человек и было потеряно несколько самолётов.
Данный инцидент продемонстрировал низкую боеготовность команды, а следовательно, и авианосца. В условиях острой нехватки опытных кадров боевая подготовка экипажа Taihō была неудовлетворительной, а о слаженности команд говорить и вовсе не приходилось. На исправление ситуации не было времени, так как командование стремилось задействовать мощнейший авианосец как можно скорее. Это сыграло ключевую роль в дальнейших событиях.
Групповой портрет японских лётчиков-истребителей авиакорпуса «Тайнань» — одного из самых результативных формирований японской морской авиации. На фотографии присутствуют известные асы: Сабуро Сакаи (второй слева во втором ряду), Тошио Ота (крайний слева во втором ряду) и Хирояси Нисидзава (стоит крайний слева в третьем ряду)
Ещё до начала войны японское командование сделало ставку на качество, а не на количество, что оказалось впоследствии большой ошибкой. В ходе сражения у атолла Мидуэй Япония потеряла своих лучших пилотов, а вместе с авианосцами погибли и опытные экипажи. Чтобы восполнить потери, командование стало наспех формировать команды из новичков вперемешку с ветеранами. Боевая подготовка новых командиров среднего звена оставляла желать лучшего. Катастрофа с подготовленными кадрами сказалась на судьбе многих кораблей на завершающем этапе войны, в том числе и Taihō.
«Хотели как лучше…»
13 июня 1944 года Taihō, будучи флагманом соединения вице-адмирала Одзавы, отправился на Сайпан для противодействия американскому авианосному соединению. Под командованием Одзавы находилось три тяжёлых авианосца, в число которых входил Taihō, а также два средних и четыре лёгких авианосца. Авиакрыло девяти кораблей насчитывало в общем 450 самолётов — это было самое многочисленное авианосное соединение из когда-либо сформированных японским флотом.
Авианосец IJN Taihō близ архипелага Линга весной 1944 года, Южно-Китайское море
18 июня авианосцы Одзавы находились в районе действия американских подлодок, однако никакой противолодочной авиаразведки организовано не было: японцы не фиксировали радиосообщения вражеских субмарин и решили организовать ударные вылеты. Правда, за соединением уже больше суток наблюдала подводная лодка USS Albacore.
В девять часов утра следующего дня с Taihō в воздух поднялась ударная группа, а спустя десять минут американцы выпустили по флагману шесть торпед и успешно ретировались. Пилот одного из взлетевших пикировщиков Сайко Комацу обнаружил торпедный след и решился на самоубийственный шаг — он пошёл на таран и взорвал вместе с собой одну торпеду. Однако спасти родной корабль пилот в конечном итоге не сумел. Taihō получил одно торпедное попадание в носовую часть правого борта.
Подводная лодка USS Albacore близ острова Маре, май 1944 года. Во время войны ей приписали потопление 13 японских кораблей, в том числе авианосца Taihō. Пропала без вести осенью 1944 года. Вероятно, затонула, подорвавшись на японской мине близ северной части острова Хоккайдо в проливе Цугару
На первый взгляд казалось, что детонация одной торпеды нанесла лишь небольшой урон кораблю. Однако гидравлический удар пришёлся в район топливных цистерн с сырой суматранской нефтью и бензином, и трубопроводы дали течь. Вода вместе с топливом заполняла шахту лифта, а пары нефти и бензина начали вытесняться забортной водой и скапливаться в ангарах.
Адмирал Одзава приказал закрыть шахту и продолжить запуск самолётов. Концентрация паров в палубах возрастала, матросы даже разбили все иллюминаторы. Позднее для экстренной вентиляции японцы открыли шлюзы всех ангаров, все бронированные двери, люки и вентиляционные каналы. Однако источник паров топлива не был ликвидирован — ввиду отсутствия опыта экипаж не предпринял попыток откачать воду в шахте.
В итоге снизить концентрацию углеводородов в воздухе японцам не удалось. Напротив, вентиляция, работающая в полную мощность, лишь разнесла пары нефти и бензина по всем отсекам.
Ад на корабле
Шесть часов японцы пытались справиться с утечкой, но все попытки экипажа оказались тщетны. В 14:30 в носовых отсеках прогремел взрыв чудовищной силы, который выгнул бронированную полётную палубу и оторвал несколько кусков корпуса. Все, кто находился на носу, погибли. По одной из версий, пары сдетонировали от случайной искры, источником которой стали перегретые электродвигатели. Другая версия утверждает, ссылаясь на показания свидетелей, что один из самолётов при посадке промахнулся мимо аэрофинишера и врезался в заправленную группу истребителей.
От последующих взрывов в ангарах сорвало обшивку, горящие самолёты вместе с членами экипажа выбрасывало в море. Флагман окутали столбы огня и локальные пожары. Taihō не имел ни малейшего шанса на спасение.
Корабли охранения долгое время не могли подойти к авианосцу из-за множественных взрывов. В конце концов им удалось спасти с тонущего флагмана свыше 500 человек, в том числе командира корабля. Вице-адмирал Одзава хотел разделить участь авианосца, но после уговоров он, взяв с собой портрет императора, перешёл на тяжёлый крейсер Haguro.
Спустя два часа прогремел второй мощный взрыв, и Taihō ушёл на дно, забрав с собой 1650 человек. Сильнейший авианосец Императорского флота погубила одна торпеда и неопытный экипаж спустя три месяца после ввода в строй.
Материал подготовлен волонтёрской редакцией WoWs
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