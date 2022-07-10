«Вся группа смеялась и плакала»: иностранные туристы чудом остались в живых после схода лавины в Киргизии

Девять английских туристов и ещё один американец приехали в Киргизию, полюбоваться древним озером Иссык-Куль. Заодно осмотрели живописные ущелья, в частности, Джууку - на южном побережье озера.

Там их и застал сход лавины.

Они уже спускались к озеру, как обратили внимание на ползущую вниз груду снега. Группа успела спрятаться за камнями и все остались живы.

«Только позже мы поняли, как нам повезло. Если бы мы задержались на пять минут, мы все были бы мертвы».

А оператор, которого засыпало с головой, даже успел всё заснять.