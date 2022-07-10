«Вся группа смеялась и плакала»: иностранные туристы чудом остались в живых после схода лавины в Киргизии

Они успели заснять устрашающий и мощный поток снега и льда. Кадры получились шикарные.
Девять английских туристов и ещё один американец приехали в Киргизию, полюбоваться древним озером Иссык-Куль. Заодно осмотрели живописные ущелья, в частности, Джууку - на южном побережье озера.
Там их и застал сход лавины.
Они уже спускались к озеру, как обратили внимание на ползущую вниз груду снега. Группа успела спрятаться за камнями и все остались живы.
«Только позже мы поняли, как нам повезло. Если бы мы задержались на пять минут, мы все были бы мертвы».
А оператор, которого засыпало с головой, даже успел всё заснять.
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Это точно их второй день рождения. Для каждого.
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АНТИФИШКИ
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- Обосрался!!!
- что сделали?
- Обосрался.....
(С)
У меня знакомый на горнолыжных курортах работает, да и сам не на равнине живу. Он мне рассказывал главный инструктаж по лавинам - если видишь, что ооочень далеко началась лавина, радуйся, у тебя есть целая минута на поиск спасения.