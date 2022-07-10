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«Вся группа смеялась и плакала»: иностранные туристы чудом остались в живых после схода лавины в Киргизии

«Вся группа смеялась и плакала»: иностранные туристы чудом остались в живых после схода лавины в Киргизии

Автор:
10 июля 2022 19:25
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: группА   иссык-куль   киргизия   лавина   озеро   оператор   туристы   чудо   
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Они успели заснять устрашающий и мощный поток снега и льда. Кадры получились шикарные.

Девять английских туристов и ещё один американец приехали в Киргизию, полюбоваться древним озером Иссык-Куль. Заодно осмотрели живописные ущелья, в частности, Джууку - на южном побережье озера.

Там их и застал сход лавины.

Они уже спускались к озеру, как обратили внимание на ползущую вниз груду снега. Группа успела спрятаться за камнями и все остались живы.

«Только позже мы поняли, как нам повезло. Если бы мы задержались на пять минут, мы все были бы мертвы».

А оператор, которого засыпало с головой, даже успел всё заснять.

Это точно их второй день рождения. Для каждого.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: группА   иссык-куль   киргизия   лавина   озеро   оператор   туристы   чудо   
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4  комментария
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18k
Алексей Час назад
-Испугались?
- Обосрался!!!
- что сделали?
- Обосрался.....
(С)
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9k
Злобный 4 минуты назад
Если бы я был там....

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4k
avix 13 минут назад
Только человек живущий в горах и знающий, как сходят лавины, в этот момент бы сразу начал бегать и искать укрытие. Вот это расстояние, это километров 5 или 7. Они видят "ЭТО" и думают, что поток далеко и вот вот остановится, а всего через минуту он долетает и уничтожает всё на своём пути. В этом и есть коварство лавин. Внешний "пар" скрывает истинный объём и скорость потока. Кажется, что этот снег вот вот осядет и процесс остановится, если уже не остановился. Перспектива удалённости тоже с людьми играют злую шутку, это далеко - до меня не долетит. Ужас ситуации приходит лишь в последние 10 секунд, когда приходит понимание, что это таки долетит и деваться некуда.

У меня знакомый на горнолыжных курортах работает, да и сам не на равнине живу. Он мне рассказывал главный инструктаж по лавинам - если видишь, что ооочень далеко началась лавина, радуйся, у тебя есть целая минута на поиск спасения.
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August

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